KOERS KORT. Tim Wellens al zeker niet in Lotto-selectie voor Parijs-Nice wegens naweeën ziekte - Landa niet aan start van Parijs-Nice Redactie

05 maart 2020

Gilbert en Degenkolb starten voor Lotto Soudal, Tim Wellens ontbreekt

Lotto Soudal heeft zijn selectie bekendgemaakt voor Parijs-Nice. Zoals verwacht maken Philippe Gilbert en John Degenkolb hun opwachting in de selectie na de corona-moeilijkheden in Italië. Tim Wellens is er niet bij wegens onvoldoende in vorm na ziekte.

Degenkolb en Gilbert waren voorzien voor de Tirreno-Adriatico, maar de kans dat die koers plaatsvindt lijkt bijzonder klein, dus nam Lotto het zekere voor het onzekere en stuurde ze haar toppers naar Frankrijk. “Onze renners moeten koersen in dat voorjaar, moeten een rittenkoers in de benen hebben als ze goed willen zijn in de klassiekers”, stelde teammanager John Lelangue woensdag al, “dus we gaan er alles aan doen om John en Philippe in Parijs-Nice van start te laten gaan.”

Dat is gelukt en dus start Lotto Soudal met een heuse topploeg, want naast Gilbert en Degenkolb maken ook Frederik Frison, Sander Armée, Thomas De Gendt, Jasper De Buyst, Roger Kluge en Caleb Ewan de selectie vol. Opvallend: Tim Wellens is er niet bij. De Limburger maakte nochtans bij het begin van het seizoen een groot doel van Parijs-Nice. “Het parcours ligt me, ik wil graag terug een goed klassement rijden zoals in 2018 (waar hij vijfde werd)”, zei hij nog na de Ronde van de Algarve.

Maar ziekte gooit roet in het eten. In de week voor de Omloop Het Nieuwsblad kwam hij amper aan vijf uurtjes training toe. Daarna startte hij weliswaar in de Omloop omdat hij zich beter voelde, maar nu werd na overleg met het team, de medische staf en z’n trainer beslist om toch niet van start te gaan in Parijs.

“Tim kampte met een verkoudheid, niets speciaals of ernstig”, aldus teammanager John Lelangue. “Maar hij heeft te weinig intensiteit in de benen om een rittenkoers van acht dagen te rijden. Het had geen zin om hem te laten starten als je niet 100 procent bent, we nemen beter geen risico. Bovendien hebben we nu renners genoeg, dan kan je beter kiezen voor zij die wel helemaal fit zijn. Tim heeft nog veel belangrijke doelen dit jaar, het is dan beter om hem nu volledig te laten herstellen, de tijd te nemen om te trainen en dan later de competitie te hervatten. Wanneer is nog niet duidelijk. Dat zien we dan wel.”

Landa door ribblessure niet in Parijs-Nice

Terwijl steeds meer ploegen zich terugtrekken uit competitie, komt ook Mikel Landa niet aan de start van Parijs-Nice. De Spanjaard van Bahrain-McLaren heeft nog te veel last van een ribblessure opgelopen tijdens een aanrijding op training in februari. Landa reed daarna nog de Ruta Del Sol, maar de ploeg acht het nu beter om te trainen dan Parijs-Nice te rijden. “Ik ben teleurgesteld dat ik deze belangrijke wedstrijd moet missen. De fans in Frankrijk zijn gepassioneerd en ik keek er naar uit om aan de zijde van mijn ploegmaats te koersen. Het is nu het beste om te trainen en zo snel mogelijk op topniveau terug te keren”, aldus de Bask.