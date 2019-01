KOERS KORT. Thibau Nys wint eerste Wereldbekercross - D'hoore en Kopecky heersen in ploegkoers De wielerredactie

Thibau Nys pakt eerste Wereldbekerzege

Als eerstejaarsjunior heeft Thibau Nys zijn eerste Wereldbekermanche gewonnen. In het Franse Pontchâteau finishte hij na een sprintje één seconde voor Witse Meeussen en de Spanjaard Carlos Blanco. Belgisch kampioen Ryan Cortjens kende een offday en kwam als 29ste binnen.

Op het snelle en droge parcours in Pontchâteau kregen we een gesloten wedstrijd en bleef een grote groep lange tijd samen. Pas in de slotfase wisten vier renners weg te rijden en een handvol seconden te nemen op de rest van het pak. Die vier zouden sprinten om de zege en het was Nys die zich de snelste toonde.

Kersvers Belgisch kampioen Ryan Cortjens kende een slechte dag en finishte pas als 29ste. Thibau Nys is nog maar de vijfde eerstejaarsjunior die een manche in de Wereldbeker op zijn naam brengt. Eerder deden de Nederlanders Pim Ronhaar (Koksijde 2017), Mathieu van der Poel (Tabor 2011) en de Fransen Arnaud Jouffroy (Hoogerheide 2007) en Yannick Martinez (Nommay, 2005) hem dat voor.

Witse Meeussen is de eindwinnaar in het klassement. Hij won de wedstrijden in Bern en Tabor en finishte als tweede in Koksijde en Pontchâteau. Enkel de beste vier resultaten tellen in het klassement bij de junioren, waardoor met nog een manche te gaan niemand hem nog voorbij kan steken.

D’hoore en Kopecky pakken goud in ploegkoers

Jolien D'hoore en Lotte Kopecky hebben tijdens de vijfde en voorlaatste manche van de wereldbeker baanwielrennen in het Nieuw-Zeelandse Cambridge goud gewonnen in de ploegkoers.

De Belgen, die in 2017 wereldkampioen werden in Hong Kong, totaliseerden 39 punten. Daarmee bleven ze de Italianen Letizia Paternoster en Maria Giulia Confalonieri (27 ptn) voor. De Nieuw-Zeelanders Racquel Sheath en Rushlee Buchanan (9 ptn) vervolledigden het podium. Er stonden twaalf duo's aan de start voor de race over 80 rondjes (20 km) en acht sprints. Daarvan wonnen D'hoore en Kopecky er vijf.

In de keirin raakte wereldkampioene Nicky Degrendele niet verder dan de tiende plaats. In haar reeks eindigde ze als derde, waarna Degrendele met een derde plaats in de herkansingsronde doorstootte. Vervolgens werd de 22-jarige West-Vlaamse zesde en laatste in haar tweede ronde. In de finale om plaatsen 7 tot 12 werd Degrendele vierde. Het goud ging naar Lee Wai Sze uit Hong Kong.

In de scratch moest Gilke Croket vrede nemen met plaats veertien. De Italiaanse Martina Fidanza won.

