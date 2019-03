KOERS KORT. Succes voor Wallonie-Bruxelles in Settimana Coppi e Bartali Redactie

27 maart 2019

Succes voor Wallonie-Bruxelles in Italië

Twee ritten vandaag op de eerste dag van de Settimana Coppi e Bartali in Italië. De ochtendetappe werd gewonnen door Emils Liepins. De Let van Wallonie-Bruxelles won in Gatteo na 97,8 kilometer voor Riccardo Stacchioti en Manuel Belletti. Vanmiddag staat een individuele tijdrit van 13 kilometer op het programma.

De Internationale Wielerweek Coppi-Bartali, genoemd naar wielericonen Fausto Coppi en Gino Bartali, wordt afgewerkt in de Italiaanse regio Emilia-Romagna en eindigt zondag. Er kwamen naast vier WorldTour-teams ook zeven Belgen aan de start: Ben Hermans plus zes ploegmaats van Liepins bij Wallonie-Bruxelles. De Letse sprintwinnaar van woensdag is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Waals-Brusselse ploeg en won vorig jaar op Belgische bodem in de Heistse Pijl.

GOAL!! Congrats @Emils_Liepins 👍👍👍💐 first victory of the season #wbproteam #CoppieBartali https://t.co/gYJqhfOif2 CyclingTeamWB(@ CyclingTeamWB) link