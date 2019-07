KOERS KORT. Stijn Steels herenigd met nonkel bij Quick.Step - Groenewegen voert Nederlandse EK-selectie aan JDK

10 juli 2019

11u58

Stijn Steels herenigd met nonkel

Deceuninck-Quick.Step maakt stilaan werk van zijn transfers. Na Sam Bennett, het spurtalternatief voor Elia Viviani, bereikte het team ook een deal met de 29-jarige Oost-Vlaming Stijn Steels.

De link tussen beide partijen is heel snel gelegd. Stijn is de neef van ploegleider en voormalig topsprinter Tom Steels en maakt samen met DCQS-renners Yves Lampaert en Tim Declercq deel uit van het vaste trainingsgroepje van ‘De Melkerie’. Steels werd in 2013 prof bij Crelan-Euphony. Daarna was hij vier jaar als wegkapitein aan de slag bij (Top)sport Vlaanderen-Baloise. In 2018 verhuisde hij naar Veranda’s Willems-Crelan en dit jaar volgde hij Nick Nuyens naar het Nederlandse Roompot-Charles. Bij Deceuninck-Quick.Step zal Steels in een gelijkaardige rol worden ‘gecast’ als Tim Declercq en Iljo Keisse, namelijk als werkpaard in dienst van de ploeg in de Vlaamse koersen.

Groenewegen kopman in Nederlandse EK-selectie

Dylan Groenewegen start als Nederlandse kopman in de wegwedstrijd voor profs op het EK wielrennen in Alkmaar. Bondscoach Koos Moerenhout heeft in zijn selectie van acht verder onder meer plaats voor Niki Terpstra, Dylan van Baarle en Mike Teunissen, ritwinnaar en geletruidrager in de Tour. “Met deze evenwichtige en sterke selectie mogen we met zelfvertrouwen aan de start komen. Voor de wegrit zal Dylan Groenewegen het speerpunt zijn”, zegt Moerenhout op de website van de Nederlandse wielerbond (KNWU). Tom Leezer, Ramon Sinkeldam, Sebastian Langeveld en Elmar Reinders zijn de andere renners in de selectie. Jos van Emden zal uitkomen in de individuele tijdrit, een tweede renner voor dat onderdeel wordt nog aangewezen.

Bij de vrouwen koos bondscoach Loes Gunnewijk voor Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Amy Pieters, Marianne Vos, Demi Vollering, Lorena Wiebes en Kirsten Wild. Brand en Van Dijk staan ook aan de start in de individuele tijdrit. Het EK vindt plaats van 7 tot en met 11 augustus.