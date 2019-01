Koers Kort. Sven Nys trekt veldritplunje aan en verkent BK-parcours voor Toon Aerts - Geraint Thomas alsnog naar de Giro? De wielerredactie

09 januari 2019

Sven Nys doet parcoursverkenning voor Toon Aerts

Niet zoon Thibau, maar vader Sven Nys deed woensdagnamiddag de parcoursverkenning voor Toon Aerts in Kruibeke, waar zondag het Belgisch kampioenschap veldrijden wordt gereden. Aerts verkiest om zijn BK-voorbereiding thuis af te werken. Niet voor zondag gaat hij op het parcours in Kruibeke rijden. Omdat zijn ploegleider Sven Nys met zoon Thibau woensdag wel naar Kruibeke kwam, vroeg Aerts aan Thibau Nys of die niet wat beelden met de Go pro camera wilde maken. Zo gebeurde, tot Thibau Nys na drie ronden zijn versnellingsapparaat stuk reed en niet meer verder kon. Sven Nys nam dan maar de Go pro over en deed het filmwerk voor Aerts. (MG)

Geraint Thomas toch naar de Giro?

Geraint Thomas, vorig jaar winnaar van de Tour de France, rijdt waarschijnlijk toch ook de Ronde van Italië. Dat beweert Gazzetta dello Sport, de krant die nauwe banden heeft met de organisatie van de Giro. De deelname van Thomas zou later deze maand worden bekrachtigd tijdens een bijeenkomst van de Italiaanse zakenman en wielerfanaat Elvio Chiatellino, een groot sponsor van de Italiaanse wielerronde.

Team Sky, de werkgever van Thomas, wilde het nieuws niet bevestigen. Het Britse wielerteam maakte eerder bekend dat Thomas en Chris Froome dit jaar de Tour als hoofddoel zien en dat voor de Giro de Colombiaan Egan Bernal als kopman is aangewezen. Thomas zou echter zeer gecharmeerd zijn van het routeschema van de Giro, met 58,5 tijdritkilometers. Dat is ook de reden dat Tom Dumoulin zijn plannen voor 2019 veranderde en prioriteit geeft aan de Giro d’Italia.

La Gazzetta weet ook te melden dat een Amerikaanse miljonair interesse heeft Team Sky over te nemen. Sky maakte onlangs bekend na dit jaar te stoppen met de wielerploeg.

BK veldrijden met of zonder Tim Merlier?

Eén van de opgemerkte renners op het BK-parcours vandaag was Tim Merlier. De veldrijder van Creafin-Tüv Süd is na zijn valpartij in Diegem stilaan aan de betere hand, maar een deelname in Kruibeke blijft twijfelachtig. “Het liep niet zoals ik gehoopt had”, vertelde Merlier na zijn verkenning aan Wielerflits. “Ik verwachtte een iets gemakkelijker parcours. Ik had wel kracht in de benen. En het lopen bergop viel ook best mee. Maar die onverwachtse wat bruuskere bewegingen deden nog veel pijn. Het gaat elke dag beter, dus ik hoop dat ik het haal. En dat wil ik zelf ook. Als ik nog een achterpoortje richting de WK-selectie wil, kan ik hier maar beter van start gaan.”

Parijs-Nice trekt voor 77e editie naar Col de Turini

Het peloton van Parijs-Nice doet dit jaar voor de eerste keer de Col de Turini aan. De berg, 1.607 meter hoog, is vooral bekend uit de autosport omdat de rally van Monte Carlo er jaarlijks passeert. De organisatoren van de Koers naar de Zon namen de Col de Turini, goed voor 15 km klimwerk aan 7,3 procent, op in het parcours als finish van de zevende en voorlaatste etappe.

In Parijs-Nice is de beklimming een nieuwe naam maar in de Tour kregen de renners hem al drie keer voor de wielen. Telkens kwam een berggeit als eerste boven: Louison Bobet in 1948, Jean Robic in 1950 en Vicente Lopez Carril in 1973. De etappe naar de Col de Turini staat op zaterdag 16 maart geprogrammeerd. Twee dagen daarvoor wacht het peloton een individuele tijdrit over 25,5 km in Barbentane.

