KOERS KORT. Thibau Nys tweede in Tabor, Witse Meeussen zegeviert - Peter Sagan snelt naar de zege in Criterium Shanghai De wielerredactie

17 november 2018

11u42 0

Witse Meeussen is in Tabor beste junior voor Thibau Nys

De Wereldbekermanche veldrijden in het Tsjechische Tabor startte vanmorgen uitstekend voor de Belgen. Wereldbekerleider Witse Meeussen won de juniorenrace voor Thibau Nys.

Na een koude nacht ligt de omloop in Tabor er razendsnel bij. Thuisrijder Jakub Toupalik maakte een blitzstart en kreeg het gezelschap van Meeussen, die in het Zwitserse Bern de tot dusver enige Wereldbekermanche voor juniores had gewonnen. Het kopduo groeide later uit tot een ruime kopgroep met ook de Belgen Nys en Ward Huybs.

In de slotronde gingen de Nederlander Pim Ronhaar en de Duitser Tom Lindner prikken, maar het was Meeussen die diep in de finale een gaatje kon slaan. Op de streep had hij een kleine voorsprong op Nys, Lindner, Toupalik en Ronhaar. Huybs werd zesde, Wout Vervoort tiende.

Voor eerstejaarsjunior Nys was het de allereerste podiumplek in een Wereldbekermanche, al pakte hij op het EK in Rosmalen al brons. Landgenoot Meeussen leidt het Wereldbekerklassement met het maximum van de punten.

Sagan viert in China

Peter Sagan heeft het Criterium van Shanghai op zijn palmares gebracht. De Slovaak haalde het voor Geraint Thomas en Matteo Trentin. Na het Criterium van Saitama in Japan bijna twee weken geleden vond vanochtend voor de tweede keer het Criterium van Shanghai in China plaats. Beide evenementen gaan uit van Tourorganisatie ASO, die het wielrennen in Azië wil promoten en ondersteunen met deze wedstrijden.

Naar Shanghai reisden 43 deelnemers af, onder hen groene trui Peter Sagan, gele trui Geraint Thomas, witte trui Pierre Latour, Europees kampioen Matteo Trentin en Marcel Kittel als grote publiekstrekkers. De wedstrijd omvatte twintig rondjes over een lokaal circuit van drie kilometer. Na enkele aanvallen van Chinese lokale renners, scheidde zich een elitegroepje van vier af in de laatste 10 kilometer: Peter Sagan, Geraint Thomas, Pierre Latour en Matteo Trentin. Dit kwartet verzamelde een bonus van 18 seconden op het peloton.

Het was Geraint Thomas die zijn gele trui eer wilde aandoen en in de aanval trok op 6,5 km van het eind. Sagan, Trentin en Latour keken naar elkaar, maar niemand had zin om het gaatje te dichten. Thomas voor de winst? Toch niet, want Sagan begon dan toch aan de achtervolging en dichtte het kloofje op de Tourwinnaar op 2,5 km van het eind. Intussen had Latour zijn metgezellen wel moeten laten rijden. Daarna trok de Europese kampioen in de aanval op 2 km en opnieuw was het Sagan die aan de bak moest, want Thomas had zijn kruit al verschoten. Op 1,2 km werd ook hij gegrepen, Thomas probeerde nog een sprint te voorkomen, maar tegen Sagan bleek niemand opgewassen en hij snelde naar de zege in de wedstrijd die 1u20 duurde.

🏆 @petosagan wins the 2018 #ShanghaiCriterium 💪

Peter Sagan remporte le #ShanghaiCriterium 💪 pic.twitter.com/EkuxqADx6d Tour de France(@ LeTour) link