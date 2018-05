KOERS KORT: Tejay van Garderen wint vierde etappe Ronde van Californië - Movistar ontkent perikelen rond Landa - Trek langer sponsor van Telenet Fidea Wielerredactie

17 mei 2018



Trek gaat langer in zee met Telenet Fidea

Telenet Fidea Lions en fietsensponsor Trek hebben hun sponsorovereenkomst verlengd tot eind 2020. Sportief manager Sven Nys is in zijn nopjes: "Als ploeg zijn wij heel trots om met een bedrijf als Trek te kunnen samenwerken. Hun filosofie van permanente ontwikkeling van materialen past volledig binnen de visie die wij hebben binnen Telenet Fidea Lions. Maar naast goede fietsen levert Trek de Telenet Fidea Lions ook de ideale ondersteuning, wereldwijd. De vlotte samenwerking met trouwe partners als Telenet, Fidea en Trek geeft zowel de teamleiding als de renners rust en de mogelijkheid om zich voor de volle 100% te richten op het komende crossseizoen."

"Het mag dan wel zomer zijn, maar wij zitten al volop met het veldrijden in ons hoofd", zegt Tim Vanderjeugd, Sports Marketing Director van Trek. "Trek is erg enthousiast om haar partnership met de Telenet Fidea Lions te verlengen, al voor het nieuwe crossseizoen start. Wat de Telenet Fidea Lions voor ons zo speciaal maakt, is dat het een team is in elk mogelijk opzicht en dat ook heeft laten zien door vorige winter met 5 renners in de top 10 van de UCI-ranking te eindigen."

We've extended our partnership with @TrekBikes until the end of 2020! Looking forward to keep pushing the limits of CX together 🦁🚲 #trekfamily #trekathletes https://t.co/wdNAW81XIG Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

Movistar ontkent perikelen rond Landa

Rijst er een nieuw probleem Mikel Landa (28)? In Italië beweert men dat de renner weg zou willen bij Movistar omdat hij niet gelukkig zou zijn met zijn positie binnen de ploeg. In het najaar vertrok de Spanjaard bij Sky net om diezelfde reden. Bij Movistar ontkennen ze alvast met klem.

Landa zou ondanks zijn contract tot eind 2019 aansturen op een vertrek bij Movistar, waar hij misschien in de schaduw van Nairo Quintana en Alejandro Valverde zal belanden. Zelfs de naam van een potentiële nieuwe werkgever circuleert al: Astana. Landa reed in 2014 en 2015 al voor de Kazachse ploeg en zou nog steeds goede banden onderhouden met manager Alexandre Vinokourov, die hem maar wat graag opnieuw zou binnenhalen.

Zit er een spectaculaire transfer aan te komen? Bij Movistar vielen ze alvast uit de lucht. "Dit verhaal kan niet kloppen", zegt Sebastian Unzué, pr-manager van de ploeg en zoon van manager Eusebio Unzué. "Sinds hij bij het team is, spreek ik elke dag met Mikel. Hij oogt happy, hij klinkt happy, volgens mij is hij ook gelukkig. (fijntjes) In ieder geval meer dan vorig jaar."

Volgens Unzué klopt het ook helemaal niet dat Landa zijn eigen kansen zal moeten opofferen in de komende Tour. "We zijn inderdaad van plan om met onze allerbeste ploeg te starten, maar onze kopmannen beginnen op gelijke voet. De koers en de benen zullen aantonen welke kaart we op het einde moeten trekken. Dat Landa op dat vlak nu al met frustraties zit, is dus gewoon niet juist."

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Dubbelslag voor Van Garderen in Californië

Egan Bernal heeft zijn leiderspositie in de Ronde van Californië (WorldTour) niet kunnen verdedigen. De Colombiaan van Team Sky moest in een individuele tijdrit 1'23'' toegeven op winnaar Tejay van Garderen. De Amerikaan van BMC wordt meteen ook de nieuwe leider in het klassement.

34,7 kilometer over golvende wegen: het was duidelijk dat de individuele tijdrit tussen San José en Morgan Hill een sleutelrol zou spelen voor het klassement in Californië. Twee talentrijke jongeren zaten een tijd in de hot seat met de snelste tijd: eerst beloftewereldkampioen Mikkel Bjerg, dan wereldkampioen achtervolging Filippo Ganna.

Hun tijden werden echter door een knaltijd van de kaart geveegd door de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin. Die werd op zijn beurt nog met zeven seconden verbeterd door zijn ploegmaat Van Garderen, die 40:47 klokte. BMC bezette zo plaatsen 1 en 2 in de daguitslag. De jonge Brit Tao Geoghegan Hart werd derde, voor Lawson Craddock, Ganna en Bjerg. Laurens De Plus was de beste Belg op de 28e plaats.

Leider Egan Bernal kon niet overtuigen: hij gaf geen al te beste indruk op zijn tijdritfiets en moest 17 renners voor zich dulden. Ondanks het verlies van 1:23 blijft de schade voor de jonge Colombiaanse klimgeit beperkt: hij is nu tweede in het klassement op 23 seconden van Van Garderen. Zijn landgenoot Daniel Felipe Martinez is derde op 0:37. De Plus stijgt van tien naar acht. Hij heeft 2:13 achterstand.

Er resten na deze vierde etappe nog drie ritten in de Ronde van Californië, waarvan twee met kansen voor de sprinters. De klimmers kunnen zich nog een keer uitleven op de voorlaatste dag, wanneer zeven beklimmingen staan geprogrammeerd.

Van Garderen verwacht nog hevige strijd met Bernal

Na tijdritwinst op de vierde dag van de Ronde van Californië mocht de Amerikaan Tejay van Garderen (BMC) de leiderstrui aantrekken. Hij verwacht dat het nog een stevige strijd wordt in de laatste bergetappe van vrijdag.

Van Garderen maakte brandhout van de concurrentie in de tijdrit over 34,7 kilometer. "Ik dacht niet dat het zo goed zou gaan. Maar ik wist dat als ik in de bergrit naar Gibraltar Road de schade kon beperken tot de minuut, ik vandaag misschien de trui zou kunnen nemen. Dit was de dag om mijn grote kracht te laten spreken. Blij dat ik die kon ontwikkelen."

Van Garderen heeft 0:23 voorsprong op eerste achtervolger Egan Bernal. Of hij de gele trui kan behouden tot de finish in Sacramento? "Ik weet het niet. Ik geniet momenteel van dit moment. Morgen en de slotrit zouden sprintetappes moeten zijn. We moeten ons alleen nog zorgen maken over rit 6 naar Tahoe. We hebben een heel sterk team, dat controle zal kunnen houden, en op het einde van de slotklim zal het aan mij zijn om de wielen van de klimmers te volgen."

"Voor zover ik begreep, is de klim niet zo veeleisend als die van Gibraltar. En met de grote hoogte zou ik wel om moeten kunnen. Zeker, er gaan heel veel aanvallen komen van iedereen die mijn trui wil overnemen. En Bernal heeft al bewezen dat hij heel goed bergop rijdt. Hij gaat me niet zomaar Sacramento in laten rijden met deze gele trui, maar er nog een hevige strijd van maken. Maar wie me wil kloppen, zal tot het bittere einde moeten gaan."