KOERS KORT. Spaanse wegkapitein blijft Van Avermaet trouw - Herremans sportief coördinator bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice

11 september 2018

Marc Herremans wordt sportief coördinator bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice

Marc Herremans wordt de nieuwe sportief coördinator van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. De voormalige triatleet, 44 intussen, volgt zo de broers Sweeck. Zij versterkten afgelopen jaar al het team. "Dit is een logische stap", verklaart Herremans. "Laurens Sweeck wilde ook na zijn overstap naar Pauwels Sauzen-Vastgoedservice heel graag met mij blijven samenwerken. En vice versa. Ik heb daar niet lang moeten over nadenken. Uiteindelijk is dat uitgedraaid in een samenwerking met het volledige team. Iets wat ik als een extra uitdaging zie."

"Het team is echt gegroeid. Er zijn een pak renners op te volgen", zegt de Antwerpenaar nog. "Maar dankzij de technologische evolutie gaat dat best vlot. Via een database kan je tegenwoordig elke atleet van heel nabij volgen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met zowel de dokter als de diëtist van het team, wat op zijn beurt ook weer een meerwaarde is."

Tim Wellens verdedigt titel GP van Wallonië niet

De 59ste editie van de GP van Wallonië (1.1) moet het morgen zonder titelverdediger Tim Wellens stellen. Dat bevestigde zijn team Lotto-Soudal, hoewel hij eerst aangekondigd was op de deelnemerslijst.

De Waalse semiklassieker start dit jaar niet in Chaudfontaine, maar in Blegny. Van daaruit wordt koers gezet richting de aankomst op de Citadel van Namen, waar na 205,9 kilometer de winnaar gekend is. Aan het parcours werd één en ander veranderd. "Zo werd de startplaats gewijzigd en de wedstrijd zal in de beginfase iets zwaarder zijn", aldus Christophe Brandt van de organisatie. "Na de start volgen de beklimmingen Trasenster en Desnié, die er meteen zullen inhakken. Daarna komen we via Werbomont opnieuw op het oude, traditionele parcours van de GP van Wallonië, met onderweg de hellingen van Ermeton, Lustin en Tienne aux Pierres om koers te zetten naar de Citadel."

Titelverdediger Tim Wellens is er niet bij. De renner was voorzien op de deelnemerslijst, maar koos er uiteindelijk voor om zijn programma te wijzigen. Dat bevestigde zijn team Lotto-Soudal, hoewel hij net daarvoor nog met een persbericht werd aangekondigd door de ploeg zelf en ook de organisatie verstuurde nog een bericht met zijn deelname.

Zonder de Limburger verschijnen er slechts drie oud-winnaars aan de start: Julien Simon (2012), Jan Bakelants (2013) en Jens Debusschere (2015). Er mag verwacht worden dat zij zullen meestrijden voor de zege, net zoals Warren Barguil, Jasper Stuyven, en wie weet kan Arnaud Démare verrassen bergop.

Gruzdev ook in 2019 bij Astana

Na zeven seizoenen blijven Dmitriy Gruzdev en Astana ook in 2019 samenwerken. De 32-jarige Kazak zette zijn krabbel onder een contractverlenging voor één jaar. Gruzdev is één van de meer ervarener pionnen binnen het team en reed bovendien verschillende grote ronden voor Astana. "We zijn blij dat Dmitriy ook volgend jaar bij ons rijdt. Dit seizoen ging niet zoals gepland door gezondheidsproblemen, maar we geloven dat hij ons ook volgend jaar nog kan helpen," klinkt het.

Ventoso blijft ploegmaat Van Avermaet

Fran Ventoso is de volgende renner die van BMC naar Continuum Sports en dus opvolger CCC overstapt. De Spanjaard, die bij BMC al twee jaar ploegmaat was van Greg Van Avermaet, komt volgend jaar nu ook officieel uit voor het nieuwe team rond onze landgenoot. Ventoso is daarbij als wegkapitein een niet te onderschatten pion. De Spanjaard heeft 15 seizoen op het hoogste niveau op de teller en was vooral in de beginjaren van zijn carrière goed voor een rist sprintzeges. Zo won hij twee ritten in de Giro. Hoe lang Ventoso bij CCC aan de slag gaat, werd niet meegegeven.

Ronde van Verenigde Arabische Emiraten volgend jaar op de kalender

Goed nieuws voor de renners met een boontje voor het Midden-Oosten. Na de Ronde van Dubai en Abu Dhabi komt met de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten nu één grote Arabische rittenkoers op de kalender. De kleinere Tour of Dubai en Abu Dhabi smelten zo samen in één grotere koers. Bedoeling is om in 2019 te starten in Abu Dhabi en te eindigen in Dubai. In 2020 zou het omgekeerde traject gefietst worden.

Landa wil contract bij Movistar respecteren

Mikel Landa is van plan om zijn lopende contract bij Movistar gewoon uit te doen, zo vertelde de klimmer aan het Baskische televisiestation ETB. Landa staat in de belangstelling van zijn ex-ploeg Astana, maar Alexandre Vinokourov zal dus geduld moeten oefenen. Landa herstelt nog van een gebroken ruggenwervel die hij overhield aan een zware val in San Sebastian.