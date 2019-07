KOERS KORT. ‘Sterren’ kijken in Champions Cycle Tour - LeMond: “Denk niet dat Quintana ooit de Tour zal winnen” De wielerredactie

01 juli 2019

21u20

Bron: Belga 0

‘Sterren’ kijken in Champions Cycle Tour

Wie graag heden en verleden in de koers verenigt, moet op zondag 7 juli zeker afzakken naar de Muur van Geraardsbergen. Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseert Rudy Pevenage, ex-prof en -ploegleider van Jan Ullrich, er met companen Laurenzo Lapage en Ronald Rebry de Champions Cycle Tour. Een 25-tal ex-wielervedetten rijden, elk als kopman van een team van acht, een tocht van ongeveer 90 kilometer door de Vlaamse Ardennen. Op de affiche klinkende namen als LeMond, Zoetemelk, Bugno, Basso, Cipollini en Breukink en, van eigen bodem, De Muynck, Van Impe, Van Linden, De Wolf, De Wilde, Bruyneel, Van den Broeck, Leif Hoste en Mattan. Ook de van een hersentumor herstellende veldrijdster Jolien Verschueren is van de partij. Om 9u30 worden de ‘sterren’ voorgesteld aan taverne ’t Hemelrijck, om 10u trekken ze op pad. Onderweg wordt twee keer halt gehouden voor bevoorrading: in Brasserie d’Hoppe in Vloesberg en in De Vierklaver Kippekroeg in Zottegem. Finishen doet het bonte gezelschap tussen 15u30 en 16u30. Voor en na de fietstocht krijgt het aanwezige publiek de mogelijkheid om foto’s te nemen met hun helden of een gesigneerd aandenken te bekomen en kan ook de ploegentijdrit van de Tour live op groot scherm worden gevolgd. De opbrengst van het hele evenement gaat integraal naar de ‘Stichting Tegen Kanker’. «Vorig jaar hebben we om en bij de 7000 euro kunnen schenken», brengt Pevenage het succes van de eerste editie even in herinnering. Voor wie nog graag zou willen meerijden in de Champions Cycle Tour: e-mailen naar r.pevenage@gmail.com. (JDK)

Belgische kampioen Tim Merlier geniet van korte vakantie

In een hotel in Drongen blikte Tim Merlier (Corendon-Circus) nog eens terug op zijn nationale titel die hij behaalde in Gent. De 26-jarige Oost-Vlaming vierde nadien met zijn fans en bracht zijn driekleur mee naar de persconferentie. Vanavond vertrekt de kersverse kampioen van België op reis naar Spanje. Na een korte rustpauze hervat hij op 25 juli in de GP Pino Cerami.

“Na het podium en tal van persconferenties ging ik eerst langs in het café van mijn mama in Wortegem-Petegem”, vertelde Merlier. “Daarna zakte ik af naar het supporterslokaal in Anzegem. Ik heb er een gezellig feestje opzitten. Rond halfvier lag ik in mijn bed. Maar slapen? Dat zat er echt niet in. Ik zag de sprint nog wel enkele keren in mijn hoofd. Iets na zeven uur ben ik dan maar opgestaan. En eigenlijk kan ik het nog altijd niet vatten dat ik de nieuwe Belgische kampioen ben.”

De combinatie tussen het veld en de weg wil hij voortzetten. “Sinds de jeugdreeksen al rijd ik op de weg en in het veld. Bij de junioren werd ik Belgisch kampioen in het veldrijden. Het leverde me een plaatsje op in een ‘betere’ ploeg. En zo kon ik me in koersen als de ZLM Tour al eens meten met echte sprinters als Kittel. De sleutelfiguur in mijn loopbaan is Mario De Clercq. Hij was mijn idool, ik keek naar hem op en wou net als hij worden: een goede renner, die zelfs enkele keren wereldkampioen werd. Ik wou koersen maar moest van thuis uit wachten tot ik twaalf werd.”

Na het behalen van zijn titel vertelde Tim Merlier dat hij graag eens zou schitteren in Parijs-Roubaix. “Dat is zo, maar ik rijd ook graag koersen als Halle-Ingooigem en Nokere Koerse. Dat zijn wedstrijden die me liggen. Een grote ronde? Ik weet echt niet hoe mijn lichaam daar zal op reageren. Ik reed al rittenkoersen van een handvol dagen, maar enkele weken koersen is me vreemd. Ik weet ook niet waar ik me eigenlijk moet plaatsen tussen de sprinters. Dat zal de toekomst wel uitwijzen. En ik ben geen man van grote uitspraken. Dat zal zo blijven, daar gaat die trui niets aan veranderen.”

Philip Roodhooft flankeerde zijn kersverse Belgische kampioen in Drongen. De manager van Corendon-Circus bood Tim Merlier voor de start van de Baloise Belgium Tour een contract aan. Een gouden zet die al een zege opbracht in de Elfstedenronde (1.1), maar vooral zondag met het BK in Gent.

