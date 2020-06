KOERS KORT. Team Emirates neemt Philipsen op in selectie Vuelta - Lotto-Soudal legt drie youngsters vast voor U23-ploeg Redactie

10 juni 2020

13u07

Lotto-Soudal legt drie youngsters vast voor U23-ploeg

Lotto-Soudal neemt Arnaud De Lie, Lars Van Ryckeghem en Ramses Debruyne volgend jaar op in zijn beloftenploeg. Ze gaan er verder werken aan hun ontwikkeling onder de vleugels van ploegleider Kurt Van de Wouwer.

Arnaud De Lie (Lescheret) wordt omschreven als een explosief type voor de klassieke wedstrijden. Hij is de regerende kampioen van België in de U19-categorie. Naast zijn titel, die hij in Anzegem behaalde, werd hij ook eindwinnaar van de Beker van België. Hij pakte winst in de Vlaams-Brabantse Pijl en top 10-plaatsen in Harelbeke en Parijs-Roubaix.

Lars Van Ryckeghem (Aartrijke) is volgens Lotto-Soudal “een pur sang tijdrijder, maar meer dan dat”. Van Ryckeghem finishte derde op het BK, gewonnen door Arnaud De Lie, maar pakte in Sint-Lievens-Houtem wel de Belgische driekleur in het tijdrijden. In 2017 was Van Ryckeghem al Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen.

Gouwgenoot Ramses Debruyne (Rollegem) is “de man voor de zwaardere omlopen”. Geselecteerd voor het WK in Yorkshire pakte hij daar als eerstejaars een twintigste plaats. Eerder op het seizoen finishte hij ook al vijfde in de Ronde van Vlaanderen en zesde in de Vredeskoers.

“Ze zijn op dit ogenblik alle drie tweedejaarsjuniores die nog niets hebben kunnen bewijzen dit seizoen, maar wat ze in hun eerste jaar bij de juniores lieten zien, heeft ons genoeg overtuigd”, onderstreept Kurt Van de Wouwer. “Ze hebben talent, maar ook de goede ingesteldheid. Bij ons zitten ze goed voor een verdere opleiding. We kijken uit naar hun komst, maar wensen ze ook nog veel succes bij hun huidig team dit seizoen.”

Drie nieuwe talenten naar Lotto Soudal U23

UAE Team Emirates neemt Philipsen op in selectie voor Vuelta

Jasper Philipsen is door UAE Team Emirates opgenomen in de selectie voor de Ronde van Spanje. Dat bevestigde de ploeg. Philipsen is een van de vijf zekerheden voor de Vuelta (20/10-8/11) naast de Spanjaard David De la Cruz, de Italianen Davide Formolo en Fabio Aru en de Portugees Rui Costa.

Voor de 22-jarige Philipsen wordt het de tweede grote ronde. Vorig jaar debuteerde hij in de Tour, waar hij zich (voor zijn opgave) toonde met drie top 10-noteringen in de sprints. Begin dit seizoen, toen er voor de coronacrisis nog werd gekoerst, keerde Philipsen terug met de puntentrui uit de Tour Down Under.

UAE Team Emirates gaf ook al de eerste namen vrij voor de Ronde van Frankrijk (29/8-20/9) en de Ronde van Italië (3-25/10). Aru, Formolo en De la Cruz rijden ook zeker de Tour, net als het Sloveense toptalent Tadej Pogacar en de Noorse sprinter Alexander Kristoff. De 21-jarige Pogacar eindigde vorig seizoen derde in de Vuelta, zijn eerste grote ronde, meteen als derde en beste jongere en schreef drie etappes op zijn naam.

Voor de Giro liggen al zeven renners vast: de Colombianen Fernando Gaviria en Sebastian Molano, de Argentijn Maximiliano Richeze, de Amerikanen Brandon McNulty en Joe Dombrowski, en de Italianen Valerio Conti en Diego Ulissi. De selecties worden in de loop van de volgende weken aangevuld, stelt het team nog.

We're ready to go back racing, check out some of our #GrandTour selections



