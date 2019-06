KOERS KORT. Tiesj Benoot verlaat Lotto-Soudal - Flanders Classics neemt organisatie Wereldbeker veldrijden over De wielerredactie

20 juni 2019

Cancellara brengt Chasing-format naar Vlaanderen

Op 20, 21 en 22 maart 2020 is Vlaanderen voor het eerst decor van Chasing Cancellara, een wielerevenement voor recreanten georganiseerd door Fabian Cancellara. De Zwitserse oud-renner stelde zijn project vandaag voor in Ronse.

In Chasing Cancellara, het project dat de gelijknamige renner uitbouwde na het afsluiten van zijn actieve carrière, krijgen recreanten de kans om tegen en met de drievoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te fietsen. Dit jaar streek het format onder meer neer in zijn eigen Zwitserland, Italië, Denemarken en Duitsland. In 2020 is Vlaanderen voor het eerst aan de beurt, het Oost-Vlaamse Ronse met name.

Het driedaagse evenement bestaat uit een VIP-gebeuren op vrijdag, een kidsorganisatie op zaterdag en het deels recreatieve, deels competitieve evenement op zondag, waarbij deelnemers de kans krijgen om 60 of 117 kilometer te fietsen in de Vlaamse Ardennen. Daarbij worden enkel de beklimmingen van de hellingen gechronometreerd, waaronder de Koppenberg, Taaienberg, Paterberg en de Oude Kwaremont. Tussenin rijden de recreanten in groepen aan de zijde van Cancellara.

De inschrijvingen voor het evenement werden samen met de voorstelling gelanceerd.

Valverde meteen succesvol bij rentree

Wereldkampioen Alejandro Valverde (Team Movistar) heeft zijn eerste koers sinds zijn crash in Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Hij was de beste in de openingsetappe van de Franse Route d’Occitanie (cat. 2.1). Na 175,5 kilometer van Gignac (Hérault) naar Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac (Aveyron) liet hij de Ier Eddy Dunbar en de Fransman Elie Gesbert achter zich.

De Route d’Occitanie is de opvolger van de Route du Sud, in het verleden een belangrijke voorbereidingskoers voor de Tour. Het belang van de rittenwedstrijd is intussen een flink stuk kleiner, maar na het inlopen van vier vluchters waren het toch WorldTeams AG2R La Mondiale en Movistar die de degens kruisten.

Een flink uitgedunde groep sneed de voet van de slotklim van vier kilometer aan. Valverde nam er zelf de wedstrijd in handen en verijdelde de vele aanvalspogingen. In de sprint haalde hij het met duidelijke voorsprong, voor Dunbar en Gesbert. De Colombiaan Rigoberto Uran werd vierde.

Na winst in de derde etappe van de UAE Tour is het nog maar de tweede seizoenszege voor de 39-jarige Valverde, die in volle voorbereiding is op de Tour.

UAE Emirates enige WorldTour-team aan de start van Dwars door het Hageland

Met UAE Team Emirates komt er vrijdag slechts één WorldTour-team aan de start van de vierde editie van Dwars door het Hageland (cat. 1.1). Tussen startplaats Aarschot en de aankomst op de kasseien van de Citadel van Diest werken de renners 204 kilometer af, doorspekt met tal van hellingen en stroken met onverharde wegen en kasseien. Dwars door het Hageland is een Belgische versie van de Strade Bianche.

Het parcours werd wat gewijzigd en bevindt zich nu volledig op het grondgebied van Aarschot, Bekkevoort, Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Vanaf de Grote Markt van Aarschot gaat het via Rillaar, Bekkevoort, Scherpenheuvel en Zichem in een lijn van zowat 34 kilometer naar de Citadel van Diest. De renners zetten daarna koers naar Scherpenheuvel, Rillaar, Aarschot en Langdorp, waar twee onverharde zones wachten. Via Aarschot en Zichem worden twee andere onverharde zones aangedaan. Na 98 kilometer koers worden opnieuw enkele lussen afgewerkt, om af te sluiten met twee plaatselijke omlopen van elk 20 kilometer rond de Citadel.

De eendagskoers is de vierde manche in de Bingoal Cycling Cup. Leider in dit regelmatigheidscriterium is Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles), met 32 punten achter zijn naam. De tweede in de stand, Thomas Boudat, komt niet aan de start. Zijn teamgenoot bij Total-Direct Energie, Niki Terpstra, derde in de stand, doet dit wel. Hij voert een sterk blok aan, met onder meer Anthony Turgis, Damien Gaudin en Adrien Petit. Een andere topfavoriet is streekrenner Jasper Philipsen, die de kar trekt voor UAE Team Emirates. De Letlander Krists Neilands start als winnaar van vorig jaar met het nummer een. Zijn team Israël Cycling Academy heeft met Tom Van Asbroeck nog een tweede troef achter de hand. Gianni Vermeersch, vorig jaar derde, is naast Tim Merlier één van de speerpunten van Corendon-Circus. Telenet-Fidea rekent op Quinten Hermans en Toon Aerts.

