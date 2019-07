KOERS KORT. Stijn Steels herenigd met nonkel bij Quick.Step - UCI lanceert grootschalige enquête JDK

10 juli 2019

13u13

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Stijn Steels herenigd met nonkel

Deceuninck-Quick.Step maakt stilaan werk van zijn transfers. Na Sam Bennett, het spurtalternatief voor Elia Viviani, bereikte het team ook een deal met de 29-jarige Oost-Vlaming Stijn Steels.

De link tussen beide partijen is heel snel gelegd. Stijn is de neef van ploegleider en voormalig topsprinter Tom Steels en maakt samen met DCQS-renners Yves Lampaert en Tim Declercq deel uit van het vaste trainingsgroepje van ‘De Melkerie’. Steels werd in 2013 prof bij Crelan-Euphony. Daarna was hij vier jaar als wegkapitein aan de slag bij (Top)sport Vlaanderen-Baloise. In 2018 verhuisde hij naar Veranda’s Willems-Crelan en dit jaar volgde hij Nick Nuyens naar het Nederlandse Roompot-Charles. Bij Deceuninck-Quick.Step zal Steels in een gelijkaardige rol worden ‘gecast’ als Tim Declercq en Iljo Keisse, namelijk als werkpaard in dienst van de ploeg in de Vlaamse koersen.

UCI lanceert grootschalige bevraging om wielrennen aantrekkelijker te maken

De Internationale Wielerunie UCI wil van de wielerfans weten hoe zij de sport ervaren en wat er beter kan. Om dat te achterhalen, heeft de UCI een vragenlijst opgesteld die iedereen online kan invullen. Het initiatief is vandaag gelanceerd en loopt tot volgende week dinsdag (16 juli).

In de enquête komen heel wat onderwerpen aan bod: het gebruik van oortjes en vermogensmeters in het peloton, de grootte en budgetten van teams, de manier waarop wedstrijden op het tv-scherm worden gebracht, het in beeld brengen van datagegevens tijdens wedstrijden, etc.

De vragenlijst is via de website van de UCI beschikbaar in acht talen (niet in het Nederlands) en duurt het zo’n tien minuten om hem in te vullen. Er hangt voor enkele gelukkigen ook een verblijf op het WK in Yorkshire aan vast.

“De aantrekkingskracht van het wielrennen vergroten in een wereld in verandering is een van de centrale doelen van de Agenda 2022 van de UCI”, zegt David Lappartient, voorzitter van de Internationale Wielerunie. “Om dit te doen is het essentieel om niet alleen de mening van de diverse aandeelhouders in het wielrennen te kennen, maar ook die van het brede publiek, zowel toegewijde fans en occasionele toeschouwers. Het onderzoek dat we vandaag lanceren biedt iedereen de kans zijn mening te geven en maakt deel uit van een breder proces dat de UCI zal toelaten stappen te zetten om het wegwielrennen te moderniseren om zo te voldoen aan de verwachtingen van de mensen. Ik wil iedereen bedanken die enkele minuten de tijd neemt om een bijdrage te leveren aan de evolutie van onze sport”, besluit hij.

De enquête is in te vullen via de website https://www.research.net/r/UCI_Fan_Survey.

Groenewegen kopman in Nederlandse EK-selectie

Dylan Groenewegen start als Nederlandse kopman in de wegwedstrijd voor profs op het EK wielrennen in Alkmaar. Bondscoach Koos Moerenhout heeft in zijn selectie van acht verder onder meer plaats voor Niki Terpstra, Dylan van Baarle en Mike Teunissen, ritwinnaar en geletruidrager in de Tour. “Met deze evenwichtige en sterke selectie mogen we met zelfvertrouwen aan de start komen. Voor de wegrit zal Dylan Groenewegen het speerpunt zijn”, zegt Moerenhout op de website van de Nederlandse wielerbond (KNWU). Tom Leezer, Ramon Sinkeldam, Sebastian Langeveld en Elmar Reinders zijn de andere renners in de selectie. Jos van Emden zal uitkomen in de individuele tijdrit, een tweede renner voor dat onderdeel wordt nog aangewezen.

Bij de vrouwen koos bondscoach Loes Gunnewijk voor Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Amy Pieters, Marianne Vos, Demi Vollering, Lorena Wiebes en Kirsten Wild. Brand en Van Dijk staan ook aan de start in de individuele tijdrit. Het EK vindt plaats van 7 tot en met 11 augustus.