KOERS KORT. Sky spreekt van "ernstig letsel" bij Bernal na val San Sebastian - Van Aert heeft met knappe tijdrit eindwinst Ronde van Denemarken voor het grijpen De wielerredactie

04 augustus 2018

19u08 3

Ernstige verwondingen bij Bernal

Egan Bernal heeft aan zijn val in de Clásica San Sebastián (WorldTour) ernstige verwondingen aan zijn gezicht opgelopen. Dat meldt zijn ploeg Sky. De coureur is wel aanspreekbaar. De jonge Colombiaan ondergaat nu een scan om meer duidelijkheid te krijgen over het letsel.

Bernal was ongeveer 20 kilometer voor het einde betrokken bij een zware valpartij. Ook de Spanjaard Mikel Landa (Movistar) en de Sloveen Primoz Roglic waren daarbij betrokken. LottoNL-Jumbo meldde dat Roglic geen serieuze blessures heeft opgelopen.

De Fransman Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) won de klassieker, voor de Nederlander Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Greg Van Avermaet (BMC) werd als eerste Belg vierde.

MEDICAL UPDATE on Egan Bernal: Egan is awake following his crash and has suffered a serious facial trauma. He is having a scan now to assess injuries fully #Klasikoa Team Sky(@ TeamSky) link

Egan Bernal y Mikel Landa se retiran de San Sebastián por una caída. pic.twitter.com/WOcxB7bGo5 Fernando Angel(@ qhubofer) link

Van Aert blijft leider dankzij tweede plek in tijdrit Ronde van Denemarken

Wout Van Aert (Veranda's Willems-Crelan) is na de voorlaatste rit nog steeds leider in de Ronde van Denemarken (UCI 2.BC). Hij werd tweede in een individuele tijdrit van 19 km, die werd gewonnen door de Deen Mads Pedersen.

Sinds zijn ritzege op donderdag draagt Van Aert de leiderstrui in de Ronde van Denemarken. Met het oog op eindwinst was vooral de tijdrit van vandaag in Nykobing Falster van cruciaal belang. Van Aert verdedigde daarin een voorsprong van zes seconden op zijn eerste belager Alexander Kamp.

🇩🇰 #TourOfDenmark #pndkr18@WoutvanAert finishes in 22'00! 2nd best time in the TT. He's still leader in the GC! #champ 💪#all4goolie #aimhigher @postnorddkrundt pic.twitter.com/QycUkz61am Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team(@ Snipercycling) link

En dat verdedigen, dat deed Van Aert met klasse. Hij moest enkel Mads Pedersen voor zich laten, de Deense revelatie van het voorjaar die de rittenkoers van zijn eigen land rijdt in dienst van een nationale selectie. Pedersen was acht seconden sneller dan Van Aert. De Deen Martin Toft Madsen werd derde op elf seconden.

In het algemene klassement heeft Van Aert nu een voorsprong van 32 seconden op het nummer 2, de Deen Rasmus Christian Quaade. Lasse Norman Hansen is derde op 0:36. De kansen van Van Aert op eindwinst lijken groot: de slotrit van 198 kilometer van morgen is zo goed als vlak.

🇩🇰 #TourOfDenmark #pndkr18



When you just gave it your all in the TT...#all4goolie #aimhigher @postnorddkrundt pic.twitter.com/1yZYy4a1Y0 Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team(@ Snipercycling) link

Ackermann wint eerste rit en is eerste leider in Ronde van Polen

De Duitser Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) heeft de eerste rit in de Ronde van Polen (WorldTour) op zijn naam geschreven. Na 133,7 kilometer met start- en aankomstplaats Krakau haalde de Duitse kampioen het voor de Colombiaan Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) en de Italiaan Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Ackermann is meteen ook de eerste leider.

Morgen wacht de renners opnieuw een vlakke etappe in Polen, over 156 kilometer tussen Tarnowskie Gory en Katowice. De Ronde van Polen eindigt volgende week vrijdag. De voorbije twee jaar wonnen met Tim Wellens en Dylan Teuns twee landgenoten de Poolse ronde.

