KOERS KORT: Tejay van Garderen wint vierde etappe Ronde van Californië Wielerredactie

17 mei 2018

06u03 0

Dubbelslag voor Van Garderen in Californië

Tejay van Garderen heeft de vierde etappe van de Ronde van Californië gewonnen. De 29-jarige Amerikaan van BMC was de beste in de individuele tijdrit van San José naar Morgan Hill over 34,7 kilometer. Van Garderen was zeven seconden sneller dan zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot Patrick Bevin. De Brit Tao Geoghegan Hart werd derde op 32 seconden.

Met de tijdwinst neemt Van Garderen ook de leiderstrui in Californië over van de Colombiaan Egan Bernal. De kopman van Team Sky eindigde als achttiende op 1,23 minuut. Hij heeft in het klassement een achterstand van 23 seconden op de Amerikaan.