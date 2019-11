KOERS KORT. Team NTT strikt Japanse kampioen - Keisse vormt in Rotterdam opnieuw een duo met Terpstra Redactie

Team NTT laat dertigjarige Japanse kampioen debuteren in WorldTour

Shotaro Iribe, de Japanse kampioen op de weg, maakt in 2020 zijn debuut in de WorldTour bij Team NTT, de opvolger van Dimension Data. De dertigjarige Japanner is de tiende nieuwkomer binnen het team. De bekendste naam uit dat tiental is zonder twijfel onze landgenoot Victor Campenaerts. Julien Vermote verliet de ploeg na het seizoen voor Cofidis.

Iribe komt over van het Japanse continentale team, Shimano Racing Team, voor wie hij de voorbije acht seizoenen reed. Hij won voor dat team etappes in de Ronde van Kumano en Ronde van Thailand. Het afgelopen seizoen volgde het orgelpunt met de nationale titel.

“Ik ben heel blij te hebben kunnen tekenen bij NTT”, reageerde Iribe op de teamwebsite. “Dit is de uitdaging waar ik naar zocht sinds ik begon met wielrennen. Ik kan niet omschrijven hoe blij ik ben. Het wordt niet makkelijk te presteren op het hoogste niveau van het wielrennen, maar ik ga er al mijn energie en moed in steken.”

Keisse vormt in Rotterdam opnieuw een duo met Terpstra

De Nederlander Niki Terpstra en Iljo Keisse doen in januari weer samen mee aan de Zesdaagse van Rotterdam (2-7 januari). Beide renners wonnen het evenement samen al drie keer, in 2013, 2014 en 2015. Keisse zegevierde in Rotterdam eerder ook al samen met de Duitser Robert Bartko (in 2007) en de Nederlander Danny Stam (in 2010). Na 2015 ontbrak Keisse omdat hij een druk programma op de weg had. Terpstra deed achtereenvolgens mee met zijn landgenoten Jeffrey Hoogland en Jens Mouris en de Fransman Thomas Boudat.

“Ik ben heel blij om weer met Iljo te rijden”, zei de 35-jarige Terpstra in een eerste reactie. “Hij bezit een prachtige mix van snelheid en uithouding op de baan. En zijn tactisch inzicht is ongelofelijk. Daarnaast kunnen we het heel goed vinden samen en heeft hij als ploeggenoot vaak een enorme bijdrage geleverd aan mijn grootste successen op de weg. Iljo is gewoon de allerbeste zesdaagserenner van de afgelopen jaren.”

Naast Keisse nemen in Rotterdam ook de Belgische duo’s Kenny De Ketele en Robbe Ghys en Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande deel. Moreno De Pauw zal starten aan de zijde van de Nederlander Jan Willem van Schip.