KOERS KORT. Teammanager woest op hulpdiensten na valpartij: “Hadden enkel oog voor Van der Poel” - Géén Cavendish in Milaan-Sanremo

21 maart 2019

Peter Bauwens is niet te spreken over de medische behandeling van zijn renner Floris Gerts, gisteren meteen na de valpartij in Nokere Koerse. “Ik wist eigenlijk niet hoe ik me diende te voelen na afloop van de wedstrijd”, reageerde de baas van Tarteletto-Isorex. “De hulpdiensten keken niet om naar mijn renner, maar hadden enkel oog voor Mathieu van der Poel.”

De wedstrijd in Nokere werd ontsierd door een zware valpartij van Floris Gerts in volle sprint, waarbij ook Mathieu van der Poel en enkele anderen ten val kwamen. “Gelukkig liep Floris geen breuken op”, aldus de manager. “Het gaat om zware kneuzingen aan nek en schouders, hij werd genaaid aan het oog en liep ook een zware hersenschudding op waardoor hij enkele weken aan de kant staat.”

“Wat me het meeste stoorde in het ganse voorval, is dat de hulpdiensten enkel oog hadden voor één renner met een kampioenstrui (Mathieu van der Poel, red.)”, gaat hij verder. “Akkoord dat hij misschien wel populairder is dan Gerts, maar als er hulp moet geboden worden aan een renner in nood, mag daar geen onderscheid in gemaakt worden. Er stonden op een gegeven moment vier hulpverleners rond Mathieu, alle aandacht ging naar hem, terwijl er niemand bij Floris was. Gelukkig was zijn vader daar en die is dokter. Hij ontfermde zich over hem, verleende de eerste bijstand, maar het kan toch niet dat er niemand van de hulpdiensten naar mijn renner omkeek. Alle aandacht van de hulpdiensten ging naar Van der Poel, zonder zich te bekommeren om een renner van een continentaal team. Ik begrijp niet dat de hulpdiensten daar onderscheid in maken, dat gaat mijn petje te boven. Bovendien was Floris er echt wel erg aan toe. Hij ligt nu in een donkere kamer, kan niet fietsen, dat minstens vier tot zes weken.”

Bauwens verwijt de organisatie niets. “Neen, het zijn de hulpdiensten die in fout waren”, gaat hij verder. “Zij deden hun werk niet goed. Of ik klacht ga indienen? Neen, wat voor nut heeft dat? Het maakt me niet uit of het nu het Rode of Gele Kruis was, die mensen moeten hulp bieden aan iedereen, niet alleen omkijken naar één renner. De hulpdiensten moeten iedereen gelijk behandelen.”

Acht WorldTour-teams op gloednieuw parcours Bredene-Koksijde Classic

Met Koksijde als vervanger van Handzame moest er ook een nieuw parcours getekend worden voor de negende editie van de Bredene-Koksijde Classic (Bel/1.BC), de opvolger van de Bredene-Handzame Classic, die onder zijn nieuwe naam vrijdag voor de eerste keer gereden wordt. Aan de start in Bredene staan dan met Deceuninck-Quick.Step, Team Sky, Bora-Hansgrohe, CCC Team, Trek-Segafredo, Lotto-Soudal, UAE Team Emirates en Katusha-Alpecin acht WorldTour-teams.

“Alles begon in Handzame, maar het werd daar allemaal te krap en dus drong een verhuis zich op. Met Koksijde vonden wij een ideale nieuwe partner. En de kans bestaat om daar verder door te groeien. Wij willen aan de kust een zeer mooi verhaal schrijven”, stelt organisator Bert Pattyn.

Een nieuwe aankomstplaats zorgde er meteen voor dat een nieuw parcours diende uitgetekend te worden. “Onze startplaats blijft behouden aan het Staf Versluyscentrum van Bredene. Van daaruit trekken we naar Gistel, Middelkerke, Koekelare, Kortemark en Handzame. Een eresaluut, na zowat 45 kilometer, aan de plaats waar alles begon voor onze wedstrijd. Via Diksmuide, Ieper en Poperinge zetten we koers naar het Heuvelland met de beklimmingen van de Sulferberg, Kemmelberg en Rodeberg. Eens die hellingen achter de rug trekken we weer naar de kustzone met een passage aan De Moeren om zo Koksijde te bereiken na 160 kilometer. Daar wachten dan nog eens drie plaatselijke ronden van elk 13 kilometer met aankomst op de Ter Duinenlaan”, verduidelijkt koersdirecteur Stefaan Decleir.

Het deelnemersveld was kwalitatief nooit eerder zo sterk. “Deceuninck-Quick.Step komt met een zeer sterke ploeg naar Bredene”, stelt Pattyn. “Naast Fabio Jakobsen zijn ook Remco Evenepoel, Remi Cavagna, Iljo Keisse, Davide Martinelli, Pieter Serry en de winnaar van 2018, Alvaro Hodeg, van de partij. De kans dat de eindlaureaat opnieuw uit het kamp van Patrick Lefevere komt, is dus zeer groot. Al zullen ze de zege zeker niet cadeau krijgen. Kristoffer Halvorsen, de tweede van vorig jaar en winnaar in 2017, topt de selectie bij Team Sky. Ook de Duitser Pascal Ackermann, vorig jaar derde, is van de partij bij zijn team Bora-hansgrohe waar ook Erik Baska zit, de eindlaureaat van 2016. Met ook nog Kenny Dehaes (2013) staan er dus vier oud-winnaars aan de start van onze wedstrijd. En er zitten nog wel een pak sterke mannen in het peloton. Voor mij mag het zeker tot een koninklijke massaspurt komen, maar de kans dat het deelnemersveld op ons nieuw parcours voortijdig uit elkaar geranseld wordt, is ook groot. Misschien een uitgelezen moment voor Remco Evenepoel om eens uit te pakken”, besluit Bert Pattyn.

Géén Cavendish en Vermote in Milaan-Sanremo

Wat gevreesd werd, is nu ook bevestigd. Mark Cavendish staat zaterdag niet aan de start van Milaan-Sanremo, de klassieker die hij tien jaar geleden won. Daarnaast ook géén Julien Vermote in La Primavera. Dimension Data vaardigt dit zevental af: Giacomo Nizzolo, Roman Kreuziger, Steve Cummings, Enrico Gasparotto, Reinardt Janse van Rensburg, Tom-Jelte Slagter en Bernhard Eisel.

