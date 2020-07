KOERS KORT. Teunissen mist herstart wielerseizoen met knieblessure - “Dwars door Hageland gaat door op voorziene datum” - AG2R breekt contracten open Redactie

28 juli 2020

Teunissen mist herstart wielerseizoen met knieblessure

Mike Teunissen neemt zaterdag niet deel aan de Strade Bianche. Ook Milaan-Turijn en Milaan-Sanremo komen te vroeg voor de Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma. Dat bevestigt de ploeg op Twitter. Teunissen moet een tijdje rust houden wegens een knieblessure die hij opliep tijdens een trainingsrit.

De Nederlander Koen Bouwman neemt de plek over van Teunissen tijdens de Strade Bianche. Wout van Aert is kopman in de eerste wedstrijd uit de UCI WorldTour na een onderbreking van bijna vijf maanden als gevolg van de coronacrisis. De afgelopen twee jaar finishte Van Aert als derde. Antwan Tolhoek, Bert-Jan Lindeman, Maarten Wynants, Paul Martens en Amund Grøndahl Jansen zijn de andere deelnemers voor Jumbo-Visma.

Small crash, big consequences. No Strade Bianche & Milano-Sanremo for @MikeTeunissen😕 pic.twitter.com/v4SZlovSHC Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Dwars door het Hageland blijft zaterdag 15 augustus gepland

Ondanks de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus maakt organisator Nick Nuyens zich sterk dat Dwars door het Hageland wel degelijk plaats zal hebben op zaterdag 15 augustus. Tot op heden heeft de oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen de goedkeuring van de gemeenten die zijn wedstrijd aandoen.

Woensdag wordt de wedstrijd voorgesteld in de gebouwen van hoofdsponsor Duracell in Aarschot. De 1.Pro-wedstrijd moet na de GP Monseré van 8 maart de tweede manche in de Bingoal Cycling Cup worden.

“We stellen woensdag onze wedstrijd voor en gaan er dan ook vanuit dat onze koers zal gereden worden”, zegt Nuyens. “Op de voorziene datum, met start in Aarschot en aankomst Diest. Wij zitten met onze wedstrijd volledig op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en daar is koersen wel nog mogelijk. Ik heb diverse signalen gekregen dat onze wedstrijd nog steeds plaats mag hebben. Natuurlijk onder bepaalde voorwaarden. Bij de gemeentebesturen van Aarschot, Scherpenheuvel en Diest hebben wij nog altijd het licht op groen staan. Wij waren op voorhand heel goed voorbereid en organiseren onder strikte voorwaarden. Tijdens de persvoorstelling zullen wij die maatregelen uit de doeken doen en zullen we meer duiding geven.”

Vorig jaar ging de zege in Dwars door het Hageland naar Kenneth Vanbilsen. Hij haalde het licht afgescheiden van de Nederlander Niki Terpstra en Quinten Hermans.

Warbasse, Gastauer en Cherel verlengt tot 2022 bij AG2R

De Amerikaan Larry Warbasse heeft tot het einde van het seizoen 2022 bijgetekend bij het Franse wielerteam AG2R La Mondiale. Dat liet de WorldTour-ploeg dinsdag weten.

De 30-jarige Warbasse maakt sinds 2019 deel uit van de formatie. Voordien reed hij voor BMC (2012-2014), IAM (2015-2016) en Aqua Blue Sport (2017-2018). In 2017 won Warbasse het Amerikaanse kampioenschap en kon hij ook een etappe binnenhalen in de Ronde van Zwitserland.

Ook de Luxemburger Ben Gastauer en de Fransman Mikael Cherel verlengden hun contract bij de ploeg van Oliver Naesen.

