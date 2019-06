KOERS KORT. Stuyven naar de Tour, Theuns “extreem ontgoocheld” - Thomas en Bernal kennen hun INEOS-knechten Redactie

28 juni 2019

16u45

Bron: Belga 2

Stuyven mee voor Trek

Jasper Stuyven is de Belg in de Tour-selectie van Trek-Segafredo. Richie Porte is de kopman, verder staan ook Julien Bernard, Giulio Ciccone, Fabio Felline, Koen de Kort, Bauke Mollema en Toms Skujiņš aan de start in Brussel. John Degenkolb is er niet bij en mikt op de Vuelta, ook onze landgenoot Edward Theuns ontbreekt. Theuns reageerde alvast teleurgesteld op Twitter. “Ik ben extreem ontgoocheld dat ik dit jaar de Tour mis. Zeker omdat hij start in Brussel. Ik heb de voorbije maanden veel opgeofferd om klaar te zijn en het team op de best mogelijke manier bij te staan. Ik voelde mij er klaar voor. Ik wens mijn ploegmaats toch het allerbeste.”

Extremely disappointed to miss @LeTour this year, especially because it starts in Brussels. Sacrificed a lot over the past months to be ready to support the team in the best possible way and I felt ready for it. Anyway I wish all the best to my teammates @treksegafredo. pic.twitter.com/tjExYqfRTD Edward Theuns(@ EdwardTheuns) link

Thomas en Bernal kennen hun zes knechten

Ook Team INEOS heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. Zoals verwacht zijn titelverdediger Geraint Thomas en man-in-vorm Egan Bernal twee serieuze troeven voor eindwinst. Michał Kwiatkowski, Wout Poels, Gianni Moscon, Dylan van Baarle, Jonathan Castroviejo en Luke Rowe zijn de knechten. Viervoudig Tour-winnaar Chris Froome is niet van de partij, hij revalideert van een stevige val.

.@GeraintThomas86 and @EganBernal will be joint leaders of @TeamINEOS for @LeTour. We're excited to reveal our lineup for #TDF2019: @Eganbernal 🇨🇴@jcastroviejo 🇪🇸@Kwiato 🇵🇱@GianniMoscon 🇮🇹@WoutPoels 🇳🇱@LukeRowe1990 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿@GeraintThomas86 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿@DylanvanBaarle 🇳🇱 Team INEOS(@ TeamINEOS) link

Toptalent Pogačar langer bij Team Emirates

Het Sloveense toptalent Tadej Pogačar (20) blijft tot 2023 bij UAE Team Emirates. Pogačar maakte meteen indruk in zijn eerste seizoen bij de profs en won dit seizoen de Ronde van Algarve en de Ronde van Californië.

“Ik ben heel blij met deze overeenkomst, zegt Pogačar. “Ik hoop me de komende jaren verder te kunnen ontwikkelen en ik bedank het team voor het vertrouwen.” Ook de CEO van het team, Mauro Gianetti, is tevreden. “Het was geweldig om te zien hoe hij zijn enorm talent hier bij ons ontwikkelde. Hij is niet alleen een renner voor de toekomst, maar hij heeft zich ook al in grote wedstrijden bewezen. We willen een sterk team van jongeren met potentieel op de been brengen zodat we een goeie basis hebben voor de komende jaren. Pogačar past zonder twijfel in dit plaatje.”

✍️ @TamauPogi puts pen to paper to contract extension until 2023 with UAE Team Emirates 🇦🇪.



➡️ Read more here: https://t.co/dBItk1zeLd#UAETeamEmirates #RideTogether #YearOfTolerance pic.twitter.com/EkiK3NXyDQ @UAE-TeamEmirates(@ TeamUAEAbuDhabi) link

Tour ook 80 jaar na Sylveer Maes

De Tour(start) staat uiteraard volledig in het teken van Eddy Merckx, die in 1969 zijn eerste van vijf ‘Grandes Boucles’ won. Maar nog een andere Belg viert postuum een jubileum ter gelegenheid van de 106de editie. Precies tachtig jaar geleden boekte West-Vlaming Sylveer Maes (Zevekote 1909-Oostende 1966) zijn tweede van twee eindzeges.

Naar aanleiding van die verjaardag organiseert heemkring Gestella vzw, van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juli (10-18 uur) samen met de diensten sport, cultuur en toerisme, een grote tentoonstelling in CC Oud Stadhuis in Gistel. En brengt auteur en wielerfanaat Patrick Cornillie het boek ‘Sylveer Maes. Portret van een Tweevoudig Tourwinnaar’ uit (bestelbaar via lesilespublishers@gmail.com, kostprijs: 24,99 euro). Het boek wordt op vrijdag 5 juli om 19 uur voorgesteld in CC Oud Stadhuis, Hoogstraat 1 in Gistel. (JDK)

UCI bevestigt onderzoek tegen wielermanager Van Gansen

De Internationale Wielerunie (UCI) bevestigt in een officieel bericht op zijn website dat er een onderzoek is gestart tegen Patrick Van Gansen, manager en sportdirecteur van de wielerploeg Health Mate Ladies Team. De man kwam in opspraak nadat meerdere rensters hem beschuldigden van grensoverschrijdend seksueel gedrag.

