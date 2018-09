KOERS KORT. Straffe comeback van Philippe Gilbert: Belg wint eerste wedstrijd na horrorcrash in Tour Redactie

23 september 2018

16u28 6 Wielrennen Van een straffe comeback gesproken. Philippe Gilbert heeft bij zijn rentree de GP d’Isbergues gewonnen. Voor de 36-jarige Quick.Stepper was het zijn eerste wedstrijd nadat hij zijn knieschijf in de Tour brak.

Gilbert spelde na zijn horrorcrash in de Tour een eerste keer weer een rugnummer op. En de Waal had er meteen zin in. Gilbert schoof mee met de definitieve vlucht en reed in de slotfase weg met Christophe Laporte. Quick.Stepper Florian Sénéchal leek nog naar het duo te springen, maar ‘Phil’ wachtte niet op zijn ploegmaat en vloerde uiteindelijk Laporte na een langgerekte sprint. Voor het team van Patrick Lefevere was het al de 68ste zege van het seizoen.

Op de erelijst volgt Gilbert de Fransman Benoit Cosnefroy op. De Luikenaar is tevens de eerste Belg sinds Niko Eeckhout in 2005 die de GP d'Isbergues kon winnen. Na deze GP rijdt Gilbert nog Binche-Chimay-Binche, Parijs-Tours, de Hammer Series in Hongkong en de Chinese Ronde van Guangxi, een rittenkoers die meetelt voor de WorldTour.

Jordi Meeus sprint naar zege in Gooikse Pijl

Jordi Meeus (SEG Racing Academy) heeft de 15de editie van de Gooikse Pijl, een rit van 198,1 kilometer in negen ronden, gewonnen. De 20-jarige haalde het in een sprint met zes van de Noor Amund Jansen. De Deen Martin Mortensen legde beslag op de laatste podiumplaats. Voor Jordi Meeus werd het meteen zijn eerste zege van het seizoen.

De renners werden van bij de start getrakteerd op hevige regenbuien. Ondanks de barre weersomstandigheden probeerden toch tal van renners in de eerste wedstrijdkilometers een uitval op te zetten. Na zowat 33 kilometer koers slaagden Charles Quarterman, Dylan Groenewegen, Adriaan Janssen en Cees Bol daar in. Na een derde wedstrijd smolt echter weer alles samen. Het sein dan voor Jordi Meeus om met Amund Jansen, Guillaume Boivin, Jonas Hvideberg en Martin Mortensen de handen in elkaar te slaan en te gaan aanvallen.

Bij het ingaan van de vierde van negen ronden was de voorsprong van het vijftal opgelopen tot 1 minuut op een eerste gedeelte van het peloton. De rest van het pak volgde op anderhalve minuut. Over halfkoers waren voorin ook nog onder andere Jonas Rickaert, Moreno De Pauw, Félix Dopchie, Lars Saugstad, Ole Forfang en Jarno Gmelich Meijling komen aansluiten. Met nog drie ronden voor de boeg telden de 11 vluchters een voorsprong van twee minuten op het reeds fel uitgedunde peloton. Ook de kopgroep werd gereduceerd. Voorin hielden enkel Jonas Rickaert, Jordi Meeus, Amund Jansen, Guillaume Boivin, Lars Saugstad, Jonas Hvideberg en Martin Mortensen stand. Het peloton volgde bij het ingaan van de slotronde op 1:30. Voorin liet Jonas Hvideberg plots lopen. Het peloton, met de mannen van LottoNL-Jumbo op kop, kwam nog fel opzetten maar uiteindelijk mochten de zes koplopers sprinten voor de zege. Daarin was Jordi Meeus de sterkste.

Meeus volgt Kenny Dehaes op als eindlaureaat van de Gooikse Pijl.