KOERS KORT. Thibau Nys nu ook Belgisch kampioen mountainbike - Stuyven: "Ik mag mijn eigen kans op EK gaan" De wielerredactie

22 juli 2018

Thibau Nys nu ook Belgisch kampioen mountainbike

Thibau Nys heeft zich in het West-Vlaamse Westouter tot Belgisch kampioen mountainbike bij de nieuwelingen gekroond. Eerder dit jaar veroverde de zoon van Sven ook al de nationale titel in het veldrijden.

National champion Mountainbike 2018. #nieuwelingen #Westouter @trekbikes @aadrinkjongerenteam Een foto die is geplaatst door null (@svennys) op 22 jul 2018 om 11:04 CEST

Stuyven: "Ik mag mijn eigen kans op EK gaan"

Op zondag 12 augustus staat het EK wielrennen in het schotse Glasgow op het programma. Bondscoach Kevin De Weert rekent voor de zege vooral op Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven. “Ik mag mijn eigen kans gaan. Het is de bedoeling dat we met ons drieën de finale rijden”, aldus Stuyven in een Facebook Live met VTM-journalist Merijn Casteleyn. “Het parcours moet ons wel liggen, al hebben Greg en ik er op dat moment de Tour opzitten. Het wordt dus zaak om fris aan de start te komen.” Verder bestaat de Belgische selectie uit Dimitri Claeys, Xandro Meurisse, Tosh Van der Sande, Dries Van Gestel en Jelle Wallays. Jasper De Buyst en Aimé De Gendt zijn de reserven.

Sagan bevestigt deelname EK

Peter Sagan doet op 12 augustus in Glasgow een gooi naar zijn tweede Europese titel. De Slovaakse wereldkampioen heeft zijn deelname gisteren bevestigd. In 2016 werd hij de eerste Europees kampioen ooit bij de profs, maar hij droeg die trui nooit. Sagan werd in datzelfde jaar immers opnieuw wereldkampioen en reed daarom in de regenboogtrui rond.

📺 We have just received a special message from 🌈 World Champion @petosagan 🇸🇰. Take a look... #UECprepares #EuroRoad18 #TheMoment @Glasgow2018 #Sagan pic.twitter.com/JmBbcsi9rS UEC Cycling(@ UEC_cycling) link