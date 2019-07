KOERS KORT. Stijn Steels herenigd met nonkel bij Quick.Step JDK

10 juli 2019

11u34

Deceuninck-Quick.Step maakt stilaan werk van zijn transfers. Na Sam Bennett, het spurtalternatief voor Elia Viviani, bereikte het team ook een deal met de 29-jarige Oost-Vlaming Stijn Steels.

De link tussen beide partijen is heel snel gelegd. Stijn is de neef van ploegleider en voormalig topsprinter Tom Steels en maakt samen met DCQS-renners Yves Lampaert en Tim Declercq deel uit van het vaste trainingsgroepje van ‘De Melkerie’. Steels werd in 2013 prof bij Crelan-Euphony. Daarna was hij vier jaar als wegkapitein aan de slag bij (Top)sport Vlaanderen-Baloise. In 2018 verhuisde hij naar Veranda’s Willems-Crelan en dit jaar volgde hij Nick Nuyens naar het Nederlandse Roompot-Charles. Bij Deceuninck-Quick.Step zal Steels in een gelijkaardige rol worden ‘gecast’ als Tim Declercq en Iljo Keisse, namelijk als werkpaard in dienst van de ploeg in de Vlaamse koersen.