KOERS KORT. Sprinttalent Dainese pakt eerste profzege in Herald Sun Tour

05 februari 2020

Alberto Dainese heeft de eerste rit van de Herald Sun Tour gewonnen. De 21-jarige Italiaan van Team Sunweb was in de rit van Nagambie naar Shepparton na 121,9 kilometer net iets sneller dan de Australiër Kaden Groves en Moreno Hofland. Het is de eerste zege voor de Italiaan bij Sunweb en de eerste profzege in zijn wielercarrière tout court. “Ik ging als 5de de laatste bocht in. Ik ging mijn sprint niet meteen aan omdat het wat chaotisch was en er kopwind stond. Uiteindelijk is het dan toch gelukt om te winnen.”

Dainese is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de wedstrijd. De Herald Sun Tour werd vorig jaar gewonnen door Dylan Van Baarle. Diens ploeg, Team Ineos, doet dit jaar niet mee.

