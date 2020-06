KOERS KORT. Team Sunweb haalt 17-jarige Duitse talent binnen voor vier jaar Redactie

03 juni 2020

Duits wielertalent Brenner naar Sunweb

Wielerploeg Sunweb heeft de pas 17-jarige wielrenner Marco Brenner voor vier jaar vastgelegd. Brenner werd het afgelopen jaar Duits juniorenkampioen op de weg en in het tijdrijden. Hij maakt vanaf volgend jaar deel uit van de van origine Nederlandse ploeg.

Brenner viel in 2019 op met twintig overwinningen waaronder de hoog aangeschreven Oberösterreich Juniorenrundfahrt. Op het WK eindigde hij als derde op de individuele tijdrit voor junioren. Ook is hij in zijn categorie Duits kampioen veldrijden.

“Marco heeft eerder tijdens onze testdagen enorme indruk gemaakt en bevestigde dat het afgelopen seizoen”, zegt Rudi Kemna, hoofdcoach van Sunweb. “We zien in hem een van de grootste talenten in het peloton. We willen hem een uitgebalanceerd programma bieden om verder te groeien.”

