KOERS KORT. Tabor organiseert WK veldrijden in 2024, Frankrijk een jaar later - Buchmann klopt Valverde

31 januari 2020

Het WK veldrijden van 2024 is toegewezen aan het Tsjechische Tabor. In 2025 wordt de regenboogstrijd in een nog te bepalen Franse stad gehouden. Dat maakte de UCI bekend in de marge van het WK in het Zwitserse Dübendorf.

Op 30 en 31 januari 2021 is het de beurt aan Oostende. Daarna volgen WK's in het Amerikaanse Fayetteville (Arkansas) en het Nederlandse Hoogerheide. Tabor organiseerde het WK al in 2015 (Mathieu van der Poel), 2010 (Zdenek Stybar) en 2001 (Erwin Vervecken).

Buchmann boekt eerste seizoenszege voor Bora-hansgrohe

Emanuel Buchmann heeft de Trofeo Serra de Tramuntana (Spa/1.1) op zijn naam gebracht, de tweede wedstrijd in de Challenge Mallorca. De Duitser soleerde in Diea na 160,5 km naar de zege voor Alejandro Valverde (Movistar) en Gregor Mühlberger (Bora-hansgrohe).

Na de sprinters op donderdag, waren vrijdag de klimmers aan zet in de Challenge Mallorca. Zes renners schoven mee in de vroege vlucht van de dag: Nils Politt (Israel Start-Up Nation), Juan Fernando Calle (Caja Rural-Seguros RGA), Joan Bou (Fundación-Orbea), Damian Lüscher (Swiss Racing Academy), Isaac Serrano (Burgos-BH) en Robert Scott (Canyon dhb p/b Soreen). Maximaal steeg hun voorsprong naar 4:20, in het peloton controleerde Movistar voor kopman Alejandro Valverde.

Op de vierde klim van de dag, de Coll de sa Batalla, was de kopgroep al uit elkaar gevallen en maakte Lennard Kämna de oversteek. Al snel liet hij zijn metgezellen achter, maar met slechts 40 seconden voorsprong op het peloton zou het moeilijk worden voor de Duitser. Hij kreeg op de Puig Major het gezelschap van Marc Soler en Emanuel Buchmann. Ook Harm Vanhoucke zou nog aansluiten, samen met Valverde. Finaal zou de Duitser alleen wegrijden op zo’n 15 km en ondanks achtervolgingswerk van Movistar bleef hij voorop en pakte hij de zege, goed voor de eerste seizoenszege van de Duitse ploeg.

Op de erelijst volgt hij Tim Wellens op die de voorbije drie edities won, maar nu niet van de partij was.