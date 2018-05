KOERS KORT: Stuyven blijft ondanks ruime interesse Trek trouw - Lotto-pechvogel kruipt met gehavend aangezicht terug de fiets op na zware val De wielerredactie

15 mei 2018

De Buyst zit alweer op de fiets

Jasper De Buyst liep flink wat averij op bij een val na de 5e rit in de Vierdaagse van Duinkerke. De snelle man van Lotto-Soudal liep afgelopen zaterdag bij een stevige tuimelperte een barst in zijn kaakbeen, enkele gebroken boventanden en een kneuzing aan zijn rechterschouder op. Maar toch zit De Buyst alweer op de fiets. "Ik voel me terug in orde", stelt de Lotto-renner op Twitter. "Mijn gezicht is al een pak minder gezwollen. Enkel eten gaat nog moeilijk, door de gebroken tanden. Maar vrijdag worden ze onder handen genomen."

Stuyven blijft ondanks ruime interesse Trek trouw

Wielrennen Ondanks de ruime interesse binnen het WorldTourpeloton, blijft Jasper Stuyven zijn huidig team Trek-Segafredo trouw. De 26-jarige Leuvenaar heeft zijn contract bij de Amerikaanse formatie immers met twee jaar verlengd. Dat maakte hij deze ochtend zelf bekend op Twitter.

Stuyven maakte in 2014 zijn profdebuut bij Trek en reed sindsdien voor geen enkele andere werkgever. In 2017 moest hij in het gedeelde kopmanschap met John Degenkolb in de Vlaamse klassiekers nog het onderspit delven, maar het afgelopen voorjaar haalde hij duidelijk de bovenhand met liefst zeven toptienplaatsen. Heel wat ploegen trokken dan ook duchtig aan zijn mouw, maar Stuyven kiest dus voor een langer verblijf bij Trek.

"Dag iedereen, ik ben blij te kunnen aankondigen dat ik twee jaar langer bij Trek-Segafredo blijf", opent Stuyven in zijn videoboodschap. "Ik ben heel tevreden dat ik bij deze familie kan blijven. Ik maak er deel van uit sinds 2012. Ik kijk uit naar twee bijkomende leuke jaren. Hopelijk blijft iedereen mij en de ploeg steunen. Het is al een mooie reis geweest. We blijven jagen op mooie overwinningen. Tot snel in de koers."

Onze landgenoot hernam zondag in de Ronde van Californië (13-19 mei), blijft na afloop in de States voor een hoogtestage en rijdt vervolgens de Ronde van Zwitserland (9-17 juni) en het BK in Binche (24 juni) met het oog op een Tourselectie.

Team Sunweb: mogelijk breuk met Giant

De kans is groot dat Team Sunweb binnenkort een nieuwe co-sponsor presenteert. De gesprekken met accountantskantoor KPMG om co-sponsor te worden zijn in vergevorderd stadium.

Daarnaast wordt er nadrukkelijk gekeken naar de opties om te breken met materiaalleverancier Giant. De partijen hebben nog een verbintenis tot 2020, maar dat contract zou kunnen worden ontbonden, zo bevestigt ploegmanager Iwan Spekenbrink. Van beide kanten komen geluiden dat de samenwerking niet optimaal is. Sunweb zou qua innovatie van het materiaal meer van Giant verlangen dan dat Giant wil bieden.

Stapje terug



Dat er wordt gesproken over de ontbinding van het contract is opvallend. Vier jaar terug sprong Giant – noodgedwongen – in het gat toen er de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg op het laatste moment afhaakte. Het Taiwanese merk stond toen garant voor enkele miljoenen en zorgde ervoor dat de ploeg kon blijven bestaan. In de jaren die volgden groeide de ploeg elk jaar, zowel op financieel als op sportief vlak. Toen er grotere, meer betalende, hoofdsponsoren werden gevonden deed Giant een stapje terug naar materiaalsponsor.

Bij de start van de Giro gaf Tom Davies, de marketingmanager van Giant, nog aan dat hij het contract met Sunweb wilde verlengen. In een reactie zegt hij dat hij dat nog steeds nastreeft - maar het is zeer de vraag of die verlenging er van zal komen.

Voor Sunweb, dat vorige week zelf wel het contract verlengde, liggen er meerdere opties om Giant te vervangen als materiaalleverancier. Een daarvan is het Canadese merk Cervélo. (Thijs Zonneveld en Daan Hakkenberg)