Flanders Classics neemt organisatie Wereldbeker veldrijden over

De Wereldbeker veldrijden zal vanaf het seizoen 2020-2021 worden georganiseerd door Flanders Classics. Dat maakte de UCI vandaag via een persbericht bekend. “Deze samenwerking opent heel wat mogelijkheden voor het veldrijden”, aldus UCI-voorzitter David Lappartient. “Flanders Classics heeft zijn know-how al bewezen door zijn wielerwedstrijden te laten uitgroeien tot echte evenementen met ongekende populariteit. De Wereldbeker veldrijden zal van die expertise kunnen profiteren.” Flanders Classics zal ten minste tot en met het veldritseizoen 2023-2024 de Wereldbeker organiseren. Ook mag het de uitzendrechten in Vlaanderen en de marketing- en sponsorrechten beheren.

Tiesj Benoot weg bij Lotto-Soudal

Tiesj Benoot (25) houdt het straks voor bekeken bij Lotto-Soudal. “Ik heb zeven mooie jaren gekend bij Lotto, want daar reken ik ook mijn tijd als belofte bij. Ik had me destijds als jongere geen betere keuze kunnen maken en ben zeer dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb. Maar nu acht ik de tijd rijp om een stap vooruit te zetten. Het is niet slecht om eens andere oorden op te zoeken. Ik vertrek hier ook alles behalve met een slecht gevoel.” Binnen Lotto-Soudal valt te horen dat ze financieel niet kunnen optornen tegen kapitaalkrachtigere teams als Ineos of Sunweb. Het contract van de winnaar van de Strade Bianche in 2018 loopt eind dit jaar af. (JDK)

Groenewegen valt en wint met gescheurd shirt in ZLM Tour

Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe in lijn van de ZLM Tour gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma sprintte naar de overwinning in Heinkenszand en bleef Emils Liepins en Caleb Ewan voor.

Opvallend genoeg ging Groenewegen niet ver van de finish onderuit. Pas op 8 kilometer van de streep kon hij zijn plek in het peloton weer innemen. Zichtbaar gehavend, met een gescheurd shirt, snelde Groenewegen naar de zege.

Ploegmaat Jos van Emden, die gisteren de proloog won, behoudt de leiderstrui. De ZLM Tour duurt nog tot en met zondag.

Ze zijn binnen! Gefeliciteerd!

🥇 Dylan Groenewegen 🇳🇱

🥈 Emils Liepins

🥉Caleb Ewan

Mezgec slaat dubbelslag in eigen land

Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) lukte in eigen land een dubbelslag in de Ronde van Slovenië (2.BC). Hij won de tweede etappe tussen Maribor en Celje, en is meteen ook de nieuwe leider.

Bora-Hansgrohe neutraliseerde in dienst van leider Pascal Ackermann een vroege vlucht van drie vluchters, maar de ritwinnaar van de openingsdag kwam net als de andere sprinters met naam op de slothelling met top op 23 kilometer van de finish in de problemen. Onder meer Tadej Pogacar, Diego Ulissi en Esteban Chaves lieten zich daar zien. Zo ontstond een kopgroep van zeven, met ook Ben Hermans.

In een hectische afdaling viel Chaves tweemaal, maar hij kon zijn weg vervolgen. In de slotkilometers zorgde onenigheid in de kopgroep ervoor dat een achtervolgende groep kwam aansluiten. Daarbij Luka Mezgec, die in de sprint zijn landgenoot Grega Bole en de Italiaan Andrea Vendrame voorbleef. In de stand heeft Mezgec nu vier en zes seconden voorsprong op dezelfde twee renners. Hermans finishte als zevende en is in de stand vijfde op tien seconden.

Vrijdag werkt het peloton in Slovenië een etappe af van 169 kilometer met aan het eind opnieuw een pittige klim die voor verschillen kan zorgen.

Naesen staat Bardet bij in Tour

AG2R La Mondiale heeft zeven van de acht namen vrijgegeven die op 6 juli in Brussel aan de start van de Tour verschijnen. Kopman is Romain Bardet. Hij krijgt onder meer Oliver Naesen in steun. "Romain wordt opnieuw de charismatische leider van onze ploeg", zegt teambaas Vincent Lavenu. “Hij verdient op basis van zijn Tourverleden, zijn vastberadenheid en zijn huidige vorm alle steun. Hij zal opnieuw zeer goed voorbereid aan de start staan van de Tour.”

De 28-jarige Bardet stond al twee keer op het Tourpodium. In 2016 werd hij tweede (na Chris Froome), een jaar later derde (na Froome en Rigoberto Uran). Vorig jaar strandde Bardet op de zesde plaats, op bijna zeven minuten van winnaar Geraint Thomas. Oliver Naesen (28) rijdt zijn vierde opeenvolgende Tour. De voormalig Belgisch kampioen won nog geen rit, maar bewees dit voorjaar wel zijn vorm met onder meer een tweede plaats in Milaan-Sanremo en een derde in Gent-Wevelgem. Het team van AG2R bestaat verder uit ex-geletruidrager Tony Gallopin, gewezen wereldkampioen bij de beloften Benoît Cosnefroy, de Zwitserse klimmer Mathias Frank en de Fransen Mikaël Chérel en Pierre Latour. Voor het laatste ticket liggen Alexandre Geniez, Alexis Gougeard, Clément Venturini en Alexis Vuillermoz in de balans. Na het Frans kampioenschap op 30 juni hakt de ploegdirectie de knoop door.