De UCI stelt dat “de Ethische Commissie een formeel onderzoek heeft opgestart tegen Patrick Van Gasten (sic), algemeen manager van Healthmate - Cyclive Team”. Volgens die commissie zijn er “aanwijzingen” dat de ethische code van de UCI is overtreden.

“De Ethische Commissie zal nu een eigen onderzoek voeren middels mondelinge en schriftelijke verhoren”, luidt het. Voor de ondervragingen is een panel aangeduid. De UCI benadrukt dat er verder geen extra informatie zal worden gegeven “zodat de Ethische Commissie het onderzoek op een onafhankelijke manier kan voeren”.

Eerder deze maand kwam Patrick Van Gansen onder vuur te liggen. Meerdere rensters onder wie de Israëlische Esther Meisels, de Zweedse Sara Mustonen en de Franse Chloë Turblin beschuldigden hem van ongepast gedrag. Zelf ontkende de wielermanager de aantijgingen. Hij besliste ook klacht wegens laster en eerroof neer te leggen.

Wilco Kelderman (Sunweb) krijgt groen licht om te starten

Wilco Kelderman (28) doet mee aan de Tour de France. De Nederlandse wielrenner heeft de Ronde van Zwitserland goed doorstaan en is fit genoeg om in Brussel aan de start te verschijnen, meldt Team Sunweb.

Kelderman (vierde in de Vuelta 2017) kwam eind maart hard ten val in de Ronde van Catalonië. Hij brak daarbij zijn linkersleutelbeen en liep een breukje op in een nekwervel. De Ronde van Italië, waarin hij kopman Tom Dumoulin zou bijstaan, moest Kelderman overslaan.

Omdat met de niet-fitte Dumoulin de kopman is weggevallen, richt Sunweb zich meer op dagsuccessen. “We hebben eerder in deze situatie gezeten. Ik heb er vertrouwen in dat we het goed gaan doen”, aldus ploegleider Aike Visbeek.

Het team bestaat verder uit de Duitsers Nikias Arndt en Lennard Kämna, de Deen Søren Kragh Andersen, de Amerikaan Chad Haga, de Australiër Michael Matthews, de Nederlander Cees Bol de Ier Nicholas Roche geselecteerd.

Adam Yates (Mitchelton-Scott) krijgt tweelingbroer Simon in steun

Adam Yates start in de Tour als de kopman van Mitchelton-Scott. De 26-jarige Engelsman kan rekenen op de steun van zijn tweelingbroer Simon, zo bevestigt het Australische team.

Adam Yates werd in 2016 vierde in de Tour (en winnaar van het jongerenklassement) maar zakte vorig jaar door het ijs. Dit voorjaar bewees hij met dichte ereplaatsen in onder meer Tirreno-Adriatico (tweede), de rondes van Catalonië (tweede) en het Baskenland (vijfde) en Luik-Bastenaken-Luik (vierde) dat de conditie uitstekend is.

“Het is een zware Tour dit jaar, vooral op het einde. Ritten 18, 19 en 20 beloven zeker vuurwerk”, zegt hij. “Het is een lastig parcours maar we brengen een sterk team op de been.”

Naast de broers Yates bestaat de selectie uit de Australiërs Luke Durbridge, Jack Haig en Michael Hepburn, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de Deen Chris Juul-Jensen en de Italiaan Matteo Trentin.

Debusschere naar de Tour

Jens Debusschere is vandaag door zijn team Katusha Alpecin geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk, die op 6 juli in Brussel begint.

Voor de 29-jarige Debusschere wordt het zijn derde Tour. In 2015 en 2016 nam hij deel in het shirt van Lotto.

De Rus Ilnur Zakarin wordt de kopman van de Zwitserse WorldTourploeg. Hij werd vorig jaar negende in La Grande Boucle en won in 2016 een rit. Dat deed Zakarin eerder dit jaar ook in de Ronde van Italië, waarin hij als tiende eindigde.

De rest van de selectie bestaat uit de Duitsers Nils Politt (de nummer twee van Parijs-Roubaix) en Rick Zabel, de Engelsman Alex Dowsett, de Portugees José Gonçalves, de Oostenrijker Marco Haller en de Deen Mads Würtz Schmidt.

#TDF2019 The world's biggest cycling race. Here are our eight strong riders for @LeTour 2019! #TeamKatushaAlpecin pic.twitter.com/SVYDtHtOaW Team KATUSHA ALPECIN(@ katushacycling) link