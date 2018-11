KOERS KORT. Thibau Nys soleert naar zege in Flandriencross bij junioren - Worst viert bij de vrouwen De wielerredactie

18 november 2018

13u12

Bron: Belga 0

Annemarie Worst wint snelle Flandriencross

Annemarie Worst heeft de Flandriencross in Hamme gewonnen. De Nederlandse haalde het voor onze landgenotes Sanne Cant en Ellen Van Loy. Cant neemt wel de leidersplaats over in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee.

Geen Marianne Vos, noch Lucinda Brand, zaterdag nog aan het feest in Tabor, in de Flandriencross in Hamme. Maar met Eva Lechner, Annemarie Worst, Alice Arzuffi en Katie Compton waren nog voldoende internationale dames van de partij. Kim Van de Steene, aan kop van het klassement, schoot uit haar klikpedaal en miste haar start in Hamme waardoor ze meteen op achtervolgen was aangewezen. Wel goed bij de les was de Italiaanse Eva Lechner, die de kop nam. In haar zog volgden Ellen Van Loy, Annemarie Worst, Loes Sels, Sanne Cant, Laura Verdonschot, Alice Arzuffi en Katerine Compton.

Geen verschillen in de eerste ronde, de tweede rond werd aangevat met acht rensters op kop. Europees kampioene Annemarie Worst nam het initiatief, Arzuffi en Compton leken even te moeten afhaken, maar beide rensters kwamen terug. Intussen volgde Van de Steene al op 30 seconden, op positie 14, en kwam haar leidersplaats in gevaar. De Oost-Vlaamse moest stevig aan de bak om enkele plaatsjes te winnen. Voor de winst deed ze niet mee. Met acht doken ze de laatste ronde in waar Arzuffi de forcing voeren, het kostte Eva Lecnher haar plekje vooraan, maar de anderen weken niet.

Ondanks nog enkele technische manoeuvers om elkaar voorbij te steken aan de vijver en afstand te nemen, zou er uiteindelijk gesprint worden om de zege met zes rensters. Daarin toonde Worst zich de snelste, voor Cant en Ellen Van Loy. Arzuffi werd vierde, Sels vijfde.

Sanne Cant is de nieuwe leider in het klassement met 31 seconden voorsprong op Ellen Van Loy, Van de Steene valt terug naar plek drie op 51 seconden.

Kielich aan het feest bij de beloften in Hamme

Timo Kielich heeft de cross bij de beloften in Hamme in op zijn palmares gebracht. Hij haalde het voor Yentl Bekaert en Jenko Bonne. Lander Loockx is de nieuwe leider in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee.

Geen Eli Iserbyt, noch Tom Pidcock van de partij in de Flandriencross. Het parcours in Hamme zorgde bij de start al meteen voor opschudding. Ben Turner kwam zwaar ten val in de eerste bocht en belandde tegen de nadars. De Brit, leider in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee, zou weliswaar nog verder rijden tot in de eerste materiaalpost, maar moest er dan toch de brui aan geven.

Het was Lander Loockx die het initiatief nam in die eerste ronde, maar hij werd aan de kop afgelost door Timo Kielich, vorige week tweede in Niel, en Victor Vandebosch. Loockx zelf dichtte weer het gaatje en heel wat andere renners volgden in zijn wiel. Halfweg cross kregen we een grote kopgroep met twaalf renners, en voortdurend werden verschillende prikjes uitgedeeld: Kielich waagde een paar keer zijn kans, maar raakte niet weg.

In de slotfase vormde zich een kopgroep met Jelle Camps, Yentl Bekaert, Jenko Bonne, Lander Loockx en Timo Kielich. Uiteindelijk was het Kielich die zich in de slotfase wist te ontdoen van zijn metgezellen. Bonne bood nog het langst weerstand, maar ook hij moest zich gewonnen geven. In de sprint om plek twee, vijf seconden na de zege van Kielich, wist Bekaert hem alsnog te verslaan. Door de opgave van Ben Turner is Lander Loockx, achtste in de daguitslag, de nieuwe leider in het klassement. Hij telt 55 seconden voorsprong op Niels Derveaux. Jarno Liessens staat derde op 1:08.

Wereldkampioene Kirsten Wild wint omnium in Kuipke

De Nederlandse Kirsten Wild heeft in de Gentse zesdaagse het omnium, over twee dagen, bij de dames gewonnen. De 36-jarige wereldkampioene totaliseerde 156 punten. Lotte Kopecky strandde op de tweede plaats met 144 punten. Derde werd de Noorse Anita Stenberg (130). Jolien D’hoore eindigde als vierde (120).

. Eindstand:

1. Kirsten Wild (Ned) 156 punten

2. Lotte Kopecky 144

3. Anita Stenberg (Noo) 130

4. Jolien D’hoore 120; 5. Amy Cure (Aus) 116; 6. Valentine Fortin (Fra) 89; 7. Martina Fidanza (Ita) 89; 8. Annelies Dom (86); 9. Kristie van Haaften (Ned) 81; 10. Gilke Croket 66; 11. Mylène de Zoete (Ned) 52; 12. Shari Bossuyt 0

Thibau Nys schrijft Flandriencross bij junioren op zijn naam

Thibau Nys heeft vandaag de Flandriencross bij de junioren gewonnen. Hij soleerde naar de zege, voor Joran Wyseure en Joachim Van Looveren. Met 48 stonden ze aan de start in Hamme, daags na de Wereldbeker in Tabor waar Witse Meeusen aan het feest was. Die was niet van de partij in Hamme, net zo min als Europees kampioen Pim Ronhaar.

De wedstrijd brak pas in de tweede ronde open en we kregen acht leiders: Thibau Nys, Jetze Van Campenhout, Dante Coremans, Joran Wyseure, Joachim Van Looveren, Lennert Belmans, Tomas De Laet en Yente Peirens. Coremans, winnaar in Niel, moest de rol lossen en zeven renners reden op kop. Te veel, vond Thibau Nys en hij deelde een prikje uit. Al snel sloeg hij een kloofje dat opliep tot 11 seconden na drie ronden.

De jonge Nys diepte zijn voorsprong daarna verder uit, tot ruim 20 seconden, en leek op weg naar een gemakkelijke solozege. Dat was evenwel buiten Joran Wyseure gerekend die in de slotronde stevig kwam opzetten, tot op drie seconden van Nys. Die had nog iets in de tank op het eind en versnelde nog een keer. Hij haalde het uiteindelijk met twee seconden voorsprong op Joran Wyseure, Joachim Van Looveren finishte op 12 seconden.

Hendrik Redant wordt ploegleider bij Dimension Data

Hendrik Redant gaat aan de slag als ploegleider bij Dimension Data. De Zuid-Afrikaanse WorldTourploeg bevestigt het nieuws op zijn website. De 56-jarige Redant komt over van United Healthcare, waar hij sinds 2012 aan de slag was. In zijn twintigjarige carrière als renner won de Oost-Vlaming onder meer twee keer Kuurne-Brussel-Kuurne (1988 en 1990) en Parijs-Tours (1992). Bij Dimension Data fietst met Julien Vermote in 2019 één Belg. Serge Pauwels stapte over naar CCC (de nieuwe ploeg van Greg Van Avermaet). Andere blikvangers in het Zuid-Afrikaanse team zijn de Noor Edvald Boasson Hagen, de Brit Mark Cavendish, de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes en de Tsjech Roman Kreuziger.