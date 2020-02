KOERS KORT. Sven en Thibau Nys poseren in regenboogtrui - Dumoulin debuteert in Valencia voor Jumbo-Visma MDRW/XC

03 februari 2020

13u40

Bron: Belga 19

Sven en Thibau Nys poseren in regenboogtrui

Sven Nys heeft op zijn sociale media een mooi kiekje gedeeld. De veldritlegende poseerde samen met zoon Thibau in de regenboogtrui. Die laatste kroonde zich zondag tot wereldkampioen bij de junioren, papa Sven veroverde tweemaal de wereldtitel bij de profs (in 2005 en 2013).

Papa ik wil samen met jouw in de wk trui gaan fietsen wat denk je? Ok zoon, nog een keer dan. pic.twitter.com/xC7OxNk8HT Sven Nys(@ sven_nys) link

Dumoulin debuteert in Valencia voor Jumbo-Visma

De Nederlander Tom Dumoulin is vanaf woensdag voor het eerst in een koers te zien als renner van Jumbo-Visma. De Limburger maakt zijn debuut voor de Nederlandse ploeg in de Ronde van Valencia.

Het worden zijn eerste koersdagen sinds hij half juni voortijdig het Critérium du Dauphiné verliet met een knieblessure. Deze winter volgde de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma.

Dumoulin krijgt in Valencia gezelschap van Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Dylan Groenewegen, de Noor Tobias Foss, de Duitser Christoph Pfingsten en onze landgenoot Maarten Wynants. De Ronde van Valencia duurt tot en met zondag.

Denifl geeft ook in proces toe bloeddoping te hebben gebruikt

De voormalige Oostenrijkse wielerprof Stefan Denifl heeft maandag bij zijn proces in Innsbrück opnieuw toegegeven bloeddoping te hebben gebruikt. Hij bekende eerder in maart vorig jaar al tegen de speurders. De 32-jarige Denifl ontkende echter “iemand bedrogen te hebben”. “Ik ben geen crimineel. Ik heb doping gebruikt omdat in de wielersport prestaties verwacht worden die niet geleverd kunnen worden zonder doping te gebruiken”, liet hij noteren.

De Oostenrijker beschreef hoe hij met doping begon na een zware knieblessure. “Ik wilde op die manier mijn oude niveau terughalen. Dat was zonder doping onmogelijk.”

Denifl moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor oplichterij. Hij zou tussen 2014 en 2018 vier jaar bloeddoping hebben gebruikt en zo organisatoren en supporters hebben bedrogen. Volgens het Openbaar Ministerie streek de oud-renner dankzij het dopinggebruik een loon en premies op ter waarde van 580.000 euro.

Speurders kwamen Denifl in mei vorig jaar op het spoor in de zogenaamde ‘Operatie Aderlass’, een onderzoek naar dopingpraktijken uitgevoerd door de Duitse arts Mark Schmidt.