“Anderhalf jaar geleden al babbelde ik met Merlier. Toen koos hij niet voor ons. In juni kwamen we wel tot een akkoord en tekende hij voor twee twee jaar. Wij proberen iets te bieden aan renners zoals Gianni Vermeersch en Tim Merlier. Bij ons hoeven ze niet te kiezen tussen de weg en het veld.”

“Toen we samen zaten om het contract te officialiseren kwam het Belgisch kampioenschap al ter sprake. Ik was ervan overtuigd dat hij daar kon winnen. Het is toch niet de laatste twee weken dat Merlier een sprinter geworden is. Dat kon hij daarvoor al. Het was niet dat we na de Elfstedenronde plots dachten dat hij Belgisch kampioen kon worden. Ik was zelfs blij dat hij Halle-Ingooigem niet won, want dan was zijn favorietenrol nog groter geweest.”

Arkéa-Samsic met 7 Fransen en Greipel naar de Tour

Warren Barguil, Maxime Bouet, Anthony Delaplace, Elie Gesbert, André Greipel, Kevin Ledanois, Amael Moinard en Florian Vachon. Dat zijn de acht renners die voor Arkéa-Samsic de Tour rijden. De Frans ProContinentale ploeg schuift kersvers Frans kampioen Warren Barguil naar voren als kopman. André Greipel mag als enige buitenlander in de selectie zijn kans gaan in de sprints. Verder veel ervaring in de ploeg die vooral de Franse kampioenentrui eer wil aan doen. “Starten in die trui brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. De Tour krijgt voor ons een andere dimensie daardoor. Algemeen gezien willen we wel dynamisch en aanvallend voor de dag komen”, klinkt het.

LeMond: “Denk niet dat Quintana ooit de Tour zal winnen”

Enkele jaren geleden twijfelde er niemand aan dat Nairo Quintana ooit de Tour de France zou winnen. Inmiddels is de Colombiaan 29 jaar oud en is het nog maar de vraag of hij op een dag in het geel zal pronken in Parijs. Ex-winnaar Greg LeMond ziet het alvast niet gebeuren.

“Quintana is enorm getalenteerd, maar ik denk niet dat hij ooit de Ronde van Frankrijk zal winnen”, aldus LeMond tegen Cyclingnews. “Ik zou graag zijn trainer willen zijn en begrijpen wat hij doet. Je kan niet acht weken lang op een hoogte van ruim 3.000 meter zitten. Het aantal rode bloedcellen gaat omhoog, maar je verliest kracht. Quintana is dus niet explosief.”

In 2013 werd Quintana als 23-jarige knap tweede in de Tour. “Het is voor mij ook een verrassing dat hij zijn potentieel niet heeft kunnen verzilveren”, vervolgde LeMond, die Geraint Thomas als topfavoriet ziet om voor het tweede jaar op rij de Ronde van Frankrijk te winnen. “Geraint is in vorm aan het komen. Het gaat er niet om wat je presteert in de voorbereidingskoersen, maar wat je doet in de Tour.”

Cofidis hoopt op topprestaties met Herrada en Laporte

De Spaanse klimmer Jesus Herrada, onlangs winnaar van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, en de Franse sprinter Christophe Laporte zijn de kopmannen van Cofidis voor de komende Tour de France, die zaterdag van start gaat in Brussel.

Met ook nog Nicolas Edet, Stéphane Rossetto, Pierre-Luc Périchon, Anthony Pérez en Julien Simon is Frankrijk goed vertegenwoordigd in het team. De kampioen van Eritrea Natnael Berhane vervolledigt de selectie. Net als vorig jaar ontbreekt Nacer Bouhanni in La Grande Boucle.

Calmejane en Terpstra zijn speerpunten Total Direct Energie

De Fransman Lilian Calmejane en de Nederlander Niki Terpstra voeren de selectie van Total Direct Energie aan voor de komende Ronde van Frankrijk.

Calmejane boekte in 2017 een ritzege in de Tour, hij verschijnt voor de derde keer aan de start in La Grande Boucle. Terpstra is op zijn 35ste toe aan zijn achtste Tour. De ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen (2018) en Parijs-Roubaix (2014) wist nog geen rit te winnen in de Ronde van Frankrijk.

De Fransman Paul Ourselin en de Italiaan Niccolo Bonifazio staan voor hun Tourdebuut. Verder behoren ook de Fransen Fabien Grellier, Romain Sicard en Anthony Turgis, en de Est Rein Taaramae tot de selectie van Total Direct Energie.

Vous l'attendiez, voici la composition du @TDE_ProCycling pour son 20ème @LeTour sous la direction de @LylianLebreton et @Arnould46860013 💪🚴‍♂️💨💨💨❤️💙❤️💙 #AllezTotalDirectEnergie pic.twitter.com/f4pAQWXdnB Team Total Direct Energie(@ TDE_ProCycling) link

Quintana en Landa kopmannen bij Movistar in Tour

Team Movistar trekt met twee kopmannen naar de Ronde van Frankrijk. Nairo Quintana en Mikel Landa hebben klassementsambities. Ook wereldkampioen Alejandro Valverde heeft zijn plaats in de ploeg. De volledige selectie: Nairo Quintana, Mikel Landa, Alejandro Valverde, Marc Soler, Andrey Amador, Carlos Verona, Imanol Erviti en Nelson Oliveira.

