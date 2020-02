KOERS KORT. Stijn Vandenbergh mogelijk bezig aan laatste jaar - Hindley op weg naar eindzege in Herald Sun Tour De wielerredactie

08 februari 2020

Stijn Vandenbergh (35) zet eind dit jaar mogelijk een punt achter zijn carrière. Vandenbergh heeft zichzelf tot na het klassieke voorjaar de tijd om de knoop door te hakken. “Als dat goed is, ga ik misschien nog een jaartje door. Indien niet, dan wordt dit mijn laatste seizoen. Het enthousiasme is weg. Ik weet niet wat ik na het wielrennen ga doen, maar ik ga niet in het wielrennen blijven.”

Vandenbergh werd in 2007 profwielrenner bij Unibet. In 2014 werd hij vierde in de Ronde van Vlaanderen en de E3 Harelbeke. Hij is sinds 2017 actief bij AG2R-La Mondiale.

Sebastian Langeveld breekt sleutelbeen

De Nederlander Sebastian Langeveld heeft bij een val in de derde etappe van de Ster van Bessèges zijn sleutelbeen gebroken. De 35-jarige renner van Education First kwam ten val en moest opgeven. Dries De Bondt won de rit. De Ster van Bessèges (2.1) was de eerste wegwedstrijd van Langeveld dit jaar. De Nederlander is net als Sep Vanmarcke een van de speerpunten van de Amerikaanse ploeg in de voorjaarsklassiekers, maar zal enkele weken moeten herstellen. In 2011 won Langeveld Omloop Het Nieuwsblad. Hij haalde ook het podium in Parijs-Roubaix (derde in 2017, na Greg Van Avermaet en Zdenek Stybar) en Kuurne-Brussel-Kuurne (tweede in 2008, na Steven de Jongh).

Leider Hindley wint koninginnenrit in Herald Sun Tour

Jai Hindley (Sunweb) heeft de koninginnenrit in de Herald Sun Tour gewonnen. De Australiër haalde het na 106,6 km op Mount Buller in een sprint met twee bergop voor zijn landgenoot Sebastian Berwick (St George Continental Cycling Team). Jay Vine (Nero Continental) finishte enkele tellen later als derde. Het is voor Hindley zijn tweede overwinning in de Australische rittenkoers. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het klassement en heeft nu tien seconden voorsprong op Sebastian Berwick. Zondag eindigt de wedstrijd. Vorig jaar kroonde Dylan van Baarle zich tot eindwinnaar, maar de Nederlander is er nu niet bij.

. Uitslag:

1. Jai Hindley (Aus/Sunweb) in 3u01:25

2. Sebastian Berwick (Aus) z.t.

3. Jay Vine (Aus) 0:09

4. Jesse Ewart (Aus) 0:17; 5. Neilson Powless (VSt); 6. Nick Schultz (Aus) 0:22; 7. Damien Howson (Aus); 8. James Piccoli (Can) 0:23; 9. Marcos Garcia (Spa); 10. Thomas Lebas (Fra) 0:30

. Stand:

1. Jai Hindley (Aus/Sunweb) in 12u51:45

2. Sebastian Berwick (Aus) 0:10

3. Damien Howson (Aus) 0:36

4. Neilson Powless (VSt) 0:51; 5. Jesse Ewart (Aus) 1:26; 6. Jay Vine (Aus) 1:36; 7. Michael Storer (Aus); 8. Thomas Lebas (Fra) 1:55; 9. Rudy Porter (Aus) 2:32; 10. James Oram (NZe) 2:50