KOERS KORT. Tchmil rijdt 25 jaar na zege opnieuw Parijs-Roubaix - Start Vanmarcke in Ronde? Vandaag uitsluitsel

05 april 2019

06u55

Ronde of niet voor Vanmarcke? Straks uitsluitsel

Sep Vanmarcke beslist vandaag of hij zondag start in de Ronde. De parcoursverkenning van EF-Education First (150 km) wordt een laatste test om uit te maken of hij voldoende gerecupereerd is na zijn val in de E3. Bij afwezigheid van Vanmarcke kunnen Langeveld en Bettiol het kopmanschap overnemen. (DMM/JDK)

Naesen leeft op hoop

Oliver Naesen heeft nog steeds last van een ontsteking aan de luchtwegen. De kopman van AG2R trainde gisteren niet. “Ik ben in de zetel blijven liggen. Volledig hersteld ben ik helaas nog niet, maar ik leef op hoop voor zondag.” Ook bij de ploeg twijfelen ze niet. In het officieel perscommuniqué klinkt het dat Naesen sowieso de start van de Ronde haalt. Vandaag gaat hij samen met de ploegmaats verkennen. De selectie: Naesen, Vandenbergh, Bagdonas, Duval, Dillier, Denk en Godon. (BA)

Tchmil rijdt Roubaix... bij wielertoeristen

Parijs-Roubaix mag dit jaar een voorname gast verwelkomen. Liefst 25 jaar na zijn zege in 1994 neemt Andrei Tchmil opnieuw deel, maar dan in de editie voor wielertoeristen, daags voor de profs. Hij stipte het parcours van 70km aan, met start en aankomst op de Vélodrome. “Vier kasseistroken, dat zal wel lukken. Mijn conditie zit goed. Ik kan ook wel het parcours van 170km aan, maar ik heb die dag nog veel plichtplegingen.” Bij de online inschrijving botste Tchmil op een grappig voorval: “De computerrobot stelde enkele vragen. Of het mijn eerste keer Parijs-Roubaix was? Ik heb dan maar ‘ja’ geantwoord, het is toch mijn eerste als amateur (lacht).” (BF)