KOERS KORT. Stybar wint in Algarve, Pogacar eindwinnaar - Jumbo-Visma viert na ploegentijdrit - Pinot beste in Haut Var - Tweede voor Trentin in Ruta

24 februari 2019

18u00

Eigen berichtgeving

Stybar onderstreept voorjaarsvorm met ritzege in Algarve

Zdenek Stybar heeft de slotrit in de Ronde van Algarve gewonnen. De Tsjech van Deceuninck-Quick.Step was de beste op de Alto de Malhao na een duel met Soren Kragh Andersen. De Deen gooide in de slotfase zijn troefkaarten op tafel om een gooi te doen naar eindwinst. Ook Enric Mas en Wout Poels bestookten leider Pogacar. De Sloveen gaf evenwel weinig toe en wist zijn zege veilig te stellen door ook in de top tien binnen te dwarrelen. De rit werd gekleurd door een vroege ontsnapping met landgenoten Tim Declercq en Jasper De Buyst. In een attractieve finale werden ze bij de lurven gevat door Stybar en Andersen. Jasper Stuyven en Julien Vermote kwamen niet meer aan de start in Portugal. De overwinning van Stybar is voor Deceuninck-Quick.Step de 10de zegetuil van het seizoen.

.@zdenekstybar gets his first win of the season - and Deceuninck - Quick-Step's tenth in 2019 - on the final stage of #VAlgarve19!

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/tki9mHjKCE Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Slotrit Ruta del Sol prooi voor Matteo Trentin

Matteo Trentin (Mitchelton–Scott) heeft de laatste rit in de Ruta del Sol gewonnen. Na 164 kilometer tussen Otura en Alhaurin de la Torre was de Italiaan beste van het pak. In het eerste deel van de slotrit kregen de renners nog wel wat klimwerk voorgeschoteld, maar het tweede deel was minder zwaar. Trentin, die al een rit had gewonnen in deze Ruta del Sol, profiteerde daar optimaal van. De eindzege was voor de Deen Jakob Fuglsang (Astana), die gisteren de leiding over had genomen van Tim Wellens.

Thibaut Pinot slaat dubbelslag met rit- en eindwinst in Haut Var

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) heeft een dubbelslag geslagen in de slotrit van de Ronde van Haut-Var. De Fransman won de rit met aankomst op de Mont Faron en graaide ook de leiderstrui mee, nadat de Italiaan Giulio Ciccone kraakte. Pinots landgenoot Romain Bardet werd op twee seconden tweede, de Brit Hugh John Carthy op vijf seconden derde.

Antomarchi was de meest frisse van de vluchters en koos voor een solotocht op de Mont Faron, 5,7 kilometer aan 8,7 procent. De Fransman raakte evenwel niet ver, maar zorgde er wel mee voor dat leider Ciccone de rol moest lossen in het peloton. Pinot werd zo virtueel leider en klom met zes anderen naar de top. Lilian Calmejane, Kilian Frankiny, Romain Bardet, Alexis Vuillermoz, Hugh Carthy en Nicolas Edet streden met Pinot om de dagzege. Carthy trok door, enkel Pinot, Bardet en Calmejane wisten aan te pikken. Uiteindelijk was het Pinot die het laken naar zich toe trok. Op de erelijst volgt hij zijn landgenoot Jonathan Hivert op.

Visma-Jumbo boven in UAE Tour, Roglic eerste leider

De eerste leider in de nieuwe UAE Tour is Primoz Roglic. De vierde uit de voorbije Ronde van Frankrijk kwam in de ploegentijdrit als eerste over de meet met zijn ploeg Visma-Jumbo. De Nederlandse wielerformatie met ook Laurens De Plus in de rangen deed over iets meer dan 16 kilometer zeven seconden beter dan het Team Sunweb van Tom Dumoulin. Bahrain-Merida deed met Vincenzo Nibali in de rangen negen seconden langer over de tijdrit dan Visma-Jumbo. Remco Evenepoel beëindigde zijn eerste ploegentijdrit op WorldTour-niveau op een zevende plaats. De ploeg van Patrick Lefevere moest 26 tellen prijsgeven op de ritwinnaar. Lotto Soudal werd 16dee, op 0:45.

🇦🇪 #UAETour

Did that just happen? we have won the Team Time Trial in the @uae_tour 👊🙌👌😍 pic.twitter.com/SwCi152MR9 Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Jans zorgt voor tweede op teller van Corendon-Circus

Roy Jans heeft de Ronde van Antalya afgesloten met een ritzege. De 28-jarige Limburger van Corendon-Circus was na 157 kilometer tussen badplaatsen Side en Antalya de beste in de massasprint. Eerder had Jans’ ploegmaat Mathieu van der Poel ook al de openingsetappe gewonnen in Turkije.

