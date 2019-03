KOERS KORT. Storm kost De Buyst het voorjaar - Matthews verlaat Parijs-Nice - GP Jean-Pierre Monseré afgelast door stormwind Redactie

10 maart 2019

18u22

Bron: Belga 11

Jasper De Buyst breekt schouderblad

Pech voor Jasper De Buyst en Lotto-Soudal. Op 35 kilometer van de finish in de openingsrit van Parijs-Nice, werd De Buyst het slachtoffer van een valpartij met zware gevolgen. Martijn Tusveld van Team Sunweb werd gegrepen door een forse rukwind en ging tegen de grond. De Nederlander nam zo De Buyst vol in de flank mee. In het ziekenhuis werd een breuk van het linkse schouderblad vastgesteld. De Buyst kan meteen een streep trekken door de rest van het voorjaar. Slecht nieuws voor spurtbom Caleb Ewan, die zo een belangrijke pion in zijn lead out ziet uitvallen. Eerder verloor Lotto-Soudal dit voorjaar ook al Jelle Wallays. Hij kwam zwaar ten val in de Ronde van San Juan. (JDK)

Kenny De Ketele en Yoeri Havik pakken eindzege in Hongkong

Kenny De Ketele en de Nederlander Yoeri Havik hebben de Zesdaagse van Hongkong op hun naam geschreven. In de eindafrekening van de eerste editie van deze zesdaagse, de facto een driedaagse, tellen De Ketele en Havik 283 punten. De Oostenrijkers Andreas Graf en Andreas Müller (157 ptn) werden tweede op één ronde. De Amerikanen Daniel Holloway en Adrian Hegyvary (226 ptn) vervolledigden het podium, op twee ronden van De Ketele en Havik. Bryan Boussaer en Matthias Van Beethoven (43 ptn) werden vijftiende, op 13 ronden. Vorige week behaalde Kenny De Ketele samen met Robbe Ghys brons in de ploegkoers op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow.

Matthews verlaat Parijs-Nice na valpartij

Michael Matthews kwam zwaar ten val tijdens de openingsrit in Parijs-Nice. De renner van Sunweb kon zijn tocht niet voortzetten en moest de strijd staken.

Het is nog niet bekend welke verwondingen de snelle man van Sunweb opliep. Verder onderzoek moet uitwijzen om welke blessures het gaat.

Matthews was niet de enige renner die ten val kwam in de nerveuze openingsrit die gekenmerkt werd door waaiers. Onder meer Arthur Vichot, Sergio Henao en Marco Marcato raakten ook de grond, net zoals Jasper De Buyst. De renner van Lotto-Soudal had last van zijn schouders, maar zette wel zijn tocht voort.

GP Jean-Pierre Monseré afgelast door stormwind

De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré (1.1) zal vandaag uiteindelijk niet doorgaan omwille van het stormweer. Dat heeft de organisatie aangekondigd.

“Na overleg tussen de plaatselijke autoriteiten, de organisatoren en de UCI is er beslist om de wedstrijd te annuleren”, zo tweet Bingoal Cycling Cup. “De veiligheid van de renners en toeschouwers op het plaatselijk circuit kan niet gegarandeerd worden, de risico’s zijn te groot door de wind.”

Eerder op de dag was de koers al ingekort door de gure weersomstandigheden. De renners zouden van start gaan in Roeselare, in plaats van in Aalter. Uiteindelijk werd de GP Monseré dus afgelast.

“Wij hebben een inspectieronde gedaan op het plaatselijk parcours in Roeselare en daaruit bleek dat de fysieke veiligheid van renners en volgers van de GP Jean-Pierre Monseré niet kan gegarandeerd worden”, stelt UCI-commissaris Philippe Mariën. “Deze ochtend namen wij al de beslissing de wedstrijd in te korten door niet te starten in Aalter en onmiddellijk naar Roeselare te trekken. Daar zouden dan zeven plaatselijke ronden van 19,1 kilometer gereden worden. Maar ook dat viel in het water omdat het te gevaarlijk is door de hevige rukwinden.”

#GPMonseré19 #BCC19



⚠️ After consultantion between the local authorities, the organizers and the UCI it has been decided to cancel the race. 1/2



🇧🇪 #BekervanBelgië #CoupedeBelgique #BCC #BingoalCyclingCup @gpmonsere @BingoalBe Bingoal Cycling Cup(@ BingoalCup) link

#GPMonseré19 #BCC19



The safety of the riders and spectators on the local circuit cannot be guaranteed and the risks remain too high (wind). 2/2



Keep it safe, everyone!



🇧🇪 #BekervanBelgië #CoupedeBelgique #BCC #BingoalCyclingCup @gpmonsere @BingoalBe pic.twitter.com/jZerxMiJEs Bingoal Cycling Cup(@ BingoalCup) link

Ook Omloop van de Westhoek gaat niet door

Er komt dit jaar geen eerste editie van de Omloop van de Westhoek ‘Memorial Stive Vermaut’ voor dames elite. De organisatoren hebben in samenspraak met de ordediensten, burgemeester en UCI het evenement afgelast wegens de gure weersomstandigheden in en rond Ichtegem.

“Onze start was voorzien om 14u00. We namen al verschillende voorzorgsmaatregelen zoals het verwijderen van publiciteitsborden en spandoeken langs het parcours. De weersomstandigheden zijn echter van die aard dat veilig koersen niet kan gegarandeerd worden. Daarom beslisten wij de wedstrijd meteen af te gelasten”, meldde organisator Rik Goethals.

“Er liggen op het parcours enkele ontwortelde bomen. Er liggen ook dakpannen en takken op de omloop. De veiligheid van de rensters en volgers willen wij niet in gevaar brengen en dus restte ons niets anders dan de koers niet te laten vertrekken. Jammer, maar helaas.”