KOERS KORT. Taart voor Toon Aerts in Otegem, waar Betsema wint bij de vrouwen - Tour Down Under trapt vannacht wielerjaar op gang De wielerredactie

14 januari 2019

14u55 1

Toon Aerts wil in Otegem genieten van Belgische driekleur

Een glunderende Toon Aerts gaf voor de start van de veldrit in Otegem een persconferentie. De kersverse Belgische kampioen blikte daarin terug op zijn memorabele zege in Kruibeke, die hem de driekleur opleverde. Aerts heeft een zeer korte nacht achter de rug, maar heeft genoten van alle aandacht. De renner van Telenet Fidea Lions blijft ambitieus. Het klassement van de wereldbeker is één van zijn andere doelen, en als het even kan ook de strijd voor de regenboogtrui in het Deense Bogense op 3 februari.

“Ik heb niet veel of bijna niet kunnen slapen. Ik heb het BK nog een paar keer in mijn bed gereden. De wedstrijdfilm bleef maar doordraaien”, verklaarde Aerts met kleine oogjes. “Dat een titel iets met iemand teweegbrengt, vermoedde ik wel. Maar dat het zo zot zou worden? Samen met Sarah ben ik iets na tien uur ‘s avonds naar huis gegaan. We hadden dan de fans al getrakteerd op twee vaten bier in Den Booze, het café bij ons in Vorselaar.”

Toon Aerts maakte niet echt een doel van het BK, maar wel van het eindklassement van de wereldbeker. “Ik piekte inderdaad nooit naar het Belgisch kampioenschap, maar wat ben ik blij dat ik won in Kruibeke”, vervolgde hij. “Ik wil zondag in Frankrijk opnieuw schitteren tijdens de wereldbekercross van Pontchateau. Voor het klassement zal ik nog een felle strijd moeten leveren met Wout van Aert. Maar ook in Bogense wil ik me laten opmerken. Ik voel dat er nog progressie in zit. En niet alleen op fysiek vlak. Bovendien komt daar nu ook een pak ervaring bij.”

Of Toon Aerts nu al beseft dat hij Belgisch kampioen is? “Toen ik vanmorgen beneden kwam en ik zag die Belgische driekleur op een stoel liggen, dacht ik dat mijn broer zijn trui weer vergeten was. Tot het ineens in mij opkwam dat het mijn shirt was dat daar lag. Ik ben Belgisch kampioen, het zal wennen worden. Ik kreeg een pak sms’en. Ook van oude vrienden en dat doet deugd. Afwachten hoe ik nu de dag door kom. Ik vrees deze cross. Mijn benen voelen zeker niet fris aan. Kruibeke heeft er fiks ingehakt. Maar ik wil toch zoveel mogelijk genieten vandaag. Zeker met die mooie trui aan”, besloot Aerts.

Denise Betsema pakt de zege bij de vrouwen in Otegem

Denise Betsema heeft de veldrit in Otegem gewonnen. De 25-jarige Nederlandse haalde het afgescheiden voor Loes Sels. De laatste podiumplaats ging naar de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado. De Amerikaanse Katherine Compton legde beslag op de vierde plaats. Een vermoeide Sanne Cant, die afgelopen weekend voor de tiende keer Belgisch kampioene werd, werd negende.

Het was Christine Majerus die de beste start nam in West-Vlaanderen. In het spoor van de Luxemburgse kampioene volgden Betsema, Del Carmen Alvarado, Ellen Van Loy, de Britse Anna Kay en Karen Verhestraeten. Sanne Cant reed in achtste positie.

Nog voor het ingaan van de tweede ronde versnelde Betsema. Haar landgenote Del Carmen Alvarado trok alleen in de tegenaanval terwijl achter de twee Nederlandse vrouwen zich een groepje vormde met acht rensters. Daar kon ook Cant aansluiting bij maken.

Net voor halfcross vervoegde Del Carmen Alvarado leidster Betsema. Ook Compton en Sels maakten snel de sprong naar voren. Van Loy en Kay waren de eerste achtervolgsters. Betsema ging vervolgens opnieuw versnellen en ranselde de kopgroep uit elkaar. Del Carmen Alvarado zette een tegenoffensief op en achter haar volgden Sels en Compton op een zakdoek.

Enkel de strijd voor de tweede plaats leverde nog enige spankracht op. Halfweg de slotronde zette Sels het op een lopen en kon zo de dichtste ereplaats wegkapen. Del Carmen Alvarado kon Compton afhouden voor de derde stek. Denise Betsema volgt in Otegem Sanne Cant op als eindlaureate.

