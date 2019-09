KOERS KORT. Sofie De Vuyst tekent bij Mitchelton-Scott - Geen Cavagna en Van Hooydonck in Kampioenschap van Vlaanderen Wielerredactie

Sofie De Vuyst tekent bij Mitchelton-Scott

Wielrenster Sofie De Vuyst zal in 2020 de kleuren van Mitchelton-Scott verdedigen. De Australische formatie bevestigde haar komst vrijdag. De 32-jarige De Vuyst is al ruim tien jaar prof en brengt volgens de ploeg "een schat aan ervaring mee, vooral in de Belgische klassiekers". Ze won dit seizoen de Brabantse Pijl en greep net naast de zege in La Classique Morbihan en de Flanders Ladies Classic.

De Vuyst verlaat het Nederlandse Parkhotel Valkenburg en is in de wolken met de transfer. "Het is heel speciaal Mitchelton-Scott te vervoegen, een van de beste ploegen in het vrouwenpeloton. Het is nogal een eer voor dit te team te kunnen koersen. Alles lijkt heel erg professioneel. Ik kijk ernaar uit samen te werken met de beste klimster en klassementsrenster in de wereld, Annemiek van Vleuten. Ik beschouw dit als een hele eer en ik ga er alles aan doen om Annemiek zo goed mogelijk bij te staan. Ik wil Annemiek en Amanda Spratt helpen in de klimwedstrijden en ik hoop hetzelfde niveau te halen als dit jaar. Dan zal ik een goeie steun zijn in de finales van de grote wedstrijden. Uiteraard zou zelf een UCI-wedstrijd winnen ook mooi zijn.”

"Ik hou van heuvelachtige en harde wedstrijden. Na een klimwedstrijd heb ik een redelijk goeie sprint. Mijn favoriete wedstrijden zijn de Ronde van Vlaanderen en Omloop Het Nieuwsblad want die liggen op mijn trainingsparcours. Maar vanwege hun profiel hou ik ook van Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl", besluit De Vuyst.

Nathan Van Hooydonck laat Kampioenschap van Vlaanderen links liggen

Het CCC Team van sportdirecteur Valerio Piva start vandaag in het Kampioenschap van Vlaanderen met slechts zes renners. Nathan Van Hooydonck laat Koolskamp immers links liggen maar rijdt wel de Primus Classic en de Gooikse Pijl van respectievelijk zaterdag en zondag.

“Nathan Van Hooydonck heeft net de Ronde van Spanje achter de rug. We laten hem nu geen drie dagen na elkaar koersen. In plaats van een drieluik rijdt Van Hooydonck dus een tweeluik. We geven hem een dagje extra rust en dat is geen overbodige luxe voor een toch wel jonge renner. Zeker na drie slopende weken in de Vuelta”, stelt sportdirecteur Valerio Piva.

“Ik verwacht dat het vandaag in Koolskamp op een massasprint zal uitdraaien. Wij kunnen dan geen torenhoog favoriet naar voor schuiven. Zeker niet als je de andere teams bekijkt die wel met hun sprinters naar West-Vlaanderen zijn afgezakt. Bij ons moet dan Jakub Mareczko het beste van zichzelf geven. Morgen en overmorgen treffen we in de Primus Classic en de Gooikse Pijl wel parcoursen die ons beter liggen. En dan komt ook een zekere Greg Van Avermaet de selectie versterken.”

Cavagna op vraag van Franse bond aan de kant voor Kampioenschap van Vlaanderen

KOOLSKAMP 20/09 (BELGA) = Geen Rémi Cavagna aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen. De 24-jarige Fransman komt uit de Vuelta waar hij de 19e etappe, tussen Avila en Toledo, voor zijn rekening nam. Bovendien werd hij in die Ronde van Spanje ook nog eens derde in de 17e rit en boekte hij een derde plaats in de individuele tijdrit. Zijn team Deceuninck-Quick.Step gaat in op de vraag van de Franse wielerfederatie om Cavagna te sparen in functie van het wereldkampioenschap en hem niet op te stellen in het Kampioenschap van Vlaanderen.

“De vraag kwam inderdaad vanuit de FFC, de Franse wielerfederatie, om Rémi Cavanga wat extra rust te gunnen. De FFC heeft onze renner immers geselecteerd voor de komende wereldkampioenschappen en men wil hem fris aan de start van de tijdrit en de titelstrijd op de weg. Wij zijn met onze ploeg die vraag tegemoetgekomen, vandaar dat wij het in Koolskamp met slechts zes renners doen”, verduidelijkt sportdirecteur Rik Van Slycke de afwezigheid van de 24-jarige Fransman.

De kans dat het tot een massasprint komt in Koolskamp is zeer groot. Dan wordt Fabio Jakobsen dé man bij Deceuninck-Quick.Step. “We zien wel of het hele pak samen naar de eindmeet trekt. De wind kan vandaag, op het nieuwe parcours, zeker een rol van betekenis spelen. Misschien spat het peloton wel open in waaiers? We bekijken het koersverloop van kilometer tot kilometer. Waar nodig passen we de tactiek aan. Komt het toch tot een groepssprint dan trekken we natuurlijk de kaart Fabio Jakobsen. Vergeet echter wel niet dat hij net uit een zware Ronde van Spanje komt waar hij twee ritten won. Het zal afwachten zijn hoe fris hij voor de dag komt. Bovendien zitten er hier een pak rappe mannen in het peloton. Ook van de partij bij ons zijn onze twee stagiairs, Samuel Gaze en Jannik Steimle. Laatstgenoemde onderstreepte dinsdag nog de conditie door de Textielprijs van Vichte te winnen”, meldde Van Slycke.