Jan Ullrich opgepakt door Spaanse politie

Voormalig Tourwinnaar Jan Ullrich heef zich opnieuw in nesten gewerkt. De 44-jarige Duitser werd vannacht rond 5 uur opgepakt door de Spaanse politie toen hij in Mallorca de villa van zijn buren probeerde binnen te dringen.

Regisseur Til Schweiger hield er op dat moment een feestje ter gelegenheid van een nieuwe filmrelease. Ullrich was daarbij niet uitgenodigd en daarom sloegen de stoppen bij de winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1997 helemaal door. Ullrich probeerde boos over de omheining te klimmen, wat uiteindelijk tot heel wat amok zou leiden. De politie werd verwittigd en Ullrich werd opgepakt. Schweiger: "Er was inderdaad een ongeluk met mijn buurman, Jan. Ik heb daarvoor vijf uur op het politiebureau doorgebracht. Dit is niet wat ik me van mijn vakantie had voorgesteld."

Ullrich werd uiteindelijk vrijgelaten, maar mag zich de komende dagen niet laten zien op de villagrond van zijn buurman. De Duitser kwam eind 2014 ook al in aanraking met het gerecht. Toen lag hij aan de basis van een auto-ongeval waarbij twee inzittenden gewond raakten. 'Der Jan' kwam er toen vanaf met een voorwaardelijke veroordeling van 21 maanden cel en een geldboete van 10.000 euro. De Duitser woont sinds 2016 op Mallorca.

Soler verlengt bij Movistar

Goed nieuws voor Marc Soler en Movistar. Renner en ploeg willen graag langer met elkaar door en dat heeft zijn resultaat gehad in een contractverlenging van 2 jaar. Soler (24) lag nog onder contract tot eind volgend seizoen, maar blijft nu dus nog een heel eind langer aan boord bij de ploeg van Unzué.

De Spanjaard won in het voorjaar op verrassende wijze Parijs-Nice en haalde ook in de afgelopen Tour een hoog niveau in dienst van Landa, Quintana en Valverde. Als alles volgens plan verloopt wordt Soler binnen hier en afzienbare tijd zelf kopman in het rondewerk. Een wissel op de toekomst dus. (DMM)

Drie stagiairs voor Wanty-Groupe Gobert

Alfdan De Decker, Jasper De Laet en Pierre Goebeet zijn de stagiairs met dienst bij Wanty-Groupe Gobert. Het trio debuteert vrijwel meteen in de Polynormande. De Laet is na vorig jaar aan zijn tweede stageperiode toe bij het team, maar vooral van De Decker, een jonge Belgische sprinter bij de U23 van Lotto-Soudal, wordt veel verwacht. "Eigenlijk had ik niet verwacht om stagiair te worden. Ik hoopte wel stiekem, dus ik ben erg blij om deze kans te krijgen van Wanty-Groupe Gobert. Ik combineer fietsen met mijn studie lichamelijke opvoeding aan de Thomas More hogeschool in Turnhout. Ik hoop vooral te leren en gebruik te maken van het advies van de meest ervaren renners in het team. En waarom de sportieve leiding niet van mijn kwaliteiten overtuigen? Mijn specialiteit? De sprint, ook al is mijn favoriete wedstrijd Parijs-Roubaix. "

Benoot binnen twee weken alweer in koers?

Als zijn herstel gunstig blijft evolueren - en daar gaat hij voor alle duidelijkheid van uit, neemt Tiesj Benoot op 19 augustus ook deel aan de EuroEyes Cyclassics in Hamburg, als generale repetitie voor de Vuelta. Tijdens een bijkomende check-up werd naast een tweedegraadsontwrichting van de rechterschouder ook een extra breukje in de thoracale wervel T10 geconstateerd. (JDK)

Yves Lampaert wint na-Tourcriterium in Putte

Yves Lampaert won gisteravond het na-Tourcriterium van Putte. De Belgische kampioen was in een sprint met twee sneller dan Guillaume Van Keirsbulck. De Italiaan Sonny Colbrelli vervolledigde het podium

. Uitslag (31 deelnemers):

1. Yves Lampaert (Quick-Step Floors) de 65 km in 1u39:11

2. Guillaume Van Keirsbulck

3. Sonny Colbrelli (Ita) op 0:05