Dylan Teuns maakt zich op voor Tourdebuut

Dylan Teuns zal komende zaterdag in Brussel van start gaan in zijn eerste Ronde van Frankrijk. Hij is opgenomen in de selectie van Bahrain Merida. De Italiaan Vincenzo Nibali, die in 2014 de Tour won, is de kopman.

De 27-jarige Teuns reed al twee keer de Vuelta (2016 en 2018) en één keer de Giro (2017). Bij zijn debuut in La Grande Boucle krijgt Teuns de kans om voor eigen rekening te rijden, zo stelt sportief directeur Gorazd Stangelj. “We hebben een compleet team, dat competitief zal zijn in elke etappe. Vincenzo kan op het klassement mikken, terwijl Dylan Teuns en Matej Mohoric kunnen aanvallen. Verder voegen we sprinters Sonny Colbrelli en Ivan Garcia Cortina toe. Rohan Dennis gaat ervoor in het tijdrijden. Twee solide renners als Damiano Caruso en Jan Tratnik vervolledigen dit goed uitgebalanceerde team.”

“Ik ben heel blij dat ik mijn eerste Ronde van Frankrijk zal rijden na een goede Dauphiné (hij won er een rit en eindigde als zesde, nvdr.)”, vertelt Teuns. “Ik heb vertrouwen wat mijn vorm betreft en kijk uit naar enkele mooie kansen.”

Nibali, tweede in de voorbije Giro, zal bekijken hoe hij zich voelt na de eerste week. Eerder liet hij al uitschijnen dat hij na de Ronde van Italië mogelijk op ritzeges zal focussen in de Tour.

CCC mikt met Greg Van Avermaet en Serge Pauwels op Tour-ritzege

CCC Team heeft kopman Greg Van Avermaet en Serge Pauwels geselecteerd voor de 106de editie van de Ronde van Frankrijk, die zaterdag van start gaat in Brussel. De formatie mikt vooral op ritzeges en heeft geen ambities voor het algemeen klassement.

Olympisch kampioen Van Avermaet (34) won in 2015 en 2016 al eens een rit in de Tour. Vorig jaar droeg hij ruim een week de gele trui. “Het is echt speciaal dat de Grand Départ in België plaatsvindt”, stelt Van Avermaet. “Het motiveert me extra om de grootste wedstrijd van het jaar voor familie en vrienden te kunnen rijden. Ik wil een rit winnen, dat is geen geheim. Zonder een kopman voor het klassement krijgen we allemaal de vrijheid om voor eigen resultaten te rijden. Ik had vorig jaar nooit verwacht acht dagen de gele trui te dragen. Ik denk dat het aantoont dat je elke kans moet grijpen tijdens de Tour en van de start tot de finish agressief moet zijn.”

“Er zijn verschillende etappes die Greg liggen. Hij krijgt op die dagen de volledige steun van het team”, voegt sportdirecteur Fabio Baldato daaraan toe.

Van Avermaet krijgt het gezelschap van de 35-jarige Serge Pauwels. “Ik heb al door België gereden tijdens de Tour, maar de Grand Départ zal het nog specialer maken. Zeker aangezien dit de eerste en laatste keer zal zijn in mijn carrière”, aldus Pauwels. “Er zullen veel vrienden en familie aan de kant van de weg staan om me aan te moedigen, ik kijk dus erg uit naar het eerste weekend. Ik denk dat er in deze Tour veel goede etappes zijn voor renners als ik, beginnend met de rit met La Planche des Belles Filles. Ik voel me goed en had de kans mijn vorm af te stemmen tijdens het Critérium du Dauphiné. Ik ben dus klaar.”

Ook de Duitser Simon Geschke, die in 2015 een rit won in de Tour, de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Zwitser Michael Schär, drievoudig Vuelta-ritwinnaar Alessandro De Marchi uit Italië, de Amerikaan Joey Rosskopf en de Pool Lukasz Wizniowski zijn van de partij voor CCC.

Our #TDF2019 roster is in! We're proud to present the eight riders ready to take on @LeTour



🇳🇿 @PaddyBevin

🇮🇹 @ADM_RossodiBuja

🇩🇪 @simongeschke

🇧🇪 @sergepauwels

🇺🇸 @joeyrosskopf

🇨🇭@michaelschaer

🇧🇪 @GregVanAvermaet

🇵🇱 @lukaswisniowski



🗒👉 https://t.co/S9dNpcQYC8#RideForMore pic.twitter.com/KLgbP17DKz CCC Team(@ CCCProTeam) link