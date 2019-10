KOERS KORT. Thibau Nys wint Bern - Mas pakt de bloemen én de leiderstrui in Guangxi - Ghys geeft verstek voor ploegkoers DMM

20 oktober 2019

Zieke Robbe Ghys zal Europese titel niet verdedigen in ploegkoers

Robbe Ghys moet door ziekte forfait geven voor de ploegkoers op het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Hij wordt in laatste instantie vervangen door Fabio Van Den Bossche, die een tandem zal vormen met Kenny De Ketele. Vorig jaar wonnen Ghys en De Ketele de Europese titel in Glasgow. “Het is een lastige beslissing, maar hey, volgend jaar krijgen we een nieuwe kans. Veel geluk jongens”, reageert Ghys op Twitter.

Hard decision, but hey. Next year we will have another chance. Good luck boys. https://t.co/SQvmpcK5Jg Robbe Ghys(@ robbe_ghys) link

Nys wint in Bern

Vijf op zes voor Thibau Nys. De zoon van Sven Nys won vandaag de eerste Wereldbekermanche van het seizoen bij de junioren in Bern. Onze landgenoot kwam solo aan na een sterke wedstrijd. Jente Michels en Emiel Verstrynge maakten het Belgische podium vol. Voor Nys is het zijn vijfde zege van het seizoen. In de openingscross van Eeklo moest hij de zege nog aan Lennert Belmans laten. Daarna volgde met Iowa City, Waterloo, Pelt, Gieten en nu dus Bern een mooi reeksje.

Impressive performance by @thibau_nys4 and @BELCyclingTeam @ekzcrosstour in @BernWelcome Congratulations 👍 pic.twitter.com/MbZQwgM7BI EKZ CrossTour(@ ekzcrosstour) link

Mas bezorgt Deceuninck-Quick Step afscheidscadeau

Enric Mas heeft de koninginnenrit in de Ronde van Guangxi gewonnen. De Spanjaard klom na 161,4 km van Nanning naar Mashan Nongla Scenic Area naar de zege en haalde het voor de Colombiaan Daniel Martinez (EF Education First) en de Italiaan Diego Rosa (Ineos). Mas is meteen ook de nieuwe leider.

De Ronde van Guangxi is voornamelijk een eindejaarsfestival voor de sprinters, dus was het voor de klimgeiten van het peloton uitkijken naar de vierde etappe met de slotklim naar het mooie Mashan Nongla. De finish lag in deze editie een kleine kilometer hoger, in de hoop nog meer spektakel bergop te zien. De slotklim was zo’n 4,8 km lang, al kenden de eerste 1,5 km weinig stijgingspercentages en zat het venijn vooral in de staart.

Cavagna opende de debatten, maar verzamelde nooit meer dan enkele lengtes en toen het echte klimwerk begon, was hij er aan voor de moeite. Tomas Marczynski dichtte het gaatje met een tegenaanval op 1,5 km. Vervolgens waagde Martinez zijn kans, hij kreeg meteen Enric Mas op zijn wiel, waarop Antwan Tolhoek reageerde.

Drie leiders op kop en op zo’n 250 meter speelde Tolhoek alles of niets op het steile gedeelte. Zonder veel succes, hij moest snel weer in het zadel. Martinez zette aan langs de andere kant, Mas reageerde en wist zich finaal van de Colombiaan te ontdoen. Mas is pakte zo zijn eerste overwinning van het jaar in zijn laatste koers voor Deceuninck-Quick Step. Volgend seizoen verkast de Spanjaard naar Movistar.

Mollema wint Japan Cup

Bauke Mollema heeft zijn goede vorm nog eens bevestigd door de 28ste editie van de Japan Cup op zijn naam te schrijven. De Nederlander van Trek-Segafredo haalde het van de Canadees Michael Woods (EF Education First) na een rit van 144,2 km rond Utsunomiya.

Mollema en Woods reden samen naar de streep, maar de 32-jarige Nederlander was de snelste op het laatste stuk vals plat. Het is de tweede zege op korte tijd voor Mollema, die vorige week nog de Ronde van Lombardije won. Kenny Molly (Wallonie-Bruxelles) was eerste Belg op de negende plaats.