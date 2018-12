KOERS KORT. Thomas De Gendt rijdt in 2019 Giro, Tour én Vuelta - Benoot focust op klassiekers, maar laat Luik schieten De wielerredactie

15 december 2018

De Gendt bevestigt deelname drie grote rondes

Thomas De Gendt rijdt in 2019 Giro, Tour én Vuelta. Dat bevestigde de renner van Lotto-Soudal op het trainingskamp van zijn team in Mallorca. De Gendt won het voorbije seizoen het bergklassement van de Vuelta als allereerste Belg ooit. De Oost-Vlaming start zijn seizoen in de Tour Down Under en focust voorts op WorldTour-rittenkoersen. Catalonië en Parijs-Nice staan op zijn programma, Baskenland en Dauphiné niet. “Ik zal uiteindelijk maar één wedstrijddag meer hebben dan dit jaar”, zegt De Gendt.

De Gendt stelde zich enkele weken geleden de vraag op Twitter welke grote rondes hij in 2019 zou moeten rijden. Zijn volgers mochten stemmen en het merendeel gaf aan dat hij op het drieluik Giro-Tour-Vuelta moest mikken. Het begon als een grap, maar het werd dus realiteit. “Omdat ik dat zelf ook wel goed zie zitten”, gaf hij aan. “Ik stelde het voor aan mijn ploegleider Mario Aerts en van het één kwam het ander.”

“Ik rijd al vier jaar op rij het tweeluik Tour-Vuelta”, verduidelijkte hij, “en de voorbije twee jaar was mijn tweede ronde altijd beter dan mijn eerste. Dus de Tour was twee keer een goed trainingskamp voor de Vuelta (lacht). Dus als ik nu eerst de Giro rijd, hoop ik daarna sterker te zijn in de Tour. Neen, ik denk niet dat het me aan frisheid zal mankeren. Natuurlijk, de eerste week à tien dagen in zo’n tweede ronde moet ik me dan altijd weer wat aanpassen, in het ritme komen, maar op zich is dat niet erg, in de Tour is vooral de tweede en derde week van belang om mee te schuiven in een ontsnapping en succesvol te zijn.”

Benoot laat Luik-Bastenaken-Luik

Tiesj Benoot focust opnieuw voluit op Vlaamse klassiekers. “Waalse Pijl en LBL staan in 2019 niet op mijn programma. Amstel Gold Race is wel een optie. Mijn hart ligt in de Vlaamse koersen. Het is niet dat ik de Waalse voorgoed afzweer, maar de periode van Omloop tot en met LBL is te lang om mijn topconditie aan te houden. Dus moet ik keuzes maken.” Start seizoen opnieuw op in Ronde van San Juan, trekt daarna op hoogtestage naar Sierra Nevada en rijdt dan Vlaams openingsweekend, verdedigt titel in Strade Bianche en rijdt vervolgens Tirreno-Adriatico. Ook Dauphiné en Tour staan op zijn programma.