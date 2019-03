KOERS KORT. Tafi breekt sleutelbeen en mag Parijs-Roubaix vergeten - Geen Benoot en Wellens in Milaan-Sanremo Redactie

Tafi breekt sleutelbeen en mag Parijs-Roubaix vergeten

Andrea Tafi’s droom om dit jaar aan de start van Parijs-Roubaix te staan, is voorbij. De 52-jarige Italiaan kwam gisteren in een wedstrijd in Toscane ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Dat meldt Sporza.

Tafi hoopte om in april, twintig jaar na zijn zege in de Helleklassieker, opnieuw aan de start te staan van zijn droomwedstrijd. “Ik rij jaarlijks nog zo’n 18.000 à 19.000 kilometer. Ik hoop nog één keer Parijs-Roubaix te rijden. Ik weet dat het een onmogelijk plan lijkt, maar ik heb al contacten met enkele ploegen in Italië en België, weliswaar geen WorldTour-teams.”

Uiteindelijk vond de Italiaan geen ploeg. Zijn sleutelbeenbreuk maakt nu een definitief einde aan zijn waanzinnig plan.

Geen Benoot en Wellens in Milaan-Sanremo

Lotto-Soudal rekent op Caleb Ewan, Roger Kluge, Nikolas Maes, Adam Hansen, Jens Keukeleire, Tosh Van der Sande en (in principe) Tomasz Marczynski in Milaan-Sanremo. Die laatste stapte ziek uit de Tirreno, maar wordt allicht wel toegevoegd aan de selectie. Indien niet, dan neemt Frederik Frison de plaats van de Pool in. Tiesj Benoot en Tim Wellens slaan La Primavera over.

Mountainbikester Githa Michiels pakt zege in Valladolid

Mountainbikester Githa Michiels heeft vandaag het Open de Espana in Valladolid gewonnen. De 35-jarige Antwerpse, die uitkomt voot PMR Racing Team, haalde het in Spanje voor de Estse Janika Loiv en de Spaanse Meritxell Figueras. Er stonden bij de elite negentien vrouwen aan de start.

VICTORIA para Githa Michiels en el G. P. Ciudad de Valladolid BTT. Enhorabuena! #OpenEspañaXCOcofidis19 pic.twitter.com/RaF9qSPrMQ Laura Álvarez Álvarez(@ LauraAlvarezzA) link

Stefan de Bod is Afrikaans kampioen tijdrijden

Stefan de Bod (Dimension Data) heeft zich in Eritrea tot Afrikaans kampioen in het tijdrijden gekroond. De Zuid-Afrikaan haalde het na 50 km tussen Sebat Amit en Debre Mayi in 1u00:47 (gem. 49,35 km/u) voor thuisrijder Sirak Tesfom, tweede op 1:04, en zijn landgenoot Ryan Gibbons, derde op 2:06.

De 22-jarige De Bod volgt op de erelijst de Eritreeër Mekseb Debesay op. Die werd vandaag vierde op 2:29.

🇪🇹 #AfroRoadChamps



Great to have CAC President Dr. Azzam presenting our medal winners with their prizes!



🥇 @StefandBd & 🥉@RyanGibbons23 pic.twitter.com/h2f1qrxpk4 Team Dimension Data(@ TeamDiData) link