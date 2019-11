KOERS KORT. Steve Cummings (38) stopt ermee - Contractverlenging voor Aimé De Gendt Wielerredactie

20 november 2019

Cummings (38) stopt ermee

De Brit Steve Cummings (38) stopt met wielrennen. Hij was sinds 2005 professional en reed de afgelopen jaren voor Dimension Data, dat voor het komend seizoen geen plek voor Cummings in de ploeg heeft.

In 2004 won Cummings olympisch zilver op de baan en in 2005 werd hij met de Britse ploeg wereldkampioen op de ploegenachtervolging, ook op de baan. In 2008 stapte hij over naar de weg en pakte hij zijn eerste overwinning als prof. Cummings won twee etappes in de Tour de France. In 2015 zegevierde hij in Mende, in 2016 reed hij solo naar de zege in Lac de Payolle. Hij won in 2012 een etappe in de Ronde van Spanje en was in 2017 de beste bij het Britse kampioenschap in zowel de wegrace als de tijdrit.

Cummings begon zijn loopbaan bij Landbouwkrediet-Colnago en reed verder achtereenvolgens in de Discovery-ploeg van Lance Armstrong, Barloworld, Team Sky, BMC, MTN-Qhubeka en Dimension Data.

De Gendt en Kreder verlengen bij Wanty-Gobert

Aimé De Gendt en de Nederlander Wesley Kreder hebben hun contract bij Wanty-Gobert verlengd tot eind 2021. Dat heeft de wielerformatie dinsdag laten weten.

De 25-jarige De Gendt koerst sinds dit jaar voor Wanty-Gobert en behaalde onlangs zijn eerste profzege in de Antwerp Port Epic. In het begin van het seizoen kwam hij al dicht in de buurt met een tweede plaats in de GP Samyn en deze zomer kreeg hij in zijn eerste Ronde van Frankrijk in de elfde rit de Prijs voor de Strijdlust.

“Ik voel me zeer goed bij Wanty-Gobert en apprecieerde dan ook het voorstel van het team om mijn contract open te breken”, reageert De Gendt. “Dit toont aan dat de waardering wederzijds is, wat me ertoe aanzette om deze opportuniteit niet aan me voorbij te laten gaan. Ik hoop om volgend seizoen opnieuw een stap vooruit te zetten, en verwacht dat het team in zijn geheel dit ook zal doen.”

“Ik heb erop aangedrongen om het contract van Aimé De Gendt te verlengen om het vertrouwen in hem in de verf te zetten”, geeft sportdirecteur Hilaire Van der Schueren meer uitleg. “Een grotere rol in de klassiekers spelen is een doel waar we in geloven en samen naartoe werken. Deze jonge renner beschikt over een groot potentieel, ik ben dan ook zeer blij om verder aan zijn carrière te kunnen timmeren.”