KOERS KORT. Thibau Nys zegeviert ook in Tabor - Caleb Ewan wint criterium van Shanghai Redactie

16 november 2019

11u30

Bron: Belga 1

Thibau Nys zegeviert ook in Tabor

Thibau Nys heeft nu ook de Wereldbekermanche voor junioren in Tabor gewonnen. De zoon van Sven rekende in Tsjechië af met de Italiaan Davide De Pretto en de Tsjech Jan Zatloukal. Nys junior, die zich vorige week tot Europees kampioen kroonde, verstevigde zo zijn leidersplaats in de Wereldbeker.

Caleb Ewan wint criterium van Shanghai

Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft zaterdag het criterium van Shanghai op zijn naam geschreven. De 25-jarige Australiër haalde het na 61,2 kilometer in de sprint van de Italiaan Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) en de Nederlander Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Ewan volgt op de erelijst de Slovaak Peter Sagan op. De Brit Chris Froome pakte tijdens de eerste editie in 2017 de bloemen.

De Italiaan Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) ging aan de haal met de groene trui, terwijl de Colombiaanse Tourwinnaar Egan Bernal (Ineos), die in de gele trui rondreed, de Prijs van de Strijdlust kreeg. Het criterium gaat uit van Tourorganisatie ASO, die zo het wielrennen in Azië wil promoten en ondersteunen.