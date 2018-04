KOERS KORT: Sunweb gaat voor onbepaalde duur voort als sponsor - Quick.Step zonder Belgen naar Giro DMM

30 april 2018

Sunweb blijft voor onbepaalde duur wielersponsor

Team Sunweb heeft met zijn naamsponsor, de reisorganisator Sunweb, een nieuw akkoord gesloten voor onbepaalde duur. Dat heeft de wielerformatie vandaag zelf bekendgemaakt. De huidige overeenkomst liep tot 2019, maar wordt nu dus stevig verlengd.

"Ik ben erg tevreden en trots op dit akkoord", reageerde Iwan Spekenbrink, CEO van het team. "Hierdoor zijn we verzekerd van de nodige stabiliteit, waardoor we ons op de lange termijn kunnen focussen. Het zal ons zeker helpen om een duurzame wielerploeg te worden voor zowel mannen als vrouwen."

Team Sunweb telt onder meer de Nederlander Tom Dumoulin, vorig jaar de winnaar van de Giro, en de Australiër Michael Matthews in de rangen. Ook de Belgen Louis Vervaeke en Edward Theuns koersen voor het team. Sunweb pakte enkele weken geleden nog uit met de plannen voor een nagelnieuwe complex waarin mannelijke en vrouwelijke renners samen kunnen leven en trainen.

Astana schenkt het kopmanschap aan Colombiaan

De Colombiaan Miguel Angel Lopez start als kopman bij Astana in de Ronde van Italië. Het Kazachse WorldTourteam bevestigde zijn achtkoppige selectie op de ploegwebsite.

Lopez, 24, rijdt zijn eerste Giro maar bewees zijn rondekwaliteiten vorig najaar met een achtste plaats (en twee ritzeges) in de Vuelta. Dit seizoen won de Colombiaanse klimmer al een rit in de Ronde van Oman en de Ronde van de Alpen.De Tsjech Jan Hirt geniet ook een beschermde status. Hij werd vorig jaar twaalfde in de Giro.

De selectie bestaat verder uit de Spanjaarden Pello Bilbao en Luis Leon Sanchez, de Kazachen Andrey Zeits en Alexey Lutsenko, de Est Tanel Kangert en de Italiaan Davide Villella.

Quick.Step zonder landgenoten naar Giro

Quick.Step Floors doet het in de 101ste Giro d'Italia zonder Belgen. De ploeg van manager Patrick Lefevere speelt thuisrijder Elia Viviani uit als kopman. De Italiaan wil in de Ronde van Italië volop voor sprintsucces gaan. In 2015 won hij al een etappe in de Giro en nu moet daar met de steun van Capecchi (Ita), Sabatini (Ita), Cavagna (Fra), Sénéchal (Fra), Morkov (Den), Schachmann (Dui) en Stybar (Tsj) nieuw succes bijkomen.

Viviani mocht dit seizoen al juichen in de Tour Down Under, de rondes van Dubai en Abu Dhabi en Driedaagse De Panne-Koksijde. De 29-jarige Italiaan neemt voor de vijfde keer deel aan de ronde van zijn land.

"We hebben een fantastisch eerste deel van het seizoen achter de rug, maar dat is nu verleden tijd. We zijn niet van plan op onze lauweren te rusten", zegt sportdirecteur Davide Bramati. "De Giro is een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar, een waarin we altijd veel overwinningen hebben behaald. Het is dus normaal dat we heel gemotiveerd aan deze nieuwe uitdaging beginnen. Ons team is een mix van jeugd en ervaring en Elia wordt de volgende drie weken onze leider. Maar dat betekent niet dat we in de andere ritten geen rol willen spelen. We zullen elke kans trachten te grijpen."

De Giro start vrijdag (4 mei) met een tijdrit in Jeruzalem. Ook Zdenek Stybar is tuk op een ritzege. De Tsjech won al een etappe in de Tour én de Vuelta. Met dagsucces in de Giro kan hij dus zijn klavertje drie vervolledigen. "Ik wil heel graag een rit winnen in de Ronde van Italië. Het is na de klassiekers één van mijn grote doelen dit seizoen."

BMC telt twee landgenoten en wil vooral aanvallen

BMC trekt dan weer met twee Belgen naar de Ronde van Italië. Jürgen Roelandts rijdt zijn tweede Giro, Loïc Vliegen maakt zijn debuut. "Ik hoop enkele mooie sprints af te werken", zegt Roelandts, die in 2016 opgaf in de Giro. "Ik heb niet meer gekoerst sinds Parijs-Roubaix dus de eerste dagen wordt het wat afwachten. In de Giro is er altijd wat minder stress dan in de Tour. Je kan het wat vergelijken met Milaan-Sanremo. Het begin is wat lichter maar de finale is explosief. Ik hou van die manier van racen", aldus onze 32-jarige landgenoot.

Loïc Vliegen maakt op zijn 24ste voor het eerst zijn opwachting in de Giro d'Italia. "Ik kijk ernaar uit om de wedstrijd te ontdekken", stelt Vliegen. "Ik hoop heel wat ervaring op te doen en eens mee te glippen in een ontsnapping. Ik bekijk het dag per dag en zal proberen mee te gaan in een vlucht tijdens een etappe waarin de finale mij ligt."

Tijdritspecialist Rohan Dennis hoopt vrijdag meteen te scoren voor z'n team in de openingstijdrit over 9,4 km in Jeruzalem. Daarna wil hij afwachten of er een goed klassement inzit. "Ik heb getraind om een betere klimmer te worden na vier of vijf uur wedstrijd. Deze Giro moet mijn duidelijk maken waar ik sta op dat vlak", zegt hij.

Naast Dennis heeft ook Nicholas Roche zijn oog op het klassement. De Ier wil "agressief racen en bekijken hoe ver ik kan gaan in het klassement".

Het Amerikaanse team bestaat verder uit de ervaren Spanjaard Francisco Ventoso, al goed voor twee ritzeges in de Giro, de Italiaan Alessandro De Marchi, de Luxemburger Jempy Drucker en de Zwitser Kilian Frankiny.

