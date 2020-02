KOERS KORT. Thijssen hervat trainingen na zware val - Valverde plant pensioen na 2021 Redactie

06 februari 2020

10u33 0

Thijssen traint weer na zware val

Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) heeft de trainingen hervat na zijn zware val tijdens de Zesdaagse van Gent. De jonge renner brak bij een valpartij enkele ribben en zijn sleutelbeen. Thijssen bereidt zich nu in Mallorca voor op het wegseizoen. Het is nog niet bekend waar hij zijn eerste wedstrijdkilometers van 2020 zal afwerken.

LEES OOK: Thijssen begint revalidatie na horrorcrash op Zesdaagse

Valverde koerst nog twee seizoenen

Alejandro Valverde hangt eind 2021 zijn fiets aan de haak. Dat heeft de 39-jarige renner van Movistar bevestigd aan Cyclingnews. De Spanjaard wil zijn laatste twee seizoenen in het peloton vooral gebruiken om de weinige hiaten in zijn palmares op te vullen. “Ik behaalde podiumplaatsen en ritoverwinningen in de drie grote ronden, won klassiekers en werd wereldkampioen. Daar zou ik graag nog een olympische medaille bij doen in Tokio. Dat zou de kers op de taart zijn.” Valverde is niet van plan om na zijn carrière uit de koers te verdwijnen. “Na 2021 zou ik graag in een andere rol bij Movistar blijven.” El Imbatido komt al heel zijn carrière uit voor de ploeg van manager Eusebio Unzué.

Hindley aan het feest in eigen land

De Australiër Jai Hindley heeft de tweede rit in de Herald Sun Tour gewonnen. De 23-jarige renner van Sunweb haalde het op de slotklim naar Falls Creek voor zijn landgenoten Damien Howson (Mitchelton-Scott) en Sebastian Berwick (St George Continental Cycling Team). Voor Sunweb is het al de tweede ritoverwinning in evenveel dagen in de Australische rittenkoers. Gisteren won de Italiaan Dainese de eerste etappe. Hindley neemt ook meteen de leiderstrui over van zijn ploeggenoot.