KOERS KORT. Spaanse wegkapitein blijft Van Avermaet trouw - Landa wil contract bij Movistar respecteren

11 september 2018

Ventoso blijft ploegmaat Van Avermaet

Fran Ventoso is de volgende renner die van BMC naar Continuum Sports en dus opvolger CCC overstapt. De Spanjaard, die bij BMC al twee jaar ploegmaat was van Greg Van Avermaet, komt volgend jaar nu ook officieel uit voor het nieuwe team rond onze landgenoot. Ventoso is daarbij als wegkapitein een niet te onderschatten pion. De Spanjaard heeft 15 seizoen op het hoogste niveau op de teller en was vooral in de beginjaren van zijn carrière goed voor een rist sprintzeges. Zo won hij twee ritten in de Giro. Hoe lang Ventoso bij CCC aan de slag gaat, werd niet meegegeven.

Ronde van Verenigde Arabische Emiraten volgend jaar op de kalender

Goed nieuws voor de renners met een boontje voor het Midden-Oosten. Na de Ronde van Dubai en Abu Dhabi komt met de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten nu één grote Arabische rittenkoers op de kalender. De kleinere Tour of Dubai en Abu Dhabi smelten zo samen in één grotere koers. Bedoeling is om in 2019 te starten in Abu Dhabi en te eindigen in Dubai. In 2020 zou het omgekeerde traject gefietst worden.

Landa wil contract bij Movistar respecteren

Mikel Landa is van plan om zijn lopende contract bij Movistar gewoon uit te doen, zo vertelde de klimmer aan het Baskische televisiestation ETB. Landa staat in de belangstelling van zijn ex-ploeg Astana, maar Alexandre Vinokourov zal dus geduld moeten oefenen. Landa herstelt nog van een gebroken ruggenwervel die hij overhield aan een zware val in San Sebastian.