KOERS KORT. Teunissen mist herstart wielerseizoen met knieblessure

28 juli 2020

Mike Teunissen neemt zaterdag niet deel aan de Strade Bianche. Ook Milaan-Turijn en Milaan-Sanremo komen te vroeg voor de Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma. Dat bevestigt de ploeg op Twitter. Teunissen moet een tijdje rust houden wegens een knieblessure die hij opliep tijdens een trainingsrit.

De Nederlander Koen Bouwman neemt de plek over van Teunissen tijdens de Strade Bianche. Wout van Aert is kopman in de eerste wedstrijd uit de UCI WorldTour na een onderbreking van bijna vijf maanden als gevolg van de coronacrisis. De afgelopen twee jaar finishte Van Aert als derde. Antwan Tolhoek, Bert-Jan Lindeman, Maarten Wynants, Paul Martens en Amund Grøndahl Jansen zijn de andere deelnemers voor Jumbo-Visma.

