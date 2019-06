KOERS KORT. Thomas terug op de fiets - Dubbelslag voor Ulissi in Slovenië - Vanbilsen beste in Dwars door het Hageland Redactie

21 juni 2019

17u25

Bron: Belga 0

Thomas terug op de fiets

Geraint Thomas zit terug op de fiets. Dat maakte hij zelf in een Twitter-filmpje duidelijk. “Ik heb een rustig tochtje achter de rug. Het gaat goed met mij.” De 33-jarige Brit van Team Ineos kwam eerder in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland zwaar ten val, waardoor hij de rittenkoers moest verlaten. Thomas liep bij de tuimelperte schaafwonden op aan zijn schouder en een snijwonde boven zijn rechteroog. Zijn Tour-deelname komt niet in het gedrang.

Back on the bike today 👌 And got home in time to see @Eganbernal rip it up at Suisse 💪💪 pic.twitter.com/PIY6px8dUx Geraint Thomas(@ GeraintThomas86) link

Kenneth Vanbilsen wint Dwars door het Hageland

Kenneth Vanbilsen (Cofidis) heeft de vierde editie van Dwars door het Hageland op zijn naam geschreven. De Limburger ging op 10 km van de streep solo en hield stand op de Citadel van Diest, de nijdige klim in de slotkilometer. Niki Terpstra ging bij de achtervolgers nog op zoek naar Vanbilsen, maar moest zich tevreden stellen met de tweede plaats. Quinten Hermans eindigde derde. De overwinning in de Vlaamse versie van de Strade Bianche is pas de tweede profzege voor Vanbilsen. In 2014 won de neef van Eric Vanderaerden de GP La Marseillaise (1.1). Op de erelijst van Dwars door het Hageland volgt hij de Let Krists Neilands op.

‘Sterren’ kijken in Champions Cycle Tour

Wie graag heden en verleden in de koers verenigt, moet op zondag 7 juli zeker afzakken naar de Muur van Geraardsbergen. Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseert Rudy Pevenage, ex-prof en -ploegleider van Jan Ullrich, er met companen Laurenzo Lapage en Ronald Rebry de Champions Cycle Tour. Een 25-tal ex-wielervedetten rijden, elk als kopman van een team van acht, een tocht van ongeveer 90 kilometer door de Vlaamse Ardennen. Op de affiche klinkende namen als LeMond, Zoetemelk, Bugno, Basso, Cipollini en Breukink en, van eigen bodem, De Muynck, Van Impe, Van Linden, De Wolf, De Wilde, Bruyneel, Van den Broeck, Leif Hoste en Mattan. Ook de van een hersentumor herstellende veldrijdster Jolien Verschueren is van de partij. Om 9u30 worden de ‘sterren’ voorgesteld aan taverne ’t Hemelrijck, om 10u trekken ze op pad. Onderweg wordt twee keer halt gehouden voor bevoorrading: in Brasserie d’Hoppe in Vloesberg en in De Vierklaver Kippekroeg in Zottegem. Finishen doet het bonte gezelschap tussen 15u30 en 16u30. Voor en na de fietstocht krijgt het aanwezige publiek de mogelijkheid om foto’s te nemen met hun helden of een gesigneerd aandenken te bekomen en kan ook de ploegentijdrit van de Tour live op groot scherm worden gevolgd. De opbrengst van het hele evenement gaat integraal naar de ‘Stichting Tegen Kanker’. «Vorig jaar hebben we om en bij de 7000 euro kunnen schenken», brengt Pevenage het succes van de eerste editie even in herinnering. (JDK)

Dubbelslag voor Ulissi in Slovenië

Diego Ulissi heeft de derde etappe in de Ronde van Slovenië (2.BC) gewonnen. De Italiaan van UAE Team Emirates haalde het na 169,8 km van Zalec naar Idrija voor de Rus Aleksandr Vlasov (Gazprom-Rusvelo) en de Italiaan Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM). Ben Hermans werd achtste. Ulissi neemt ook de leiderstrui over van Grega Bole die donderdag een dubbelslag sloeg. Hij telt nu negentien seconden voorsprong op Vlasov. Hermans staat vijfde, op een halve minuut.

Na een felle strijd slaagde een groep van vier er in om na één uur weg te rijden uit het peloton: Marco Maronese (Bardiani-CSF), Lorenzo Fortunato (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM), David Per (Adria Mobil) en Benjamin Hill (Ljubljana Gusto Santic). Maximaal kregen ze zeven minuten, aan de voet van de laatste klim werden ze opgeslokt door de achtervolgers.

Daar mende UAE Team Emirates het peloton, leider Mezgec moest al snel lossen. Er vormde zich een kopgroep van vier: Diego Ulissi en ploegmaat Tadej Pogacar, Alexander Vlasov (Gazprom-RusVelo) en Esteban Chaves (Mitchelton-Scott). Ben Hermans volgde in een tweede groep. Finaal zou Vlasov met Ulissi als eerste de top ronden, waarna er nog zo'n twintig kilometer was richting finish.

Ondanks tegenaanvallen wist niemand het kloofje te dichten, op 1,9 km van het eind ontdeed Ulissi zich ook van de Rus. Ulissi toonde de voorbije twee dagen telkens zijn aanvalslust, maar bleef iedere keer met lege handen achter. Bij zijn derde poging schoot hij dan toch raak en pakte hij de zege en de leiderstrui.

Hij telt in de stand 19 seconden voorsprong op Vlasov en een halve minuut op Ben Hermans. Voor Ulissi is het zijn tweede zege van het seizoen na winst in de GP Lugano (1.1) begin juni. Eerder dit jaar werd hij ook al derde in de Waalse Pijl.