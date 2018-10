KOERS KORT. Steven de Jongh na verdwijning: “Het zal tijd kosten voor ik weer helemaal terug ben” - Ex-wereldkampioen Costa langer bij Team Emirates - Quick.Step beloont 21-jarige Deense stagiair met profcontract De wielerredactie

23 oktober 2018

Steven de Jongh: “Het zal tijd kosten voor ik helemaal terug ben”

Eén week na zijn fietsongeval in de buurt van het Spaanse Girona, waarbij hij een tijdlang vermist was, gaf Trek-Segafredo-ploegleider Steven de Jongh op zijn Twitter- en Instagramaccount een korte update van zijn gezondheidstoestand mee. “Een week geleden rond deze tijd waren vrienden en familie heel blij met het nieuws dat ik gevonden werd”, deelde De Jongh gisteren mee. “Dankzij mijn vrouw die snel reageerde, werd ik gevonden voordat het slechte weer begon. Ook bedankt aan Strava om iedereen in de goede richting te duwen en aan Twitter waar de wielerwereld het bericht van mijn verdwijning massaal gedeeld werd. Het gaat de goeie kant op. Het zal tijd kosten voor ik weer helemaal terug ben. But I’ll be back!” De Jongh kan zich niets meer herinneren van het ongeval.

Remco Evenepoel promoot zijn kledinglijn

Remco Evenepoel houdt het niet alleen bij wielrennen. De wereldkampioen bij de junioren komt op 18-jarige leeftijd al op de proppen met een website waarop zijn kledinglijn te koop staat. Vooral zijn initialen R.EV prijken op de T-shirts, broeken, truien en petten. Net als 1703, de postcode van zijn woonplaats Schepdaal.

Costa en Sutherland langer bij UAE Emirates

UAE Emirates heeft de contracten van Rui Costa en Rory Sutherland met één jaar opengebroken. De 32-jarige Costa werd in 2013 wereldkampioen bij Lampre-Merida, de voorloper van UAE Emirates. Door knieproblemen kon de Portugees dit jaar maar weinig brokken maken. De 36-jarige Sutherland kwam afgelopen winter over van Movistar. De Australiër reed dit jaar de Tour.

Mareczko sprint naar ritzege Ronde van Hainan

De Italiaan Jakub Mareczko (Wilier Triestina-Selle Italia) heeft de eerste rit in de Ronde van Hainan (2.BC) op zak gestoken. Na 90 kilometer in en om Danzhou was Mareczko in een massasprint sneller dan de Zwitser Dylan Page (Zwitserse selectie) en zijn landgenoot Manuel Belletti (Androni Giocattoli). Joeri Stallaert (Team Vorarlberg Santic), de enige Belg aan de start, finishte als 130ste. Mareczko is meteen ook de eerste leider.

Voor de 24-jarige Italiaan is het zijn zevende seizoenszege. Ook zijn zes vorige overwinningen behaalde hij in Azië, telkens in 2.1-wedstrijden. Vorig jaar boekte hij in Hainan ook al vijf ritzeges. Volgend seizoen wordt Mareczko ploegmakker van Greg Van Avermaet bij CCC Team.

Morgen wacht de sprinters opnieuw een kans in de vlakke etappe van Danzhou naar Chengmai, over 139,6 kilometer.

De Ronde van Hainan eindigt volgende week woensdag. Vorig jaar was de eindzege op het Chinese eiland voor de Italiaan Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia), die ook dit jaar present is.

Quick.Step geeft 21-jarige Deense stagiair profcontract

Mikkel Honoré mag zich vanaf volgend jaar prof noemen. De 21-jarige Deen kreeg van Quick.Step Floors een tweejarig profcontract nadat hij eerder als stagiair bij het team van Patrick Lefevere al indruk maakte. Het is een droom die uitkomt”, vertelde Honoré op de website van Quick.Step. “Ik kreeg de voorbije maanden de kans me te tonen als stagiair, een periode waar ik ten volle van heb genoten, maar ik durfde nog niet hopen op een profcontract. Iedereen binnen het team heeft me super welkom doen voelen. In 2019 hoop ik me te kunnen bewijzen. Ik heb geen specifieke doelen, maar wil gewoon zoveel mogelijk leren.” Honoré won dit jaar bij de beloften het Circuit de Wallonie.

Geen Ronde van Qatar meer

Er komt, tot nader order, geen doorstart van de Ronde van Qatar. “Jammer, maar ik kan het wel begrijpen”, aldus de nieuwe teammanager van Lotto-Soudal John Lelangue. “Het WK was het summum, alle initiële doelstellingen zijn bereikt. Qatar staat op de kaart - bij de eerste gesprekken, in 2001, tussen Eddy Merckx en Sheikh Ahmad bin Ali Al Thani wist niemand waar het land lag en hoe het exact werd geschreven - en (jonge) Qatari zijn tot fietsen aangezet.”

“In de lokaal ontstane wielerclubs, de nationale ploeg die frequent traint en koerst in het Perzische Golfgebied, met trainingstochtjes die geregeld vanop ‘The Pearl’ vertrekken of koersjes die elke maandag en vrijdag volgeboekt zitten (60-70% expats, 30-40% Qatari en moslims). Of gewoon als wielertoerist - er zijn er die door de Dolomieten en Pyreneeën trekken. Sportief heeft Qatar nu andere prioriteiten. Nakende WK’s bij de vleet: turnen, atletiek, voetbal, zwemmen...” (JDK)