KOERS KORT: Tim Wellens past voor Catalonië door ziekte - Van Avermaet start morgen met legendarisch rugnummer

16 maart 2018

Greg Van Avermaet start morgen met legendarisch rugnummer

Greg Van Avermaet start morgen met ‘legendarisch’ rugnummer in zijn elfde Milaan-Sanremo. “Nummer 51, het favoriete rugnummer van... Eddy Merckx, die de Primavera zeven keer won. (lacht) Hopelijk is het een gunstig voorteken. Positionering wordt heel belangrijk. Je hebt maar één kaart om te spelen in Milaan-Sanremo. De kunst is om ze op het juiste moment te spelen. Zo slecht als er links en rechts wordt beweerd, ben ik niet. Ik voel me goed. Het is nu enkel wachten op concrete resultaten.” Merckx won overigens met dat rugnummer in 1969 ook zijn eerste van vijf Tours de France.

Tim Wellens past voor Catalonië door ziekte

Geen Tim Wellens komende maandag aan de start van de Ronde van Catalonië. Onze 26-jarige landgenoot van Lotto-Soudal werd ziek na Parijs-Nice en is daarvan niet voldoende hersteld geraakt. Dat laat de Belgische WorldTour-formatie weten. De 21-jarige Brit James Shaw zal Wellens vervangen in de Spaanse rittenkoers.

Unfortunately @Tim_Wellens won't be racing in Catalunya next week as was scheduled, because he hasn't fully recovered from illness. @JamesthingyShaw will be his replacement.

Vliegen maandag onder het mes

Loïc Vliegen wordt maandag geopereerd aan zijn gebroken linkerscafoïde. De BMC-renner moet dan zeven tot tien dagen wachten alvorens hij kan hervatten op de rollen.

Vliegen liep de breuk aan zijn pols woensdagavond op nadat hij werd aangereden door een wagen. Dat gebeurde toen Vliegen na afloop van Nokere Koerse een dopingcontrole onderging en daarna terugfietste naar de rennersbus.

"Het gaat om een niet-verschoven breuk", legt BMC-arts Max Testa uit. "Om zijn herstel te versnellen, wordt Loïc maandag geopereerd om de breuk te stabiliseren. Als alles volgens plan verloopt, mag hij zeven tot tien dagen na de operatie hervatten op de rollen. Hij zal zeker vier weken nodig hebben alvorens hij weer kan koersen."

De 24-jarige Vliegen moet een kruis maken over onder meer de Ronde van Catalonië en de Waalse klassiekers. "Dat is een grote ontgoocheling want ik had de goede vorm beet en de Ardense klassiekers waren een echt doel", zegt hij vrijdag in een persbericht van zijn ploeg.

Vliegen legt uit hoe hij bij het ongeluk over de wagen vloog. "Ik had pijn in mijn schouder en mijn pols maar dacht niet dat het al te erg was. Na enkele uren in het hotel begon mijn pols pijn te doen, dus trok ik naar het ziekenhuis. Daar bleek mijn scafoïde gebroken. Ik hoop snel weer fit te zijn en in vorm te raken voor mijn volgende doelen."

In hetzelfde persbericht laat BMC weten dat Simon Gerrans nog onvoldoende hersteld is van de luchtwegeninfectie die hij opliep tijdens Parijs-Nice. De Australiër moet forfait geven voor Milaan-Sanremo, de koers die hij in 2012 won, en wordt zaterdag in het team vervangen door Francisco Ventoso.

Filippo Pozzato kopman Wilier Triestina-Selle Italia in Milaan-Sanremo

Tijdens Milaan-Sanremo draait bij Wilier Triestina-Selle Italia alles rond Filippo Pozzato. De winnaar van 2006 voert de Italiaanse ploeg aan. De wielerformatie mag dankzij een wildcard meedoen aan La Primavera. Het wordt voor Pozzato al zijn vijftiende deelname aan de monumentale klassieker.

Jakub Mareczko is de sprinter van dienst, al is het de vraag of hij de beklimmingen in de slotfase overleeft. Voor de vroege vlucht rekent men vooral op Jacopo Mosca. Hij was afgelopen week in Tirreno-Adriatico meermaals in de aanval.

Selectie: Liam Bertazzo, Matteo Busato, Marco Coledan, Jakub Mareczko, Jacopo Mosca, Filippo Pozzato en Edoardo Zardini.

Jubileumeditie telt vijf Belgische teams aan de start

Met Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, WB-Aquaprotect-Veranclassic, Veranda's Willems-Crelan en Tarteletto-Isorex-Superano Ham komen er zondag vijf Belgische teams aan de start van de 60ste GP Denain. Niet alleen de datum van de ééndagskoers in Noord-Frankrijk wijzigde, ook het parcours van deze jubileumeditie werd onder handen genomen.

Voorheen werd de GP Denain, met start en aankomst in de Franse stad Denain, steevast gereden daags na de Brabantse Pijl. Met het verdwijnen van de GP Cholet zagen de organisatoren hun kans schoon om op te schuiven in de kalender. De GP Denain valt nu twee dagen na de Handzame Classic en daags na Milaan-Sanremo. Ook het parcours kreeg een opsmuk.

De start wordt om 11u30 gegeven op de Rue Arthur Brunet in Denain waar na 200 kilometer ook de eindmeet getrokken ligt. De renners krijgen doorheen dat traject niet minder dan 12 kasseizones te verwerken. De laatste situeert zich op 9 kilometer van de eindmeet.

Vorig jaar ging de zege naar Arnaud Démare. Hij haalde het toen van zijn Franse landgenoot Nacer Bouhanni en de Colombiaan Sebastian Molano. Démare was in 2013 ook al eens de sterkste van het pak. De laatste Belgische winnaar dateert al van 2003 met Bert Roesems.

Deelnemende teams

• WorldTour-teams: AG2R La Mondiale (Fra), BMC (VSt), FDJ (Fra)



• Procontinentale ploegen: Aqua Blue Sport (Ier), CCC (Pol), Cofidis (Fra), Delko-Marseille Provence (Fra), Direct Energie (Fra), Gazprom-Rusvelo (Rus), Israel CA (Isr), Roompot-Nederlandse Loterij (Ned), Sport Vlaanderen-Baloise (BEL), Team Fortuneo-Samsic (Fra), UnitedHealthcare (VSt), Vital Concept (Fra), Wanty-Groupe Gobert (BEL), WB-Aquaprotect-Veranclassic (BEL), Veranda's Willems-Crelan (BEL)



• Continentale teams: Roubaix-Lille Métropole (Fra), Sovac-Natura4ever (Alg), St-Michel-Auber 93 (Fra), Tarteletto-Isorex-SH (BEL)