Betsema: FIjn om hier te winnen, dit maakt toch wel wat goed”

“Het is jammer dat ik gisteren niet won”, kwam Betsema nog even terug op haar teleurstellende vierde plaats op het NK zondag. “Maar het is wel super fijn in Otegem te winnen. Dat maakt veel goed. Ik had vandaag een beter gevoel dan tijdens het Nederlands kampioenschap. Ik maakte hier een zeer goede start en kon meteen naar de leiding gaan. Het parcours lag er zwaarder bij dan ik dacht. Bepaalde stukken werden gaandeweg moeilijker en moeilijker te nemen. Ook de zone op het asfalt liep licht op, waardoor je daar fiks moest doorgeven. Ik sloeg in volle finale een kloof en kon mijn voorsprong op mijn naaste concurrenten behouden tot aan de finish, met het gekende gevolg.”

Zaterdag kroonde Sanne Cant zich voor de tiende keer tot Belgisch kampioene. Cant moest in Otegem wel aan de slag met haar regenboogtrui, want zo schrijft het UCI-reglement het voor. “Ik wou er vandaag een leuke cross van maken, maar de benen wilden nu eenmaal niet mee”, reageerde de Kempense. “Het BK was zwaar en dat voelde ik vandaag nog. Ik trek straks wel met een goed gevoel op stage.”

Tour Down Under trapt nieuwe wielerjaar op gang

In Australië start vannacht de Tour Down Under, de eerste rittenkoers in de World Tour van het seizoen 2019. Daryl Impey bracht de wedstrijd vorig jaar op zijn naam, ook nu wordt hij een man om in de gaten te houden. Ongetwijfeld zal Richie Porte, in zijn nieuwe tenue van Trek-Segafredo, ook een goede beurt willen maken.

De Tour Down Under biedt voor elk wat wils: drie ritten voor sprinters, twee voor aanvallers en de slotrit naar Willunga Hill zal wellicht bepalend zijn voor het klassement. Normaal eindigt de rittenkoers met een vlakke etappe naar Adelaide, maar deze keer werd dus voor Willunga Hill als eindstreep gekozen om het verloop van de koers ‘spannender’ te maken.

Favorieten voor de eindzege zijn titelverdediger Daryl Impey, Richie Porte die in 2017 de wedstrijd op zijn naam bracht en vorig jaar in dezelfde tijd als Impey strandde, Tom Jelte-Slagter, winnaar in 2013 en vorig jaar derde, Michael Woods en wie weet kunnen thuisrijders Jay McCarthy en Rohan Dennis voor de verrassing zorgen.

Naar aloude traditie wordt in Australië ook vaak gesprint en zullen Caleb Ewan, Peter Sagan, Elia Viviani en enkele sprinters van de tweede lijn zoals Max Walscheid, Phil Bauhaus, Danny van Poppel zich met elkaar willen meten.

Van Belgische zijde wordt het uitkijken naar snelle man Jasper Philipsen, die zijn debuut maakt bij UAE Team Emirates, en Jens Debusschere, die uitkomt voor zijn nieuwe ploeg Katusha-Alpecin. Beide renners mogen wellicht hun kans gaan in de sprint. Voorts maakten ook Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step, vorig jaar vijfde in het eindklassement), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Maarten Wynants (Jumbo-Visma) en Laurens De Vreese (Astana) de reis naar Australië, wat het totaal op zes Belgische deelnemers brengt.

- Rittenschema -

Rit 1: Dinsdag 15 januari: North Adelaide - Port Adelaide (129 km)

Rit 2: Woensdag 16 januari: Norwood - Angaston (122,1 km)

Rit 3: Donderdag 17 januari: Lobethal - Uraidla (146,2 km)

Rit 4: Vrijdag 18 januari: Unley - Campbelltown (129.2 km)

Rit 5: Zaterdag 19 januari: Glenelg - Strathalbyn (149.5 km)

Rit 6: Zondag 20 januari: McLaren Vale - Willunga Hill (151.5 km)

Keisse en De Buyst blijven aan de leiding in Bremen

Iljo Keisse en Jasper De Buyst blijven ook na de vierde avond op de Zesdaagse van Bremen koplopers. Het Belgische duo telt 198 punten. Eerste achtervolgers zijn nog steeds het Duits-Oostenrijkse paar Achim Burkart/Andreas Graf (149 ptn) en de Italiaans-Zwitserse tandem Simone Consonni/Tristan Marguet (193 ptn, + 1 ronde).