De organisatie legde de startlijn in Side naast een oud amfitheater en het peloton leek wel onder de indruk. De aanvangsfase van de vierde rit verliep immers rustig en het was lang wachten op de vorming van een kopgroep. Drie renners konden uiteindelijk ontsnappen en hun voorsprong groeide snel. Op een bepaald moment reden James Fouché (TEAM Wiggins - Le Col), Sebastian Kolze Changizi (Deense selectie) en Ziga Horvat (Adria Mobil) bijna vier minuten voor het peloton uit.

Horvat reed echter lek, waardoor er vroegtijdig een einde kwam aan zijn avontuur. En niet veel later (na zo’n 100km koers, red.) werden ook Changizi en Fouché ingelopen. Alles was te herdoen en er volgden verschillende aanvalspogingen. En groepje van zes renners kon een kloofje slaan, maar hun voorgift bleef uiteindelijk beperkt.

Massasprint

Verschillende ploegen waren immers uit op een massasprint. Ook Corendon-Circus, de ploeg die met Mathieu van der Poel en Roy Jans twee kanshebbers had op dagsucces. In de eerste rit was Van der Poel, die gisteren krachten spaarde op de slotklim, de beste van het pak en de dag erna greep Jans maar net naast het dagsucces. De Limburger kreeg vandaag een herkansing en hij beschaamde het vertrouwen van zijn ploeg niet. Jans sprintte soeverein naar de overwinning.

Tour of Antalya 2019’da Corendon-Circus’tan Roy Jans’ın 4. etabı kazandığı sprint finişi. #TourofAntalya pic.twitter.com/IpRjH5b3Os frontset(@ FrontSet) link

Denise Betsema sluit doorbraakseizoen af met 15de zege

Denise Betsema (Marlux-Bingoal) heeft de Sluitingsprijs in Oostmalle gewonnen. De 26-jarige Nederlandse rondde een solo af die ze net over halfcross opzette. Annemarie Worst en Loes Sels mochten sprinten voor de tweede plaats en daarin haalde de Nederlandse het van Sels. Voor Denise Betsema was het haar 15de zege van het seizoen.

Betsema trok als eerste het zand in, gevolgd door haar landgenote Inge van der Heijden en Loes Sels. Sanne Cant, afgelopen week ziek waardoor ze zaterdag nog verstek moest geven voor de cross in Leuven, miste haar start en bolde als tiende rond. De wereldkampioene zou nooit een rol van betekenis spelen en werd uiteindelijk achtste.

Betsema bleef een hoog tempo ontwikkelen en kon zo in de eerste ronde een kloof slaan. Sels repte zich naar de Nederlandse. Wanneer die een foutje maakte, sloeg ze tegen de vlakte. De Nederlandse nam Sels mee in haar val. Zo konden Van der Heyden, Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado voorin aansluiten en kregen we een kopgroep met vijf. Die zou even aandikken tot tien, maar dan verdapperde Worst.

De Europese kampioene kreeg evenwel geen vrijgeleide. Het was Betsema die net over halfcross opnieuw versnelde. Van der Heijden, Sels, Yara Kastelijn en Worst vormden een achtervolgend groepje. Betsema trok de voorlaatste ronde in met een voorsprong van 10 seconden op Sels en Worst. Kastelijn reed op een vierde plaats en moest al 15 seconden goedmaken. Betsema bleef een goed tempo onderhouden en kwam niet meer in de problemen. In de strijd voor de dichtste ereplaats was Worst, na een sprint, net iets sneller dan Sels.

Eerder op de dag was de zege bij de eerstejaarsnieuwelingen voor Aaron Dockx. Dockx haalde het voor Kenay De Moyer en de Nederlander Björn Hommes. Bij de tweedejaarsnieuwelingen was Jente Michels de sterkste. De Nederlander Lucas Janssen moest tevreden zijn met de dichtste ereplaats. Lars Van Den Broeck vervolledigde het podium. Witse Meeusen mocht bij de junioren het hoogste schavotje op. Lennert Belmans werd tweede voor Wout Vervoort. Bij de beloften was Maik van der Heijden de sterkste. De Nederlander haalde het afgescheiden van Niels Vandeputte en zijn landgenoot Ryan Kamp.