KOERS KORT. Sprinter Viviani klimt naar Italiaanse titel - Blaak opnieuw Nederlands kampioene

30 juni 2018

18u16

Sprinter Viviani klimt naar Italiaanse titel

Elia Viviani heeft aangetoond dat hij meer kan dan alleen sprinten. De 29-jarige Italiaan van Quick.Step veroverde op het heuvelachtige parcours door Lombardije de nationale titel op de weg. Viviani mag daardoor een jaar lang de Italiaanse driekleur dragen.

De succesvolle sprinter, dit jaar goed voor vier ritzeges in de Giro, ontsnapte in de laatste ronde samen met Giovanni Visconti en Domenico Pozzovivo uit de voorste groep. De twee ploeggenoten van Bahrain-Merida wisten Viviani niet te lossen op de slotklim. In de sprint was de rappe renner van Quick.Step de sterkste. Visconti, al drie keer Italiaans kampioen, kwam als tweede over de streep. Pozzovivo werd derde. Viviani volgt Fabio Aru op als Italiaans kampioen.

Het is voor Quick-Step Floors alweer de 46e zege van het seizoen. Viviani zelf zit in 2018 al aan veertien overwinningen.

Erik Nordsaeter Resell wint Omloop voor beloften

De 21-jarige Erik Nordsaeter Resell heeft de Omloop voor beloften, met start en aankomst na 176 kilometer in Zottegem, gewonnen. De Noor haalde het in een sprint met twee van Brent Van Moer. Jordi Van Dingenen eigende zich de laatste podiumplaats toe.

Na zowat 40 kilometer koers vormde zich een kopgroep met Tuur Deprez, Johan Jacobs, Liam Magennis en Nicholas White. Zij kregen wat verderop het gezelschap van Adam Lewis en Lars Saugstad. Dit zestal mocht de drie plaatselijke ronden van elk 26 kilometer aansnijden met een voorsprong van 50 seconden op een achtervolgende met elf renners. De grote groep volgde op 2 minuten.

Voor Nicholas White ging het ineens te snel en hij moest zijn metgezellen laten rijden. Zijn plaats in de kopgroep werd ingenomen door Brecht Stas die in zijn eentje de kloof naar voor overbrugde. Ook Alex Colman met Erik Nordsaeter Resell eisten een plaats in de vluchtersgroep op. In hun zog volgden nog een pak andere renners zodat we op 35 kilometer van de eindmeet een omvangrijke kopgroep kregen.

Op tien kilometer van de finish slaagden Glenn De Bruyne, Jordi Van Dingenen, Erik Nordsaeter Resell, Andres Skaarseth en Brent Van Moer erin zich af te zonderen van de rest. Voor laatstgenoemde ging het nog allemaal te traag en Van Moer muisde er alleen van onder. Voor even maar want hij werd opnieuw ingelopen. Met nog twee kilometer voor de boeg demarreerde Erik Nordsaeter Resell. Van Moer glipte mee en in de daaropvolgende sprint haalde de Noor het.

Erik Nordsaeter Resell volgt daarmee de Fransman Tanguy Turgis op als eindlaureaat van de Omloop voor beloften.

Blaak prolongeert Nederlandse titel op de weg

Chantal Blaak is in Hoogerheide voor de tweede keer op rij Nederlands kampioene op de weg geworden. De 28-jarige wereldkampioene van Boels-Dolmans reed in de slotronde weg uit een eerste groep van tien rensters en bereikte alleen de finish. Achter Blaak finishte haar ploeggenote Amy Pieters als tweede, Marianne Vos werd derde.

Blaak won dit jaar ook al de Amstel Gold Race en een rit in de Healthy Ageing Tour. De wereldtitel veroverde ze vorig jaar in het Noorse Bergen op vergelijkbare wijze. Ook toen reed ze op het juiste moment uit de kopgroep weg na een val vroeg in koers. "Het is een 'feeling', maar je weet natuurlijk nooit zeker of het lukt", vertelde ze bij de NOS. "Ik heb blijkbaar koersinzicht. Fysiek was ik altijd al een van de beteren, maar in tactisch opzicht ben ik echt gegroeid."

In de koers over ruim 141 kilometer opende Marianne Vos de finale met een aanval waarbij ze Esther van Veen meekreeg. De viervoudig Nederlands kampioene wist bovendien vier ploeggenotes in de groep achter zich maar strandde toch omdat met name Anna van der Breggen, de derde troef van Boels-Dolmans, het tempo opvoerde.

Blaak en Floortje Mackaij, renster van Sunweb, waren de volgende aanvallers. Maar een versnelling van Annemiek van Vleuten op een hellend stuk betekende meteen het einde van die poging. Met nog tien rensters in de eerste groep begon de slotronde. Evy Kuijpers, een clubrenster, probeerde het en zag Blaak aanklampen en meteen passeren. "Het was slopend, eigenlijk was ik al klaar", vertelde de winnares. "Maar ik dacht: ik probeer het nog een keer."

Blaak, die voorlopig de regenboogtrui draagt in plaats van de natioanle trui, was zonder torenhoge verwachtingen naar Hoogerheide afgereisd. "Ik stond er heel relaxed in. Ik voelde me wel goed, maar we hadden meer troeven. Ik zie dat Amy tweede is, maar die had net zo goed kunnen winnen." De kampioenstrui is voor volgend jaar. "Na het WK ga ik hem dragen. In Innsbruck zie ik geen kansen voor mij."