KOERS KORT. Teambaas bevestigt: Quintana en Carapaz verlaten Movistar na dit seizoen De wielerredactie

23 juli 2019

De Colombiaan Nairo Quintana en de Ecuadoraan Richard Carapaz verlaten Movistar na dit seizoen. Dat bevestigde teambaas Eusebio Unzue. Girowinnaar Carapaz trekt naar Ineos, Quintana zou volgens verscheidene media bij het Franse Arkea-Samsic onderdak vinden.

De 29-jarige Quintana rijdt al sinds 2012 voor Movistar, de 26-jarige Carapaz werd in 2017 prof bij de Spaanse formatie.

Eusebio Unzue vertelde ook nog dat er met de Spanjaard Mikel Landa, met een zevende plaats de best geplaatste renner van het team in de Tour, onderhandeld wordt over een verlengd verblijf en dat het team werk wil maken van de komst van Enric Mas, momenteel bij Deceuninck - Quick-Step aan de slag. Officieel opent de transfermarkt op 1 augustus.

Gerben Thijssen maakt profdebuut voor Lotto-Soudal in GP Cerami

Gerben Thijssen (21) maakt donderdag zijn profdebuut voor Lotto-Soudal in de GP Pino Cerami. De Limburger reed al voor de Lotto-Soudal U23-ploeg en maakt nu de overstap naar het WorldTour-team. Thijssen kroonde zich vorig jaar tot Belgisch beloftekampioen op de weg. In 2019 won hij de Memorial Philippe Vanconingsloo (1.2) en snelde hij ook al naar ritwinst in A Travers les Hauts de France (2.2) en de Tour d'Eure-et-Loir (2.2). Op de baan kroonde de beloftevolle sprinter zich als 19-jarige tot Europees kampioen in de afvallingskoers bij de profs. En op het afgelopen EK in Gent bemachtigde Thijssen nog zilver in de ploegenachtervolging bij de beloften.

"Natuurlijk kijk ik vol spanning uit naar mijn eerste wedstrijd als prof", stelt Thijssen. "Na de pech in het begin van het seizoen is het voor mij belangrijk om nu de overstap te kunnen maken. Oorspronkelijk zou ik al in januari prof worden, maar uiteindelijk ben ik zelf tevreden met de keuze om nu pas die stap te zetten. Op die manier kon ik bij de beloften nog wat bijleren én ook koersen winnen, altijd goed voor de moraal. Nu krijg ik gedurende 2,5 jaar de kans om me te bewijzen.”