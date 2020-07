KOERS KORT. Sunweb stuurt Storer weg van trainingskamp - Quintana weer op de fiets na ongeval - Zabel verlengt bij Israel Start-Up Nation Redactie

13 juli 2020

Team Sunweb stuurt Michael Storer weg van trainingskamp

De Australiër Michael Storer heeft het trainingskamp van Team Sunweb in het Oostenrijkse Kühtai moeten verlaten. De 23-jarige renner heeft de strikte veiligheidsregels omtrent het nieuwe coronavirus overtreden. Volgens de ploeg betreft het geen straf, maar een besluit uit voorzorg.

“We passen hele strikte voorzorgsmaatregelen toe tijdens ons trainingskamp”, meldt het Duitse WorldTourteam. “Interactie met de buitenwereld willen we zoveel mogelijk beperken om het risico op infectie te minimaliseren. Niet alleen om zelf niet geïnfecteerd te raken, maar ook de risico’s om het virus in het peloton te brengen te minimaliseren, wanneer we op 1 augustus terugkeren in competitie.”

De ploeg meldt niet wat Storer, een ploegmaat van Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder, precies heeft gedaan. “Het is puur uit voorzorg en Michael zelf heeft er alle begrip voor. Topsport in coronatijd is een nieuwe situatie voor iedereen. Er wordt veel van mensen gevraagd en uiteraard hebben we ook alle begrip dat renners en personeel hieraan moeten wennen.”

Quintana weer op de fiets na ongeval

Twee weken geleden werd Nairo Quintana aangereden tijdens een trainingsrit in zijn thuisland Colombia. De dertigjarige Colombiaan zou een polytrauma (meervoudige letsels) aan de rechterknie hebben opgelopen, maar dus geen breuken. Hij moest op doktersbevel twee weken rusten. Quintana is sneller hersteld dan vooraf gedacht was. Afgelopen zaterdag zat de klimmer weer op de fiets in Boyacá, zo is te zien op onderstaande video.

Kris Wouters wordt ploegleider bij Creafin-Fristads

Kris Wouters is de nieuwe ploegleider van Creafin-Fristads. Wouters was de afgelopen 10 jaar ploegleider bij Telenet-Fidea maar aan die samenwerking kwam in januari van dit jaar een einde. In de tussentijd was Wouters aan de slag als coach van een tiental veldrijders, waaronder Corné van Kessel en Quinten Hermans. Hij is opgetogen met z’n nieuwe rol. “Ik ben blij dat ik opnieuw binnen een team kan werken”, vertelt Wouters. “Het feit dat ik terecht kom in een omgeving die ver staat op het gebeid van training en performance en dat ik ook mijn ding kan doen als coach is belangrijk. Het feit dat ik met elites en jeugd kan werken bij zowel dames als heren maakt dit een ideaal plaatje.”

Rick Zabel twee jaar langer bij Israel Start-Up Nation

Rick Zabel heeft een nieuw contract getekend bij Israel Start-Up Nation. De zoon van voormalig toprenner Erik Zabel zette z'n krabbel onder een verbintenis tot 2022. De Duitser is tevreden dat zijn verblijf bij de ploeg verlengd wordt. “Ik ben blij dat ik nog enkele jaren aan boord van dit speciale team mag blijven. Deze ploeg heeft een speciaal verhaal. We zijn een soort van vredesambassadeurs. Ik hou van het verhaal en de teamspirit.” Zabel mag volgend seizoen alvast een nieuwe ploegmaat verwelkomen in de persoon van Chris Froome.

Zabel's BIG time: Married, child expected & new contract!



- Newlywed German happy with “special team”

- Team manager Carlström: "He strengthens lead-out train"

- Sprinter says “it's a big sign that a German rides for an Israeli team”



Read: https://t.co/N0lBah5m6z#YallaRick pic.twitter.com/T2eagxgldm Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy(@ YallaIsraelSUN) link