Voor de sprinters liggen er drie of vier kansen op dagsucces. Onder meer Caleb Ewan, Mark Cavendish, Arnaud Démare, Dylan Groenewegen en Alexander Kristoff worden aan de start verwacht. Parijs-Nice eindigt traditioneel op de Promenade des Anglais. Daar wordt op zondag 17 maart de opvolger van de Spanjaard Marc Soler gekroond.

Verder gaan de wildcards naar vijf Frans ProContinentale ploegen. Zo krijgen Arkéa-Samsic (de ploeg van Warren Barguil en André Greipel), Cofidis (Nacer Bouhanni en Christophe Laporte), Delko-Marseille Provence (Ramunas Navardauskas), Direct Energie (Lilian Calmejane en Niki Terpstra) en Vital Concept-B&B Hotels (Bryan Coquard) startrecht voor de Koers naar de Zon.

🎥 Haut-lieu du Rallye Monte-Carlo, le Col de Turini a déjà connu le passage du @letour à 3⃣ reprises. Highpoint of the Monte-Carlo Rally, the Col de Turini has already seen the @letour riders climb him 3⃣ times. 🎥 #ParisNice pic.twitter.com/vQoHP3Rs1B Paris-Nice(@ ParisNice) link

Jakobsen wil Gaviria snel doen vergeten bij Deceuninck

Fabio Jakobsen (22) kende een sterk debuutjaar bij Quick-Step Floors. Hij won zeven koersen, waaronder de Scheldeprijs en een rit in de Eneco Tour. "In 2019 wil ik nog sterker worden", zegt de snelle Nederlander.

Fernando Gaviria verliet de Belgische formatie. "Maar ik zal niet alleen dat gat invullen", stelde de Nederlander, op winterstage met Deceuninck - Quick-Step in het Spaanse Calpe. "Alvara Hodeg en ik zullen samen zijn plaats innemen, met dat verschil dat wij de Tour niet zullen rijden, maar Elia (Viviani) daar zij kans zal gaan. Fernando scoorde in heel grote koersen, ik weet nog niet wat ik daar kan realiseren."

Jakobsen won wel de Scheldeprijs in zijn debuutjaar en bracht onder meer ook Nokere Koerse, twee ritten in de Ronde van Guangxi en een rit in de Eneco Tour op zijn naam. "Ik beleefde een geweldig seizoen en bereikte meer dan ik ooit kon dromen. Het zal zeker niet gemakkelijk worden om dat te evenaren. Vorig seizoen was ik nog vaak aan het werk in kleinere wedstrijden, in 2019 wil ik de lat iets hoger leggen, deelnemen aan grotere koersen en zien waar ik eindig. Ja, het zou best wel eens kunnen dat ik daardoor minder win dan in 2018, maar ik ben nog altijd maar 22 jaar, ik moet vooral nog veel leren. Ik wil vooral persoonlijk ook progressie maken. De kans bestaat dat als ik die zwaardere wedstrijden rijd, ik niet zal winnen, maar dat ik daarna wel een betere renner ben geworden en dan moet ik me daar aan optrekken. Misschien eindig ik wel vier of vijf keer als tweede, maar spreken we toch van een topseizoen op het eind van het jaar omdat ik beter, sneller, sterker ben geworden."

Zijn eerste grote doel is Kuurne-Brussel-Kuurne. "Veel hangt natuurlijk af van het koersverloop. Maar als we met een kleine groep naar de finish gaan en ik ben daar nog bij, dan hoop ik wel dat het tot een sprint komt en ik dan mijn kans kan gaan."

Staat er dit jaar al een grote Ronde op het programma? "Dat weet ik nog niet. Dat is een vraag die je aan Tom Steels moet stellen. Hij is de ploegleider die me begeleidt en weet of ik er klaar voor ben. Als ik mijn hart mag volgen, dan rijd ik graag al de Tour, Vuelta of Giro en stiekem denk ik er wel klaar voor te zijn. Maar als je 22 jaar bent, weet je nog niet alles en is het beter aan anderen om daar over te beslissen."

Jakobsen start zijn seizoen in de Ronde van Algarve (20-24februari), daarna staan onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en de GP Le Samyn op het programma. Hij start ook in Parijs-Nice. "Als ik daar een rit zou kunnen winnen, zou dat super zijn", eindigt hij. “Maar dat is natuurlijk wel een grote rittenkoers, met heel veel topsprinters aan de start.”