Moreno De Pauw en de Nederlander Wim Stroetinga bleven zesde (122 ptn, + 4 ronden). Ook Jules Hesters en de Nederlander Melvin van Zijl behielden hun positie. Zij zijn zevende (80 ptn, + 8 ronden). Bryan Boussaer en de Duitser Sebastian Schmiedel schoven één plekje op naar de negende stek (52 ptn, + 21 ronden). De Zesdaagse van Bremen eindigt dinsdagavond.

. Stand na derde dag:

1. Iljo Keisse/Jasper De Buyst (BEL) 198 punten

2. Achim Burkart/Andreas Graf (Dui/Oos) 149

3. Simone Consonni/Tristan Marguet (Ita/Zwi) 193

- op 1 ronde -

4. Marc Hester/Theo Reinhardt (Den/Dui) 146

5. Christian Grasmann/Jesper Morkov (Dui/Den) 97

- op 2 ronden -

6. Wim Stroetinga/Moreno De Pauw (Ned/BEL) 122

- op 4 ronden -

7. Melvin van Zijl/Jules Hesters (Ned/BEL) 80

- op 8 ronden -

8. Henning Bommel/Matias Malmberg (Dui/Den) 112

- op 15 ronden -

9. Bryan Boussaer/Sebastian Schmiedel (BEL/Dui) 52

- op 21 ronden -

10. Lucas Liss/Hans Pirius (Dui) 33

11. Oliver Wulff Frederiksen/Maximilian Beyer (Den/Dui) 111

- op 22 ronden -

12. Joshua Harrison/Moritz Augenstein (Aus/Dui) 57

Ploegleider Kris Wouters wil ook na 2020 verder met Toon Aerts

Kris Wouters, ploegleider bij Telenet Fidea Lions, flankeerde in Otegem kersvers Belgisch kampioen veldrijden Toon Aerts. Wouters is maar wat blij dat één van zijn renners met de tricolore trui kan crossen. “Toon heeft in verschillende klassementen hoge ogen gegooid”, vertelde Wouters. “In Kruibeke was het parcours op zijn maat gesneden. Al was de omloop van het Belgisch kampioenschap natuurlijk ook iets voor Wout van Aert. Het enige verschil was dat er geen druk lag op de schouders van Toon. Bij Wout was dat helemaal anders. Hij moest zijn titel verlengen en voor de vierde keer Belgisch kampioen worden.”

Met de tricolore trui zal Toon Aerts nog wat meer in het oog gehouden worden. “Natuurlijk. Op het volgende BK zal hij zijn titel eveneens moeten verdedigen. Dat zullen de mensen van hem dan ook verwachten. Maar ik vind wel dat hij dit seizoen al voldoende bewezen heeft dat hij meermaals de evenknie was van Wout van Aert. Toon Aerts wint twee wereldbekerwedstrijden, de Koppenbergcross, Overijse en het Belgisch kampioenschap. Wij zijn niet de ploeg van de grootspraak, maar het team dat tracht te spreken met de pedalen. Daar hebben we al enkele jaren keihard aan gewerkt. Maar de titel komt Toon Aerts ten goede. Hij heeft die op zijn naam geschreven.”

Toon Aerts ligt bij Telenet Fidea Lions nog onder contract tot 2020. “Natuurlijk willen we verder doen met Toon. Hij is één van de speerpunten binnen onze ploeg. Of hij een beter contract krijgt nu hij Belgisch kampioen is? Dat is niet aan de orde. Laat ons eerst ten volle genieten van zijn titel, aldus Wouters.

Eén van de gelukkigste mensen ter wereld was zondag de papa van Toon en Thijs Aerts, Raf Aerts. Niet alleen mocht de 25-jarige Toon pronken met de Belgische titel, bij de profs snelde de drie jaar jongere Thijs naar de vijfde plaats. “Ik kan niet omschrijven wat ik voelde toen Toon als eerste over de meet bolde”, stelde Raf Aerts. “Tijdens de passage aan de brug balde hij in de slotronde al eens zijn vuist, toen hij de finish overschreed viel er zoveel van ons af. We maakten het al eens mee dat Thijs wereldkampioen werd bij de junioren, maar dit is toch nog een straffer nummer.”