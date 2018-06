KOERS KORT: Spurter Ewan niet mee met Mitchelton-Scott naar de Tour: "Ben er kapot van" - Vijf Belgen geselecteerd bij Lotto-Soudal Redactie

21 juni 2018

12u10

Lotto Soudal heeft op een originele manier zijn Tourselectie bekendgemaakt. Het team van de Nationale Loterij postte op Twitter een filmpje waarin Marc Sergeant de geselecteerde renners toevoegde aan een groepje op WhatsApp met de naam 'Tour 2018'. De acht geselecteerde renners kregen het bericht "gefeliciteerd, jullie zitten in het team voor de Tour".

De selectie bestaat uit onze landgenoten Tiesj Benoot, Jens Keukeleire, Jelle Vanendert, Jasper De Buyst en Thomas De Gendt, de Duitsers Marcel Sieberg en André Greipel en de Pool Tomasz Marzcynski.

Het team wil op diverse terreinen uitblinken. André Greipel zal in de massaspurts opnieuw volop zijn kans mogen gaan, terwijl onder meer Tiesj Benoot, Jelle Vanendert en Thomas De Gendt voor etappewinst via ontsnappingen mogen gaan. Greipel won in het verleden al elf ritten, De Gendt en Vanendert elk eentje.

🎥 #TDF2018 @Lotto_Soudal team manager @marc_sergeant informs the riders who are in the line-up for @LeTour! #NewLottoSoudal pic.twitter.com/NvL7tJXhqA Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Mitchelton-Scott trekt de kaart Yates, spurter Ewan de dupe

Zijn tweelingbroer Simon stortte tijdens de Ronde van Italië helemaal in met de roze trui om zijn schouders, nu mag Adam Yates het gaan proberen in de Tour de France. De 25-jarige Brit gaat als kopman van Mitchelton-Scott 'La Grande Boucle' in. Yates krijgt een ervaren ploeg mee, waarvan alleen de Australiër Michael Hepburn debuteert in de Tour. Omdat alles in dienst staat van de klassementsambities van Yates, blijft sprinter Caleb Ewan thuis. “Ik ben er kapot van”, reageert de Australische topsprinter. “En dan is nog een understatement voor hoe ik me nu voel na de beslissing van Mitchelton-Scott om me in juli thuis te laten. Ik was op weg om meer dan klaar te zijn voor mijn Tour de France-debuut. Mijn sprintteam en ik hebben er zoveel werk ingestopt om klaar te zijn voor ons grote doel dit seizoen.”

Devastated is an understatement of how I feel about @MitcheltonSCOTT’s decision to leave me at home this July. I was on track to being more than ready for my TDF debut. So much hard work has gone into this from my sprint team and I to be ready for our big goal this year. Caleb Ewan(@ CalebEwan) link

De Britse kopman begint aan zijn derde Tour de France. Yates eindigde twee jaar geleden op de vierde plaats. Hij ontving toen in Parijs de witte trui als beste jongere. Vorig jaar deed Adam Yates niet mee en was zijn tweelingbroer Simon de beste in het jongerenklassement. Simon Yates leek vorige maand in de Giro op weg naar de eindzege, maar met drie ritzeges op zak stortte hij in de slotweek helemaal in.

Adam Yates won dit seizoen al etappes in Tirreno-Adriatico en de Dauphiné. Hij werd in de Franse rittenkoers ook tweede in het eindklassement, na Geraint Thomas (Sky).

Selectie Mitchelton-Scott:



Jack Bauer (NZe), Luke Durbridge (Aus), Mathew Hayman (Aus), Michael Hepburn (Aus), Damien Howson (Aus), Daryl Impey (ZAf), Mikel Nieve (Spa), Adam Yates (GBr)

Grivko opnieuw primus in Oekraïne

Andrei Grivko kroonde zich voor de zesde keer in zijn carrière tot Oekraïens kampioen tijdrijden. De renner van Astana hield Mykhaylo Kononenko en Oleksandr Golovash achter zich.

Read out impressions of @andrei_007 after winning ITT in Ukraine:https://t.co/4e7Q9ZpqXR#AstanaProTeam#NationalChampionships pic.twitter.com/OJDXc2DKSK Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Vanmarcke: "Had graag deelgenomen aan BK tijdrijden in mijn achtertuin"

Een opvallende afwezige vandaag tijdens het BK tijdrijden in het West-Vlaamse Anzegem is Sep Vanmarcke. Vanmarcke, die woont in Anzegem, moet met zijn team EF Education First-Drapac p/b Cannondale op stage voor de Tour.

"Heel jammer dat ik vandaag niet kan deelnemen aan het BK tijdrijden", stak Vanmarcke van wal op Twitter. "Een uitdagend parcours en georganiseerd in mijn eigen gemeente, Anzegem. Mijn ploeg wou me liever bij de TTT (Team Time Trial, ploegentijdrit, red.) trainingen voor de Tour. Veel succes aan Anzegem en de deelnemers."

Vanmarcke zal normaal gezien deelnemen aan de Tour en zijn team Education First wil, met het oog op de ploegentijdrit daarin, nog eens samen trainen in het Spaanse Girona. Education First trekt met de Colombiaan Rigoberto Uran, de nummer twee van de Tour van vorig jaar, naar de Grand Départ op het eiland Noirmoutier.

Vanmarcke start komende zondag wel tijdens het BK op de weg in Binche. Vorig jaar verloor hij in Antwerpen in een millimeterspurt de zege tegen Oliver Naesen.

Heel jammer dat ik vandaag niet kan deelnemen aan het BK tijdrijden. Een uitdagend parcours en georganiseerd in mijn eigen @GemeenteAnzegem! Mijn ploeg @Ride_Argyle wou me liever bij de TTT trainingen voor @LeTour. Veel succes aan @GemeenteAnzegem en de deelnemers! Sep Vanmarcke(@ sepvanmarcke) link