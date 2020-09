KOERS KORT. Slovenië pakt op WK uit met Roglic en Pogacar - Dumoulin fietst tijdrit en wegrace Redactie

22 september 2020

Dumoulin fietst tijdrit en wegrace op WK

Tom Dumoulin stapt vrijdag ook op de fiets voor de tijdrit van de wereldkampioenschappen wielrennen in het Italiaanse Imola. Twee dagen later is hij de kopman van de Nederlandse ploeg voor de race op de weg. Dat heeft de Nederlandse wielerbond laten weten.

Dumoulin reed zaterdag in de Tour de France een uitstekende tijdrit. Hij eindigde als tweede achter de ontketende Tour-winnaar Tadej Pogacar. De Limburger was blij dat hij weer met de besten mee kon. Hij twijfelde zondag na de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk of hij wel aan het WK deel moest nemen.

“Dat is nog altijd een beetje onder voorbehoud”, zei hij. “Het ligt eraan hoe ik me voel. Het is allemaal best veel geweest en ik wil mezelf ook niet overvragen dit jaar en dat dan weer meenemen naar volgend seizoen, daar heb ik ook niets aan. Ik ga eerst twee dagen lekker uitrusten. En dan gaan jullie me waarschijnlijk in Imola weer zien.”

De tijdrit van het WK is ruim 31 kilometer lang en gaat over een glooiend parcours. Dumoulin werd in 2017 wereldkampioen tijdrijden in het Noorse Bergen. Een jaar later eindigde hij in Innsbruck als tweede in de WK-tijdrit na de Australiër Rohan Dennis en net voor Victor Campenaerts. Dennis verlengde in 2019 zijn titel in Yorkshire. Remco Evenepoel haalde er zilver.

Tour-speerpunten Pogacar en Roglic naar Imola

Slovenië rekent op het WK wielrennen in Imola op Tadej Pogacar (UAE Emirates) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma), die in de voorbije Ronde van Frankrijk hoge ogen gooiden met een eerste en tweede plaats. Beide klimmers horen bij de favorieten voor de wegrit, een tocht van 258,2 km die zondag op de planning staat. Ze krijgen de steun van Janez Brajkovic (Adria Mobil), Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), Domen Novak (Bahrain - McLaren), Luka Pibernik (Bahrain - McLaren), Jan Polanc (UAE Emirates) en Jan Tratnik (Bahrain - McLaren). Tratnik is ook aan zet in de tijdrit.

De pas 22-jarige Pogacar liet eerder al weten uit te kijken naar de WK-koers. “Ik ken het parcours nog niet maar naar wat ik vernomen heb is het heel zwaar”, aldus de Sloveen. “Van zo’n parcours hou ik. Het wordt sowieso een moeilijke wedstrijd. Ik hoop op het beste en we zullen waarschijnlijk een sterk Sloveens blok hebben. We zullen zien welke kansen er liggen.”

Godon wint Parijs-Camembert en krijgt zijn gewicht in kaas

De Fransman Dorian Godon (AG2R La Mondiale) heeft dinsdag Parijs-Camembert gewonnen, een eendagskoers van het niveau 1.1 voor de Coupe de France. Hij was de snelste van een vlucht van twee, en werd beloond met zijn lichaamsgewicht in camembert-kaas.

De 81e editie van Parijs-Camembert werd niet tussen Parijs en Camembert afgewerkt, maar over 194 heuvelende kilometers tussen Pont-Audemer en Livarot. Ondanks de concurrentie met het BK stonden er twee Belgische ploegen aan de start: Circus-Wanty Gobert en Bingoal-Wallonie Bruxelles. Die laatste ploeg bracht enkele Belgische stagiairs mee, en één daarvan, Quentin Venner, koos voor de lange vlucht.

In de finale moest Venner voorin afhaken en kwamen vier andere renners aansluiten bij de twee resterende vroege vluchters. En daaruit zou het winnende duo komen, want Godon kon samen met Maurits Lammertink de terugkeer van het peloton weerstaan. In de sprint haalde de 24-jarige Fransman het voor de Nederlander van Circus-Wanty Gobert. Nacer Bouhanni, zondag winnaar van de GP Isbergues, was de snelste van het peloton voor plaats drie.

Godon volgt op het palmares van Parijs-Camembert zijn land- en ploeggenoot Benoît Cosnefroy op, en houdt er ook een stevige hoop kaas aan over: met zijn 73 kilogram hoort de flink opgeschoten Godon bij één van de zwaardere renners van het peloton.

Gregor Mühlberger ruilt BORA-hansgrohe voor Movistar

Gregor Mühlberger zet zijn loopbaan vanaf 2021 verder bij Movistar. De 26-jarige Oostenrijker komt over van BORA-hansgrohe en ondertekent een contract voor drie seizoenen. Mühlberger moet Movistar versterken in de grote rondes. De voorbije maand was hij aan zet in de Tour de France, maar hij moest ziek de strijd staken in de elfde rit. Hij telt zes profzeges, waarbij een etappe in de BinckBank Tour van 2018. Eerder haalde Movistar al voor 2021 de Spanjaard Ivan Garcia Cortina (Bahrain - McLaren).